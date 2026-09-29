הפועל ירושלים פותחת בשעה זו את העונה האירופית שלה, כשהיא 'מארחת' את רוסטוק סיוולבס הגרמנית במסגרת המחזור הראשון של היורוקאפ. האדומים מגיעים למפגש הראשון בזירה האירופית במטרה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולצבור ניצחון ראשון במפעל.

הפועל ירושלים פותחת בשעה זו את העונה האירופית שלה, כשהיא 'מארחת' את רוסטוק סיוולבס הגרמנית במסגרת המחזור הראשון של היורוקאפ. האדומים מגיעים למפגש הראשון בזירה האירופית במטרה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולצבור ניצחון ראשון במפעל.

הפועל ירושלים פותחת בשעה זו את העונה האירופית שלה, כשהיא 'מארחת' את רוסטוק סיוולבס הגרמנית במסגרת המחזור הראשון של היורוקאפ. האדומים מגיעים למפגש הראשון בזירה האירופית במטרה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולצבור ניצחון ראשון במפעל.

האדומים מהבירה פתחו את העונה בגביע ווינר בצורה טובה עם שני ניצחונות בשלב הבתים, כשלאחר מכן פגשו ברבע הגמר את בני הרצליה, שם הם הביסו 68:88 ועלו בקלות לשלב ארבע האחרונות.

האדומים מהבירה פתחו את העונה בגביע ווינר בצורה טובה עם שני ניצחונות בשלב הבתים, כשלאחר מכן פגשו ברבע הגמר את בני הרצליה, שם הם הביסו 68:88 ועלו בקלות לשלב ארבע האחרונות.

האדומים מהבירה פתחו את העונה בגביע ווינר בצורה טובה עם שני ניצחונות בשלב הבתים, כשלאחר מכן פגשו ברבע הגמר את בני הרצליה, שם הם הביסו 68:88 ועלו בקלות לשלב ארבע האחרונות.

בצד השני של המתרס, הגרמנים כבר שיחקו שלושה מחזורים בליגה המקומית, כאשר הם הפסידו פעמיים וניצחו פעם אחת, כשבמשחק האחרון לפני יומיים ספגו 83:82 לפאנטום בראונשוויג. כעת, צפויה להם משימה קשה מול החבורה הישראלית.

בצד השני של המתרס, הגרמנים כבר שיחקו שלושה מחזורים בליגה המקומית, כאשר הם הפסידו פעמיים וניצחו פעם אחת, כשבמשחק האחרון לפני יומיים ספגו 83:82 לפאנטום בראונשוויג. כעת, צפויה להם משימה קשה מול החבורה הישראלית.

בצד השני של המתרס, הגרמנים כבר שיחקו שלושה מחזורים בליגה המקומית, כאשר הם הפסידו פעמיים וניצחו פעם אחת, כשבמשחק האחרון לפני יומיים ספגו 83:82 לפאנטום בראונשוויג. כעת, צפויה להם משימה קשה מול החבורה הישראלית.