דור מיכה עם הכדור ( חגי מיכאלי )

המחזור השמיני של הליגה הלאומית מתקיים בשעה זו עם שמונה מפגשים מרתקים, כאשר במוקד מ.ס אשדוד מארחת את מכבי הרצליה בתקווה להמשיך במומנטום הנהדר. במקביל, בני יהודה מארחת את קריית גת, בני ריינה מארחת את כפר שלם, הפועל רעננה פוגשת את כפר קאסם, הפועל ראשל"צ מתארחת אצל עפולה, קריית ים מארחת את הפועל כפ"ס, אח נצרת מארחת את עירוני מודיעין ומכבי יפו פוגשת את הפועל עכו.

מכבי יפו - הפועל עכו 0:0

שתי נועלות הטבלה נפגשות במטרה להשיג נקודות שירחיקו אותן מהתחתית. הבולגרים מגיעים להתמודדות אחרי שלושה הפסדים רצופים וכשהם עם ניצחון אחד בלבד, הקבוצה הצפונית מנגד עדיין לא כבשה אפילו שער אחד העונה, לא הצליחה לקטוף אפילו נקודה אחת, והיא ניצבת עמוק במקום האחרון עם מאזן שערים שלילי של 22:0 ואפס נקודות.

מ.ס אשדוד - מכבי הרצליה 0:1

עם שישה ניצחונות רצופים מאז שהפסידה במחזור הפתיחה, היורדת מליגת העל ומוליכת הליגה הלאומית מקווה להמשיך במומנטום הנפלא בו היא נמצאת ולרשום ניצחון שביעי מול הקבוצה מהשרון, שנמצאת במרכז הטבלה ורוצה להפתיע את הדרומיים ולחזור למסלול הניצחונות אחרי שקטפה נקודה אחת בלבד בשני המשחקים האחרונים.

בני יהודה - קריית גת 0:0

הכתומים משכונת התקווה ניצבים במקום השני בליגה כשהם עדיין ללא הפסד, ומקווים להמשיך בקצב צבירת הנקודות נגד הקבוצה הדרומית, שמקווה לחולל סנסציה ולהשיג את שלוש הנקודות שישכיחו לה את ה-1:0 שספגה מכפר קאסם בדקה ה-90 במחזור הקודם.

בני ריינה - כפר שלם 0:0

היורדת מליגת העל לא פתחה את העונה כפי שציפתה, ואחרי שהפסידה לרעננה במחזור האחרון במשחק חם במיוחד, מקווה להתאושש מול הקבוצה הכתומה מת"א, שמגיעה אחרי שלושה משחקים בהם לא הפסידה.

הפועל רעננה - כפר קאסם 1:0

הקבוצה מהשרון מציגה עונה די טובה בלשון המעטה, כשהיא עם חמישה ניצחונות לצד שני הפסדים, וכעת היא מקווה להשיג ניצחון נוסף ולהתבסס בצמרת הלאומית. הקבוצה מהמגזר מנגד, מגיעה במומנטום חיובי אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל 0:1 מאוחר ודרמטי במיוחד על קריית גת במחזור האחרון.

הפועל עפולה - הפועל ראשל"צ 1:0

קרב צמרת. הכתומים מעיר היין מגיעים לצפון אחרי שניצחו במחזור הקודם 0:1 את אחי נצרת ומקווים לבסס את מעמדם בפסגה. הקבוצה הצפונית מהצד השני של המתרס, הביסה את הפועל עכו 0:3 במחזור האחרון וכעת מקווה לרשום ניצחון ליגה חמישי.

דקה 7 שער! הפועל ראשון לציון עלתה ליתרון 0:1: אחרי התקפה מסודרת של הכתומים, אורי צעדון מוצא את עצמו בעמדה טובה ובנגיעה יפה במרכז הרחבה בעט לקורה והכדור חודר לרשת.

קריית ים - הפועל כפ"ס 0:0

אחרי שני ניצחונות רצופים בליגה, הקבוצה הצפונית מקווה לחבר ניצחון שלישי ולתקוע יתד בצמרת הליגה. הירוקים מהשרון מנגד עם פתיחת עונה חלשה מאוד שכוללת חמישה הפסדים, ואחרי שני הפסדים רצופים במחזורים האחרונים, יקוו להתאושש ולהשיג את ניצחונם השלישי לעונה, שירחיק אותם מעט מהתחתית.

אחי נצרת - עירוני מודיעין 0:0