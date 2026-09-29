הפועל ירושלים פותחת בשעה זו את העונה האירופית שלה, כשהיא 'מארחת' את רוסטוק סיוולבס הגרמנית במסגרת המחזור הראשון של היורוקאפ. האדומים מגיעים למפגש הראשון בזירה האירופית במטרה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולצבור ניצחון ראשון במפעל.
האדומים מהבירה פתחו את העונה בגביע ווינר בצורה טובה עם שני ניצחונות בשלב הבתים, כשלאחר מכן פגשו ברבע הגמר את בני הרצליה, שם הם הביסו 68:88 ועלו בקלות לשלב ארבע האחרונות.
בצד השני של המתרס, הגרמנים כבר שיחקו שלושה מחזורים בליגה המקומית, כאשר הם הפסידו פעמיים וניצחו פעם אחת, כשבמשחק האחרון לפני יומיים ספגו 83:82 לפאנטום בראונשוויג. כעת, צפויה להם משימה קשה מול החבורה הישראלית.
רבע ראשון: 18:25 להפועל ירושלים
חמישיית הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', איתן בורג, דיוויד רודי ודושאן מילטיץ'.
חמישיית רוסטוק: טי ג'יי קרוקט ג'וניור, זאק קופלנד, דומיניק לוקהארט, אואן קלאסן וארתור קונונטסוק.
את מכסת הנקודות של הפועל ירושלים לעונת 2026/27 באירופה פתח דושאן מילטיץ', שקלע 1/2 מקו העונשין והוסיף דאנק עוצמתי בהתקפה הרודפת. קני לופטון ג'וניור הכניס את עצמו להתמודדות, כשהפך לראשון שדייק מחוץ לקשת ובמהלך הבא השלים שלוש נקודות נוספות עם סל ועבירה בתוך הצבע. מנגד, זאק קופלנד היה השחקן היחיד שקלע אצל היריבה הגרמנית בחמש הדקות הראשונות. השליטה המוחלטת בריבאונד אפשרה לשייק מילטון להצטרף לחבריו, עם מהלך של סל ועבירה משלו בקליעה מחצי מרחק. האורחת הימרה בגדול על הקליעה משלוש וסיימה עם 5/12 בטווח הזה.