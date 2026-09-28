המחזור השביעי בליגה הלאומית נערך היום (שני) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה התארחה אצל הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה וחזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 יקר. במקביל, הפועל כפר שלם גברה על מכבי יפו 0:3 וכפר קאסם רשמה 0:1 דרמטי במיוחד על קריית גת. מעט מאוחר יותר בני ריינה הפסידה בביתה 2:1 להפועל רעננה במשחק חם.
הפועל כפ"ס - בני יהודה 2:1
אחרי התיקו מול מכבי הרצליה, הכתומים משכונת התקווה חזרו למסלול הניצחונות ויקוו להמשיך ולהידבק לצמרת. בן הדדי כבש ראשון לזכות האורחת כשנגח מקרוב פנימה בדקה ה-18, ושתי דקות בלבד לאחר מכן הירוקים מהשרון מצאו את השוויון כשיואב סולל ירה מהאוויר כדור אדיר פנימה. אלא שבמחצית השנייה בני יהודה הגבירה הילוך, ובדקה ה-67 סגרה את הסיפור, כשמתן לוי התרומם לכדור קרן ומעל כולם נגח פנימה את השער שקבע את תוצאת הסיום. בני יהודה חוזרת לצמרת עם ניצחון חמישי, הפועל כפ"ס תקועה עמוק בתחתית כשהיא עם 2 ניצחונות בלבד.
דקה 18: שער! בני יהודה עלתה ל-0:1! התקפה מצוינת של הכתומים הסתיימה עם בן הדדי, שנכנס לרחבה ומקרוב נגח פנימה את שער היתרון.
דקה 20: שער! הפועל כפ"ס השוותה ל-1:1! מור נעמן שחרר כדור עומק מצוין ליואב סולל, שמהאוויר ירה פנימה שער נפלא!
דקה 67: שער! בני יהודה עלתה ל-1:2! מתן לוי עלה מעל כולם בכדור קרן ונגח פנימה את השער שהחזיר לכתומים את היתרון.
הפועל כפר שלם - מכבי יפו 1:3
אחרי שסיימה ב-3:3 בשני המשחקים האחרונים שלה, הקבוצה הכתומה מת"א שוב מצאה את הרשת שלוש פעמים, אך הפעם השכילה גם לקחת את שלוש הנקודות בדרבי הקטן של העיר. יניב מזרחי, עלה ראשון על לוח התוצאות כשעט על כדור ריבאונד בדקה ה-18 וממטר כבש את אחד השערים הקלים ביותר בקריירה שלו. בדקה ה-81 מתן בית יעקב הכפיל את התוצאה מהנקודה הלבנה, ושתי דקות לאחר מכן אוראל באיה הבטיח לכתומים את הניצחון, למרות שער מצמק מאוחר של יפו שכבש תומר צרפתי מול שער חשוף בדקה ה-89. המארחת עם ניצחון שלישי העונה מתרחקת מעט מהתחתית, בעוד הבולגרים מיפו תקועים עמוק בתחתית כשהם עם ניצחון אחד בלבד לצד שישה הפסדים.
דקה 18: שער! כפר שלם עלתה ל-0:1! יניב מזרחי עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ובקלילות גלגל פנימה את שער היתרון של הכתומים.
דקה 81: שער! כפר שלם עלתה ל-0:2! מתן בית יעקב ניגש לבעיטת פנדל ודייק מהנקודה הלבנה.
דקה 83: שער! כפר שלם כבר ב-0:3! יניב מזרחי הכניס כדור מצוין לאוראל באיה, שמתוך הרחבה לא התבלבל ושלח את הכדור לפינה הרחוקה.
דקה 89: שער! יפו צימקה ל-3:1! תומר צרפתי קיבל כדור רוחב נהדר ומול שער חשוף גלגל בקלות פנימה.
מכבי קריית גת - מ.ס כפר קאסם 1:0
שתי הקבוצות שניצחו במחזור האחרון קיוו לחבר ניצחון שני ברציפות, אך מי שיצאה מחייכת בסוף היא האורחת מהצפון, בזכות שער ניצחון דרמטי במיוחד של איהאב גנאים בדקה ה-90. הדרומיים מאבדים גובה כשהם עם שני ניצחונות בלבד, הקבוצה הצפונית מהמגזר הצליחה לברוח מעט מהתחתית עם ניצחון שלישי העונה.
דקה 90: שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1! ערבובייה ברחבה של קריית גת הסתיימה עם דחיקה של איהאב גנאים ממטר פנימה!
מכבי בני ריינה - הפועל רעננה 2:1
אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הנושרת מליגת העל נעצרה במשחק חם במיוחד. יובל ששון נתן לה את היתרון בדקה ה-11 מקרוב, אך שש דקות לאחר מכן פיטר מייקל השווה בשער אדיר מקצה הרחבה ישר לחיבורים, ובדקה ה-32 רועי הר השלים את המהפך מתוך הרחבה. בדקה ה-60 הסיפור של ריינה היה נראה גמור לחלוטין, כשהכרטיס האדום הישיר נשלף לחובתו של מוחמד שכר, ו-12 דקות לאחר מכן המשחק המשיך להתלהט כשגם רעננה נותרה בעשרה שחקנים אחרי צהוב שני שראה ג'ואד קדח. המארחת מהצפון איבדה מעט גובה כשרשמה את הפסדה השלישי העונה לצד ארבעה ניצחונות, כשהקבוצה מהשרון ממשיכה לדהור לצמרת עם ניצחון חמישי.
דקה 11: שער! בני ריינה עלתה ל-0:1! יובל ששון ניצל טעות קשה בהגנה האדומה כדי לגלגל מקרוב את שער היתרון ללא יותר מדי בעיות.
דקה 17: שער! רעננה השוותה ל-1:1! פיטר מייקל שיגר כדור אדיר מחוץ לרחבה, ישר לחיבורים!
דקה 32: שער! הפועל רעננה הפכה ל-1:2! רועי הר קיבל כדור בתוך הרחבה ושחרר בעיטה חזקה פנימה.
דקה 60: עבירה קשה של מוחמד שכר זיכתה אותו בכרטיס האדום הישיר! ריינה נשארת בעשרה שחקנים.
דקה 72: עבירה של ג'ואד קדח זיכתה אותו בכרטיס הצהוב השני ובאדום, גם רעננה נותרת בעשרה שחקנים.