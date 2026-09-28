גלריה שחקני עירוני נס ציונה חוגגים ( רועי כפיר )

תמונת חצי הגמר של גביע ווינר סל הושלמה הערב (שני), כשעירוני נס ציונה זכתה בכרטיס האחרון, לאחר שניצחה 70:78 את הפועל גליל עליון, ועלתה לארבע האחרונות של המפעל, שם תפגוש את סגנית האלופה, הפועל תל אביב.

החבורה של פול קורסארו הייתה עדיפה משמעותית לכל אורך המחצית הראשונה, בהובלתם של ג'סטין ג'יימס, שסיים את המשחק עם 18 נקודות, ופריס לי, שהוסיף 16 נק' וחמישה אסיסטים משלו.

ברבע השלישי הקבוצה של עידן אבשלום הצליחה לחזור למשחק בהובלת נייט קינגס, שסיים את המשחק עם 29 נקודות מתוכן 7 מ-11 מחוץ לקשת, והגיעה עד לכדי הפרש שני פוזשנים בלבד, אבל אז נגמר לכתומים האוויר והם הורידו את הרגל מהגז ברבע הרביעי וסיימו את דרכם במפעל.

פול קורסארו ועידן אבשלום ( רועי כפיר )

בשלב הבא כאמור, תפגוש נס ציונה את החבורה של דימיטריס איטודיס, שתגיע אחרי שבוע מאתגר ביורוליג בו תפגוש את ריאל מדריד והכוכב האדום בלגרד, הקבוצה של קורסארו תקווה לייצר הפתעה גדולה רגע לפני פתיחת הליגה, בעוד הצפוניים יחכו למשחק הראשון של המסגרת המקומית בו יפגשו את מכבי תל אביב.

קלעו לעירוני נס ציונה: ג'סטין ג'יימס 18 נקודות, פריס לי 16 ו-5 אסיסטים, ג'קסון רואו 12, וינסנט אמסלם וג'וש כריסטופר 11 כ"א, פרדי גילספי 7 וספנסר וייס הוסיף 3 נק'.

קלעו להפועל גליל עליון: נייט קינגס 29 נקודות ו-7 ריבאונדים, אלסטון מיילס 15, מוריס קמפ 10 ו-8 ריבאונדים, איתי מושקוביץ 6ומקס ברוקס 6 כ"א, אריאל סלע ויהל מלמד הוסיף 2 נקודות כל אחד.

רבע ראשון: 16:23 לעירוני נס ציונה

חמישיית נס ציונה: פריס לי, ג'קסון רואו, בניה סרור, ספנסר וייס, ג'סטים ג'יימס

חמישיית גליל עליון: מקס ברוקס, יהל מלמד, איתי מושקוביץ, אלסטון מייסון, נייט קינגס

אוהדי עירוני נס ציונה ( רועי כפיר )

אוהדי הפועל גליל עליון ( רועי כפיר )

# 10:00-5:00: גליל פתחו את המשחק עם שני איבודים מהירים, מה שאפשר לנס ציונה להעלות ליתרון ראשון. שלשה של קינגס, פתחה רצף של שלשות משני הצדדים, מה שפירק מעט את האגרסיביות איתה פתחו שתי הקבוצות את המשחק. לאחר 5 דקות של כדורסל, יתרון לנס ציונה בזכות 3 מ-3 של ג'יימס מחוץ לקשת.

# 5:00-0:00: שתי הקבוצות המשיכו לצלוף מרחוק, כשכריסטופר, קולשוב ומייסון הצטרפו לחגיגה, אבל למרות הקליעות של האורחים, היתרון נשאר אצל נס ציונה לכל אורך הרבע, שהסתיים בתוצאה 16:23 לעירוני נס ציונה.

פריס לי עם הכדור ( רועי כפיר )

ספנסר וייס ( רועי כפיר )

רבע שני: 26:44 לעירוני נס ציונה

# 10:00-5:00: שלשה של פריס לי העלתה את נס ציונה ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק. מיילס וקמפ ניסו להחזיר את הצפוניים למשחק, אבל טעויות בהגנה וחוסר ניצול מצבים בהתקפה הותירו את היתרון בצד של המארחת.

ספנסר וייס מול דורי סהר ( רועי כפיר )

הצוות המקצועי של עירוני נס ציונה ( רועי כפיר )

ג'קסון רואו וספנסר וייס חוגגים ( רועי כפיר )

פריס לי עם הכדור ( רועי כפיר )

# 5:00-0:00: החגיגה של פריס לי וג'סטין ג'יימס נמשכת, צמד השחקנים של המארחת פירקו בקלות את ההגנה הלבנה, מחוץ לקשת ובתוך הצבע, והעלו את קבוצתם ליתרון שיא של 16 נקודות, ושלשה של אמסלם הקפיצה עוד קצת את היתרון לקראת הירידה למחצית, וקבע את התוצאה על 26:44 לעירוני נס ציונה.

רבע שלישי: 54:61 לנס ציונה

# 10:00-5:00: גם את המחצית השנייה קינגס פתח חזק עם שתי שלשות ללא תשובה מהחבורה של קורסארו, שאחרי 3 דקות ללא נקודות קרא לפסק זמן כדי לעורר את חניכיו. ג'יימס לא נתן לאורחת להתקרב עם צליפה משלו מחוץ לקשת. הגליל הידקה את ההגנה שלה אבל עדיין לא הייתה מספיק תכליתית בהתקפה והיתרון הדו ספרתי נשמר.

אלסטון מיילס עם הכדור ( רועי כפיר )

פרדי גילספי מתחת לסל עם דורי סהר ( רועי כפיר )

# 5:00-0:00: רק קבוצה אחת עלתה לחצי השני עד כה, כשהריצה של האורחת כבר הגיעה ל-7:17, והורידה את ההפרש לחד ספרתי, אמסלם עם שלשה עצר את הריצה, אבל 4 נקודות בריבאונד התקפה של ברוקס השאירו את המומנטום בצד של גליל עליון, ג'יימס החזיר את קבוצתו לדו ספרתי, אך המילה האחרונה ברבע הייתה של קינגס שקבע 54:61 לנס ציונה, לפני 10 דקות אחרונות של כדורסל.

רבע רביעי: 70:70 לעירוני נס ציונה

# 10:00-5:00: שתי שלשות מהירות של רואו הורידו מעט את האוויר מהמפרשים מהקבוצה של אבשלום. מושקוביץ היה הראשון שיצא מההלם עם 4 נקודות רצופות, והשאיר לנו את המתח לדקות הסיום.

שחקני הפועל גליל עליון חוגגים ( רועי כפיר )

רני בלאגה חוגג ( רועי כפיר )

נייט קינגס חוגג ( רועי כפיר )