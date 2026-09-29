תאי עבד ( ההתאחדות לכדורגל )

נבחרת ישראל עד גיל 21 מתארחת בשעה זו אצל סלובניה באצטדיון העירוני בפטוי, במסגרת בית 7 של מוקדמות יורו 2027. החבורה של גיא לוזון מגיעה להתמודדות כשהיא במקום השלישי עם שבע נקודות משישה משחקים, בדיוק כמו בוסניה שבמקום השני אך עם הפרש שערים עדיף, בעוד נורבגיה מוליכה עם 13 נקודות. גם הולנד דולקת מאחור עם שש נקודות, כשכל נקודה עשויה להיות משמעותית מאוד במאבק על המקום השני שמוביל לפחות לפלייאוף.

הנבחרת הצעירה מגיעה לאחר 0:0 מול בוסניה במשחקה האחרון במוקדמות, תוצאה שהגיעה לאחר ה-3:1 המרשים על הולנד וההפסד 3:0 לנורבגיה. ישראל רשמה עד כה ניצחון אחד, ארבע תוצאות תיקו והפסד אחד בשישה משחקים, כשהיא כבשה שישה שערים וספגה שבעה. כעת לוזון ושחקניו מחפשים ניצחון חוץ שייתן להם דחיפה משמעותית לקראת הישורת האחרונה של הקמפיין.

מנגד, סלובניה מגיעה מהמקום החמישי והאחרון בבית עם חמש נקודות, אך היא נמצאת במרחק של שתי נקודות בלבד מישראל ובוסניה. במשחקה האחרון במוקדמות היא רשמה ניצחון מרשים של 0:2 על נורבגיה, כאשר קודם לכן סיימה ב-0:0 מול בוסניה. הסלובנים עומדים על ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, כך שגם מבחינתם מדובר במשחק בעל חשיבות גדולה במאבק להישאר בתמונת המקום השני.

המפגש הקודם בין הנבחרות בקמפיין הסתיים ב-1:1 באוקטובר 2025. תאי עבד העלה אז את ישראל ליתרון בדקה ה-54, אך לוקה טופאלוביץ' השווה עבור הסלובנים זמן קצר לאחר מכן. כעת הנבחרת של גיא לוזון תקווה להשיג ניצחון ראשון על היריבה הסלובנית ולהמשיך להיות בתמונת המאבק על הכרטיס לשלב הפלייאוף.

מחצית ראשונה:

דקה 7: שער! סלובניה עלתה ל-0:1! התקפה סלובנית נהדרת הסתיימה עם בעיטה של לוקה טפלוביץ' ממצב נוח לעבר השער, דינו קוזיץ' שספק היה בעמדת נבדל דחק מקרוב את שער היתרון.

דקה 18: איאד חלאילי הגביה לרחבה כדור טוב, אך ללא כתובת.

דקה 23: פעולה אדירה של תאי עבד שנכנס מצד שמאל לתוך הרחבה ושחרר מזווית קשה בעיטה שנהדפה לקרן.

דקה 25: תאי עבד הגיע לעמדה מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר בעיטה, אך החליק תוך כדי ולא הצליח לייצר כדור מדויק.

הרכב נבחרת סלובניה: לוברו שטובלר, מיתייה אילניץ', לוברו גוליץ', מרקו ריסטיץ', כריסטיאן בנדרה, מאטיץ' איבנסק, רוק שטורמן, נייצ' ויהר, טיאן קורן, דינו קוזיץ' ולוקה טפלוביץ'.