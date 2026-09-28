גלריה שארל דה קטלארה במרדף אחרי הכדור ( IMAGO )

הפגרה נמשכת ומשחקי הנבחרות ממשיכים גם הם, כאשר בשעה זו משוחקים עוד חמישה מפגשים במקביל. במוקד - צרפת מתארחת אצל בלגיה בדרג א', כמו גם איטליה נגד טורקיה. בנוסף, שבדיה מארחת את פולין, רומניה פוגשת את בוסניה הרצגובינה וצפון אירלנד מול הונגריה.

בלגיה - צרפת 0:0

משחק בין שתי הנבחרות שניצחו במחזור הקודם במסגרת בית א' בדרג א'. המארחת מגיעה לאחר 0:2 על איטליה, כאשר היא מחפשת להפתיע את הטריקולור, שמצידם רוצים להמשיך במומנטום אחרי ה-0:1 על טורקיה, גם ללא קיליאן אמבפה הפצוע.

קווין דה בריינה ומיקה חודטס בחימום ( IMAGO )

שחקני נבחרת צרפת עולים לחימום ( IMAGO )

הרכב נבחרת צרפת ( IMAGO )

ה-11 הפותחים בנבחרת הבלגית ( IMAGO )

בראדלי ברקולה משתלט על הכדור ( IMAGO )

מארק ואן בומל וזינדין זידאן על הקווים ( IMAGO )

טורקיה - איטליה 4:1

כאמור, שתי הנבחרות הפסידו במחזור הקודם כל אחת ליריבות שלהן למעלה, כאשר כעת הן מחפשות את הניצחון הראשון, כמו גם את השער הראשון בטורניר, כשכאמור המארחת הפסידה 1:0 לצרפת רק לפני שלושה ימים, כשאיטליה נכנעה 2:0 לבלגיה.

דקה 9: שער! איטליה עלתה ל-0:1: כדור קרן שטוח שעלה מהצד הימני הורחק לא מספיק טוב תחת הגשם הכבד על ידי ההגנה הטורקית, אלסנדרו באסטוני ניצל את ההזדמנות ועט על הריבאונד. הבלם של האורחת בעט מקרוב תוך כדי גלישה, ישירות אל הרשת העליונה.

אלסנדרו באסטוני על הדשא, צופה בבעיטה שלו בדרך לרשת העליונה ( IMAGO )

שחקני נבחרת איטליה חוגגים את היתרון המוקדם ( IMAGO )

דקה 22: שער! איטליה עלתה ל-0:2: מהלך קבוצתי נהדר של האיטלקים! לאחר מספר מסירות קצרות ומהירות על סף הרחבה, המגן הימני מייקל קאיודה בעט לעבר השער. עדיפה לא טובה של השוער הטורקי אפשרה לדוידה פראטזי לדחוק את השער השני.

דוידה פראטזי חוגג עם חבריו ( IMAGO )

דקה 27: שער! איטליה עלתה ל-0:3: האורחת המשיכה לרקוד על הדשא וסירבה להוריד את הרגל מהגז. הלחץ הגבוה של האיטלקים הוביל לחטיפת כדור בחלק המסוכן. החבורה של רוברטו מאנצ'יני "תקתקה" את הכדור במהירות עד שקאיודה מצא את עצמו חופשי (שוב) בתוך הרחבה. הפעם המגן בעט מדויק ורשם שער בכורה בהופעה הראשונה במדים הלאומיים.

מייקל קאיודה בועט את שער הבכורה במדים הלאומיים ( IMAGO )

מייקל קאיודה בטירוף ( IMAGO )

דקה 47: שער! טורקיה צימקה ל-3:1: טעות גדולה בהגנה של איטליה החזירה את המקומיים למשחק. כדור ארוך נשלח לרחבה של האורחת וחלף על פני כולם. ג'אנלואיג'י דונארומה יצא לא מספיק מהר, אוגוז איידין הקדים אותו ושלח מסירת רוחב מדויקת שהותירה את באריש יילמאז לכבוש מול שער חשוף.

דקה 50: שער! איטליה עלתה ל-1:4: השוער הטורקי, אלטאיי ביינדיר, העניק מתנה גדולה לאורחת עם איבוד כדור שהוביל להתקפה מתפרצת. תחילה, סאנדרו טונאלי בעט מקצה הרחבה אל הקורה, אלא שהכדור חזר ישירות אל ראשו של פרנצ'סקו פיו אספוסיטו, שנגח מדויק מאזור הנקודה הלבנה אל הרשת.

תוצאות נוספות:

רומניה - בוסניה 4:2

שבדיה - פולין 1:3