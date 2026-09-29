גלריה לאמין ימאל ( IMAGO )

פגרת הנבחרות ממשיכה בכל הכוח גם הערב (שלישי), כאשר בשעה זו משוחקים לא פחות משמונה משחקים. במוקד, ספרד מארחת את קרואטיה ואנגליה מתארחת אצל צ'כיה. בנוסף, סלובניה מול צפון מקדוניה, סקוטלנד נגד שווייץ, בולגריה מול אסטוניה, סלובקיה מארחת את קזחסטן, סן מרינו מול אלבניה ולוקסמבורג פוגשת את איסלנד.

ספרד - קרואטיה 0:0

אלופת העולם מגיעה אחרי ניצחון גדול במחזור הקודם, כאשר היא גברה 2:3 על אנגליה, זאת לאחר שהיא כבר פיגרה 2:1 והצליחה לבצע מהפך. בצד השני, לוקה מודריץ' וחבריו גם הם מגיעים אחרי ניצחון, 1:2 על צ'כיה, ומקווים להפתיע את היריבה.

דקה 2, שער! ספרד עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. כבר לאחר שתי דקות לה רוחה יצאה להתקפה נהדרת, באנה שלח כדור מהמרכז ימינה, פרמין לופס פתח רגליים באמנות והשאיר את לאמין ימאל במצב טוב. האחרון מזווית אלכסונית בעט בנגיעה ישר לרשת.

צ'כיה - אנגליה 0:0

אם למעלה דיברנו על שתי הנבחרות שניצחו במחזור הקודם, אז פה מדובר כמובן על שתי הנבחרות שהפסידו להן. צ'כיה תקווה להשיג ניצחון בכורה ומפתיע ביותר, כמו גם נבחרת שלושת האריות שרוצה לא למעוד ולהשיג את שלוש הנקודות הראשונות.

אנטוני גורדון בפעולה ( רויטרס )

תוצאות נוספות

סלובניה - צפון מקדוניה 0:0

סקוטלנד - שווייץ 0:0

בולגריה - אסטוניה 0:0

סלובקיה - קזחסטן 0:0

סן מרינו - אלבניה 0:0