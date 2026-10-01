אנטוניו בלייקני, לרגע הפועל חזרה ( ראובן שוורץ )

אחרי שגברה על הכוכב האדום בניצחון דחוק, הפועל תל אביב פוגשת בשעה זו את ריאל מדריד במסגרת המחזור השלישי של היורוליג, במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות שייתן רוח גבית להמשך העונה האירופית.

האדומים של איטודיס מגיעים להתמודדות בכושר טוב, ואחרי שהפסידו לבאיירן במחזור הפתיחה, הביסו את הפועל ב"ש במסגרת פתיחת הליגה המקומית ולאחר מכן כאמור השיגו את ניצחונם הראשון בזירה האירופית, בדמות 80:81 על הכוכב האדום הסרבית.

הקבוצה מבירת ספרד מנגד, מגיעה להתמודדות אחרי שני הפסדים במחזורי הפתיחה של המפעל האירופי, כשבראשון ספגה 78:77 דחוק מדובאי, ולאחר מכן הפסידה 94:84 לאנדולו אפס. כעת הם מחפשים את הניצחון הראשון באירופה העונה מול האדומים מת"א.

זו הפעם השישית בה שתי הקבוצות נפגשות בשנת 2026 כאשר המאזן הוא ברור ומובהק - הספרדים פייבוריטים, לפחות על הנייר, עם ארבעה ניצחונות מתוך חמשת המפגשים האחרונים, לצד ניצחון בודד של הפועל ת"א.

רבע ראשון:

חמישייה הפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט, תומאס סטורנסקי, וסיליה מיציץ', זאק ליידי וברונו קאבוקלו.

חמישייה ריאל מדריד: פאקונדו קאמפזו, תיאו מלדון, מיקאל יאנטונן, טימותה לובאווקאברוט ו-וולטר טבארס.