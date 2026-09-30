גלריה ג'יילן נאוול שומר על ג'יילן הורד ( קרדיט: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את בשיקטאש באולם אלכסנדר ניקוליץ' בבלגרד, במסגרת המחזור השני של היורוליג. הצהובים פתחו את עונת 2026/27 במפעל עם הפסד 84:74 לווילרבאן וכעת מחפשים ניצחון אירופי ראשון, בפתיחת השבוע הכפול שלהם. ג'ון דיברתולומאו לא נמצא בסגל בעקבות חתונת אחיו, בעוד גם גור לביא הפצוע נעדר.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות לאחר שהביסה 61:109 את עירוני קריית אתא ברבע גמר גביע ווינר סל. דניאל תייס הוביל עם 15 נקודות, בונזי קולסון הוסיף 14 וג'ון דיברתולומאו קלע 13. קודם לכן, במחזור הפתיחה של היורוליג, הצהובים הצליחו לחזור מפיגור של 15 נקודות מול וילרבאן ואף עלו ליתרון במחצית השנייה, אך נכנעו בסיום. ג'יילן הורד הוביל אז עם 15 נקודות, בעוד רומן סורקין וים מדר הוסיפו 13 כל אחד.

מנגד, בשיקטאש מגיעה לבלגרד כשהיא עדיין ללא ניצחון העונה בשלושת משחקיה הרשמיים. הטורקים הפסידו 72:59 לפנרבחצ'ה בסופרקאפ הטורקי, נכנעו 96:94 לוולנסיה במחזור הראשון ביורוליג ולאחר מכן הפסידו 95:81 לאנאדולו אפס בליגה המקומית. בסגל שלה נמצאים מספר אקסים של הצהובים, ביניהם סקוטי ווילבקין, אנטה ז'יז'יץ', ווניין גבריאל ודייויד דג'וליוס. בהפסד לוולנסיה קלעו ג'יילן נואל ויוג'ין אומורואי 17 נקודות כל אחד.

זה יהיה בסך הכול המפגש השלישי בין הקבוצות במסגרת היורוליג. שני המפגשים הקודמים נערכו בעונת 2012/13, בשלב הטופ 16, ובשניהם יצאה הנציגה הישראלית עם ידה על העליונה: 55:77 באיסטנבול ולאחר מכן 58:101 בתל אביב. כעת השתיים נפגשות שוב לראשונה לאחר יותר מ-13 שנים, כאשר שתיהן יקוו למחוק את ההפסד שלהן במחזור הפתיחה.

עודד קטש ( קרדיט: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

רבע ראשון: 19:27 לבשיקטאש

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג'ימי קלארק, בונזי קולסון, ג'יילן הורד ודניאל תייס.

חמישיית בשיקטאש: דבון דוטסון, ג'יילן נאוול, אנתוני הראון, קונור מורגן ואנטה זיזיץ'.

המארחים התחילו עם מספר איבודי כדור בלתי רצויים בדקות הראשונות, במה שאפשר לטורקים לעלות ליתרון 4:10. סקוטי ווילבקין עלה מספסל היריבה וקלע שלשה כדי להקפיץ את קבוצתו ל-10:18. הרבע אופיין בהרבה שריקות של השופטים וזריקות עונשין של שתי הקבוצות, במה שעצר את השטף של המשחק פעמים רבות. שלשה נוספת של הטורקים הגדילה את הפער לדו ספרתי, אך קיטון וואלאס צימק ל-27:19 בסיום הרבע.

דניאל תייס ( קרדיט: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

רבע שני: 46:52 לבשיקטאש

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת הרבע, כאשר האורחת המשיכה להציג משחק התקפי מרשים אל מול ההגנה הרפויה של מכבי. שלשה נוספת של בשיקטאש הציבה אותה על 39 נקודות אל מול ה-25 של מכבי, במה שגרם לעודד לקחת פסק זמן. הטורקים המשיכו לתפור שלשות בקצב, ובכל פעם שנדמה היה שמכבי מצמצמת במעט הם חזרו לפער דו ספרתי משמעותי. קלארק הוביל את החבורה של קטש לצמצום הפער בעזרת אנרגיה טובה, והקבוצות ירדו לחדרי ההלבשה ב-46:52 לזכות האורחים.