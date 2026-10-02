גלריה ים מדר ( האתר הרישמי של פנאתינייקוס )

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו באואקה אצל פנאתינייקוס, במסגרת המחזור השלישי של היורוליג. הצהובים עדיין מחפשים ניצחון ראשון במפעל העונה ומולם ניצבת אחת הקבוצות החזקות ביבשת, שמגיעה מהמקום הראשון בטבלה.

השחקנים של עודד קטש מגיעים למשחק לאחר שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים של היורוליג. האחד 84:74 לוילרבאן, והשני הפסד כואב 109:93 לבשיקטאש במשחק האחרון, בו ההגנה הייתה נקודת התורפה המרכזית. במכבי הדגישו לקראת ההתמודדות את הצורך בעצימות ובמחויבות הגנתית מהרגע הראשון, במיוחד מול הקהל היווני שיתמוך בקבוצתו.

מנגד, פנאתינייקוס פתחה את העונה האירופית שלה באופן מצוין עם שני ניצחונות, על פאריס ועל וילרבאן ותרצה להמשיך את המומנטום גם מול הצהובים. לצד הניסיון של ז'ליקו אוברדוביץ', פאו נהנית מסגל איכותי ומיתרון הביתיות באואקה, שיהפוך את המשימה של הצהובים למורכבת עוד יותר.

עודד קטש ( קרדיט: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

על הנייר מדובר במשימה קשה עבור מכבי, אבל האלופה הישראלית מגיעה עם מטרה ברורה: לעצור את רצף ההפסדים ולצאת מאואקה עם ניצחון ראשון ביורוליג. פנאתינייקוס מצידה, תרצה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה במפעל ולהישאר במקום הראשון בטבלה לאחר שלושה משחקים.

לשתי הקבוצות היסטוריה עשירה של מפגשים ביורוליג, כולל כמה מהערבים הזכורים בתולדות המפעל. בשנים האחרונות המאזן נוטה לכיוון היוונים, כאשר פנאתינייקוס ניצחה את מכבי בסדרת הפלייאוף ב-2024 והדיחה אותה בדרך לפיינל פור. בעונה שעברה נפגשו הקבוצות לשני משחקים, כשכל אחת ניצחה בביתה, כך שגם הפעם הצהובים יקוו לנצל את הניסיון מהמפגשים הקודמים כדי להפתיע את פאו באואקה. בעוד מאזן המשחקים ביניהם משנת 2000 עומד על 21:21

רבע ראשון: 10:25 לפנאתינייקוס

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג'ימי קלארק, בונזי קולסון, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית פנאתינייקוס: פניוטיס קלאיצאקיס, ג'ריאן גראנט, גרשון יאבוסלה, קונסטנטינוס מיטוגלו, אלפסריוס מנדזוקאס.

# 10:00-5:00: סורקין פתח את המשחק עם 4 נקודות מתחת לסל, שנבעו משני אסיסטים חכמים של לונדברג, אבל הצהובים התקשו להגן על הצבע, ספגו נקודות קלות מן הצד השני, ויחד עם איבודים של קלארק ולונדברג נקלעו לפיגור מוקדם.

קיטון וואלאס עם הכדור ( האתר הרשמי של פנאתינייקוס )

# 5:00-0:00: אחרי שהמאצ'אפ בין הגארדים לא הועיל עם הצהובים, סורקין, הורד וקולסון לקחו פיקוד והקטינו מעט את ההפרש, אבל טעויות בהגנה, שהובילו את הירוקים לקו העונשין, העלו את המארחת ליתרון דו ספרתי מהיר. אחרי החטאות פנויות של ים מדר, והגנה רכה של מכבי, הרבע הסתיים ב-10:25 לפנאתינייקוס.

רבע שני: 24:43 לפנאתינייקוס

# 10:00-5:00: וואלאס פתח את הרבע עם נקודות מהירות, וחדירה אגרסיבית של קלארק הרגישו כאילו הגארדים נכנסים לעניינים. הצהובים העלו הילוך גם הגנתית, כולל גג אדיר של קיטון, לסורט עצר את המיני מומנטום הצהוב עם סל על הראש של סורקין, ושלשה של בונגה אילצה את קטש לקחת פסק זמן דווקא בדקות טובות של הקבוצה שלו. למרות התקפה טובה של מכבי עם החזרה מהטיים אאוט הכדורים המשיכו לא להיכנס, לסורט העניש בצד השני.

ים מדר זורק ( האתר הרשמי של פנאתינייקוס )

אושיי בריסט ( האתר הרישמי של פנאתינייקוס )