תומאש סאטורנסקי ( רועי כפיר )

הפועל תל אביב ממשיכה במסע שלה ביורוליג, כשהיא פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השני של המפעל, כאשר האדומים מקווים להשיג ניצחון בכורה במפעל הבכיר ביבשת, זאת במסגרת השבוע הכפול הראשון.

האדומים של דימיטריס איטודיס מגיעים אחרי הניצחון 67:85 על הפועל באר שבע/דימונה ברבע גמר גביע ווינר, אך במחזור הקודם ביורוליג יצאו מאוכזבים, כשכזכור כבר פיגרו ב-18 הפרש מול באיירן מינכן, אבל הפסידו 86:84 ופתחו את העונה האירופית בהפסד. כעת, יקוו להשיג ניצחון בכורה.

בצד השני של המתרס, הסרבים לא שיחקו השבוע במסגרת המקומית, כשגם הם פתחו את העונה האירופית בשבוע שעבר עם הפסד, כאשר נכנעו 83:77 לז'לגיריס קובנה וכעת מקווים להשיג ניצחון בכורה.

חמישיית הפועל תל אביב: תומאש סטורנסקי, אלייז'ה בראיינט, וסיליה מיציץ', דן אוטרו, זאק ליידי.

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: כריס ג'ונס, טייסון קארטר, גורדן נוורה, סמי אוג'לייה, ג'ונתן מוטלי.

רבע ראשון: 18:28 להפועל ת"א

הפועל תל אביב פתחה את המשחק היטב ועלתה ליתרון מהיר, כשאלייז'ה בראיינט מוביל את ההתקפה, לצד עבודה טובה גם בהגנה. זאק ליידיי הוסיף שלשה חשובה, וסלים של וסיליה מיציץ', תומאש סטורנסקי וטאי אודיאסה סייעו לקבוצה של איטודיס לשמור על היתרון. מנגד, ג'ארד באטלר, טייסון קרטר וכריס ג'ונס ניסו להשאיר את הכוכב האדום בתמונה, אלא שהפועל הייתה יעילה יותר, שלטה בקצב וסיימה את הרבע ביתרון מבטיח.

רבע שני: 35:45 להפועל ת"א