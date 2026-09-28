נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17), בהדרכת אריק בנאדו, פתחה היום (שני) את טורניר הידידות "ארבע האומות" שנערך בגרמניה עם הפסד 2:1 לאנגליה.

נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17), בהדרכת אריק בנאדו, פתחה היום (שני) את טורניר הידידות "ארבע האומות" שנערך בגרמניה עם הפסד 2:1 לאנגליה.

נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17), בהדרכת אריק בנאדו, פתחה היום (שני) את טורניר הידידות "ארבע האומות" שנערך בגרמניה עם הפסד 2:1 לאנגליה.