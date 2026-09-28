המחזור השביעי בליגה הלאומית נערך היום (שני) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה התארחה אצל הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה וחזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 יקר. במקביל, הפועל כפר שלם גברה על מכבי יפו 0:3 וכפר קאסם רשמה 0:1 דרמטי במיוחד על קריית גת. מעט מאוחר יותר בני ריינה הפסידה בביתה 2:1 להפועל רעננה במשחק חם.

המחזור השביעי בליגה הלאומית נערך היום (שני) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה התארחה אצל הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה וחזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 יקר. במקביל, הפועל כפר שלם גברה על מכבי יפו 0:3 וכפר קאסם רשמה 0:1 דרמטי במיוחד על קריית גת. מעט מאוחר יותר בני ריינה הפסידה בביתה 2:1 להפועל רעננה במשחק חם.

המחזור השביעי בליגה הלאומית נערך היום (שני) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד בני יהודה התארחה אצל הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה וחזרה למסלול הניצחונות עם 1:2 יקר. במקביל, הפועל כפר שלם גברה על מכבי יפו 0:3 וכפר קאסם רשמה 0:1 דרמטי במיוחד על קריית גת. מעט מאוחר יותר בני ריינה הפסידה בביתה 2:1 להפועל רעננה במשחק חם.

אחרי התיקו מול מכבי הרצליה, הכתומים משכונת התקווה חזרו למסלול הניצחונות ויקוו להמשיך ולהידבק לצמרת. בן הדדי כבש ראשון לזכות האורחת כשנגח מקרוב פנימה בדקה ה-18, ושתי דקות בלבד לאחר מכן הירוקים מהשרון מצאו את השוויון כשיואב סולל ירה מהאוויר כדור אדיר פנימה. אלא שבמחצית השנייה בני יהודה הגבירה הילוך, ובדקה ה-67 סגרה את הסיפור, כשמתן לוי התרומם לכדור קרן ומעל כולם נגח פנימה את השער שקבע את תוצאת הסיום. בני יהודה חוזרת לצמרת עם ניצחון חמישי, הפועל כפ"ס תקועה עמוק בתחתית כשהיא עם 2 ניצחונות בלבד.

אחרי התיקו מול מכבי הרצליה, הכתומים משכונת התקווה חזרו למסלול הניצחונות ויקוו להמשיך ולהידבק לצמרת. בן הדדי כבש ראשון לזכות האורחת כשנגח מקרוב פנימה בדקה ה-18, ושתי דקות בלבד לאחר מכן הירוקים מהשרון מצאו את השוויון כשיואב סולל ירה מהאוויר כדור אדיר פנימה. אלא שבמחצית השנייה בני יהודה הגבירה הילוך, ובדקה ה-67 סגרה את הסיפור, כשמתן לוי התרומם לכדור קרן ומעל כולם נגח פנימה את השער שקבע את תוצאת הסיום. בני יהודה חוזרת לצמרת עם ניצחון חמישי, הפועל כפ"ס תקועה עמוק בתחתית כשהיא עם 2 ניצחונות בלבד.

אחרי התיקו מול מכבי הרצליה, הכתומים משכונת התקווה חזרו למסלול הניצחונות ויקוו להמשיך ולהידבק לצמרת. בן הדדי כבש ראשון לזכות האורחת כשנגח מקרוב פנימה בדקה ה-18, ושתי דקות בלבד לאחר מכן הירוקים מהשרון מצאו את השוויון כשיואב סולל ירה מהאוויר כדור אדיר פנימה. אלא שבמחצית השנייה בני יהודה הגבירה הילוך, ובדקה ה-67 סגרה את הסיפור, כשמתן לוי התרומם לכדור קרן ומעל כולם נגח פנימה את השער שקבע את תוצאת הסיום. בני יהודה חוזרת לצמרת עם ניצחון חמישי, הפועל כפ"ס תקועה עמוק בתחתית כשהיא עם 2 ניצחונות בלבד.