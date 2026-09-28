נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17), בהדרכת אריק בנאדו, פתחה היום (שני) את טורניר הידידות "ארבע האומות" שנערך בגרמניה עם הפסד 2:1 לאנגליה.
את השער הישראלי כבש אריאל דורה, שהחזיר את הנבחרת למשחק והעניק לה תקווה להשיג תוצאה חיובית. למרות הניסיון להשוות, ישראל לא הצליחה לכבוש שער נוסף ונאלצה לסיים את משחק הפתיחה בטורניר בהפסד.
טורניר הידידות מהווה הכנה לנבחרת כחלק מההכנות לקראת מוקדמות אליפות אירופה, ומאפשר לצוות המקצועי לבחון את השחקנים ולהעניק להם ניסיון מול נבחרות אירופיות בכירות.
במשחק הבא תפגוש ישראל את גרמניה ביום חמישי בשעה 17:00, שעון ישראל.
הרכב נבחרת ישראל: יואב ריבק, עידו וולוך, עדן אזולאי, עידו דניאלי, קורן זיסמן, אורי אהל, נועם גולדנברג, יותם כלפה, יונתן קוריאט, אריאל דורה, עמית יהייס.