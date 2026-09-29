ניב משגב עם הכדור ( רועי כפיר )

הפועל העמק ומכבי ראשון לציון נכנסות בשעה זו למשחק דירוג על מקומות 9-10 בגביע ווינר סל, במשחק שיחתום עבורן את השתתפותן במפעל. המארחת מגיעה למפגש אחרי הפסד דרמטי 99:98 לקריית אתא לאחר הארכה במשחק הפליי-אין, בעוד ראשל"צ סיימה את שלב הבתים במאזן של ניצחון והפסד.

העמק פתחה את גביע ווינר סל עם ניצחון 75:77 על מכבי רמת גן, ולאחר מכן גברה 61:83 על הפועל גליל עליון במשחק שנערך בכפר בלום. בעקבות המאזן שלה בשלב הבתים העפילה הקבוצה למשחק הפליי-אין מול קריית אתא, שבו כבר הוליכה בפער של 18 נקודות, אך כאמור בסופו של דבר נכנעה לאחר הארכה. בכך הסתיימה דרכה של הקבוצה במאבק על הכרטיס לרבע הגמר, והיא תנסה לסיים את הטורניר עם ניצחון במשחק הדירוג.

מנגד, מכבי ראשון לציון פתחה את הטורניר עם הפסד 87:85 להפועל אילת, אך התאוששה עם ניצחון 99:79 על בני הרצליה. במשחק האחרון של שלב הבתים גברה הקבוצה 75:84 על הפועל באר שבע/דימונה, אך סיימה במקום השני בבית ג' אחרי הרצליה. הקבוצה של גיא קפלן תנסה כעת לסיים את גביע ווינר סל במקום התשיעי, במשחק שיהווה גם הכנה נוספת לקראת פתיחת עונת הליגה.

המפגש האחרון בין השתיים נערך בעונה שעברה, ובו רשמה הפועל העמק ניצחון דרמטי 98:103 על ראשון לציון לאחר הארכה, במשחק שנערך בבית מכבי במסגרת המחזור ה-25 של הליגה. עוד קודם לכן, בנובמבר 2025, נפגשו הקבוצות בגן נר, שם ניצחה ראשון לציון 75:89.

רבע ראשון: 12:23 להפועל העמק

חמישייה הפועל העמק: קארל גוזמן, ג'יי ג'יי קפלן, מאליק הול, סי ג'יי אלבי, ניב משגב.

חמישייה ראשון לציון: צ'ונסי ג'נקינס, קוויי גרנט, טריי קינג, וי ג'יי קינג, ג'וש פרוינד.

# 10:00-5:00: המשחק נפתח בקצב נמוך, כששתי הקבוצות הרבו להחטיא. ג'נקינס ופרוינד העלו ראשונים את האורחת ליתרון, מנגד הול ואלבי קלעו גם הם ולא נתנו לקבוצה מעיר היין לברוח.