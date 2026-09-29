אחרי ששתיהן ניצחו במשחק הראשון שלהן, הגיעו הקבוצות למפגש בדובאי במטרה לרשום ניצחון שני ברציפות במשחק עם ניחוח פיקנטי, שכן מאמני שתי הקבוצות, אלכסנדר סקוליץ' של ברצלונה וצ'אבי פסקוואל של דובאי, אימנו את היריבה עד הקיץ האחרון. הרבע הראשון היה צמוד ואפילו הסתיים בשוויון 25:25, כשברבע השני המארחת הצליחה לברוח, כשריצת 5:21 בתחילת הרבע השני עזרה לה לרדת למחצית ביתרון 15. ברבע הרביעי, הצליחו הקטלונים לצמק את הפער, אך זה לא הספיק להם לניצחון. בסיום, קבוצתו של פסקוואל ניצחה 87:94, והשיגה ניצחון שני ברציפות מפתיחת העונה. מפיונדו קאבנגלה בלט עם 21 נקודות אצל המארחת.