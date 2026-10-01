גלריה פלוריאן וירץ לוחץ גבוה ( IMAGO )

הליגות ברחבי אירופה עדיין בפגרה, ובינתיים משחקי הנבחרות בליגות האומות ממשיכים עם המחזור השלישי, כשבשעה זו נבחרת גרמניה מארחת את נבחרת סרביה, פורטוגל מתארחת אצל דנמרק, יוון פוגשת את הולנד, וויילס ונורבגיה בהתמודדות מעניינת ומלטה משחקת מול גיברלטר.

גרמניה - סרביה 0:0

החבורה של יורגן קלופ פתחה את הקמפיין ברגל שמאל עם תיקו דרמטי בהולנד, אחרי שער של קודי גאקפו בתוספת הזמן, כשלאחריו הגיע הפסד 1:0 מפתיע לנבחרת יוון, והמאנשאפט יקוו שהחזרה לאדמת גרמניה תביא את הישועה לנבחרת המקומית. בעוד האורחת עדיין ללא נקודות אחרי שנכנעה גם ליוונים (2:1) וגם לחבורה של צ'אבי הרננדס (2:1).

אצטדיון האליאנץ ארנה שמארח את ההתמודדות ( IMAGO )

שחקני נבחרת גרמניה בחימום ( IMAGO )

יורגן קלופ מדריך את חניכיו ( IMAGO )

דנמרק - פורטוגל 2:1

ברקע סערת רונאלדו, החבורה של ז'ורזה ז'זוס רוצה להישאר מושלמת אחרי ניצחונות דחוקים על וויילס (0:1), ונורבגיה (1:2), ולהגדיל את הפער בראשות הבית. מנגד, אחרי ההפסד 3:2 הדרמטי לנורבגים במחזור הפתיחה, הדנים הצליחו לנצח את והוולשים (0:2) בתחילת השבוע ויקוו להמשיך במומנטום גם הערב.

דקה 13: שער! פורטוגל עלתה ל-0:1: לחץ גדול של האורחת בפתיחה העלה אותה ליתרון מוקדם. הרחקה של ההגנה הדנית הגיעה לרגליו של ז'ואאו קנסלו, שביצע דאבל פס מהיר עם גונסלו ראמוס. המגן של ברצלונה חדר לרחבה ושלח צ'יפ חכם אל השער.

דקה 23: שער! דנמרק השוותה ל-1:1: מתפרצת קטלנית של הדנים החזירה אותם למשחק! מיקל דמסגארד סיים את ההתקפה המהירה עם בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה שלא הותירה סיכוי לשוער.

דקה 25: שער! פורטוגל עלתה ל-1:2: קצב נהדר להתמודדות, כאשר גונסלו ראמוס החזיר את היתרון לפורטוגלים. החלוץ מסר עם העקב לברונו פרננדש, שבנגיעה חכמה החזיר לו את הכדור באחד על אחד מול השוער. ראמוס לא התבלבל והשלים שער ובישול בשלב מוקדם.

יוון - הולנד 0:1

המארחת היא הפתעת חלון הנבחרות עד כה, כשהיא עדיין מושלמת אחרי ניצחונות על סרביה (1:2) ועל גרמניה (0:1) באאוגסבורג. מן העבר השני, הקדנציה של צ'אבי הרננדס אצל הכתומים התחילה בצורה מקרטעת ב-1:1 מול גרמניה, אך הניצחון 1:2 על סרביה יכול לתת מקום לאופטימיות להולנדים.

וויילס - נורבגיה 1:0

המארחת היא אחת הנבחרות שנמצאות בעלייה חדה בשנים האחרונות, כשמלבד ההעפלה לשלב הנוקאאוט במונדיאל האחרון, היא נמצאת במקום ה-19 בדירוג פיפ"א, ובדרג הבכיר של ליגת האומות היא ניצחה 2:3 את דנמרק, ולמרות ההפסד 2:1 לפורטוגל במחזור השני, הנורבגים נראים טוב. מנגד, הוולשים עדיין ללא שער זכות או נקודות בקמפיין.

דקה 11: שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: בישול גדול של מרטין אודוגור, שמצא במסירת עומק מדויקת את אוסקר בוב בתוך הרחבה. הכישרון הסקנדינבי הצעיר שלח בעיטה שטוחה ומדויקת בדרך לרשת.

תוצאות נוספות

מלטה - גיברלטר 0:0