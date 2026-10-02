משחקי המחזור השלישי בדרג א' של ליגת האומות נמשכים בשעה זו, ובמוקד ערב מסקרן במיוחד בבית 1. צרפת מארחת את איטליה בקרב ישיר בין שתי נבחרות שמכוונות לצמרת ורוצות להמשיך במומנטום, בעוד במקביל בלגיה פוגשת את טורקיה, שעדיין מחפשת נקודות ראשונות ומקווה לעצור את פתיחת הקמפיין הרעה שלה.

משחקי המחזור השלישי בדרג א' של ליגת האומות נמשכים בשעה זו, ובמוקד ערב מסקרן במיוחד בבית 1. צרפת מארחת את איטליה בקרב ישיר בין שתי נבחרות שמכוונות לצמרת ורוצות להמשיך במומנטום, בעוד במקביל בלגיה פוגשת את טורקיה, שעדיין מחפשת נקודות ראשונות ומקווה לעצור את פתיחת הקמפיין הרעה שלה.

משחקי המחזור השלישי בדרג א' של ליגת האומות נמשכים בשעה זו, ובמוקד ערב מסקרן במיוחד בבית 1. צרפת מארחת את איטליה בקרב ישיר בין שתי נבחרות שמכוונות לצמרת ורוצות להמשיך במומנטום, בעוד במקביל בלגיה פוגשת את טורקיה, שעדיין מחפשת נקודות ראשונות ומקווה לעצור את פתיחת הקמפיין הרעה שלה.

הטריקולור מגיעים להתמודדות במצב מצוין, אחרי שפתחו את הקמפיין עם שני ניצחונות רצופים וללא ספיגה. במחזור הראשון צרפת גברה 0:1 בחוץ על טורקיה, ובמשחק הבא ניצחה באותה תוצאה גם את בלגיה, כך שהיא מגיעה למחזור השלישי עם שש נקודות מלאות ורוצה להמשיך את הפתיחה המושלמת שלה. מנגד, האזורי מגיעים אחרי פתיחה פחות יציבה. איטליה הפסידה 2:0 לבלגיה במחזור הראשון, אך ידעה להתאושש במהירות עם 1:4 מרשים בחוץ על טורקיה במשחק השני. כעת היא מנסה לחבר ניצחון נוסף ולצמצם את הפער מצרפת, בידיעה שתוצאה טובה הערב עשויה לפתוח מחדש את המאבק בצמרת הבית.

הטריקולור מגיעים להתמודדות במצב מצוין, אחרי שפתחו את הקמפיין עם שני ניצחונות רצופים וללא ספיגה. במחזור הראשון צרפת גברה 0:1 בחוץ על טורקיה, ובמשחק הבא ניצחה באותה תוצאה גם את בלגיה, כך שהיא מגיעה למחזור השלישי עם שש נקודות מלאות ורוצה להמשיך את הפתיחה המושלמת שלה. מנגד, האזורי מגיעים אחרי פתיחה פחות יציבה. איטליה הפסידה 2:0 לבלגיה במחזור הראשון, אך ידעה להתאושש במהירות עם 1:4 מרשים בחוץ על טורקיה במשחק השני. כעת היא מנסה לחבר ניצחון נוסף ולצמצם את הפער מצרפת, בידיעה שתוצאה טובה הערב עשויה לפתוח מחדש את המאבק בצמרת הבית.

הטריקולור מגיעים להתמודדות במצב מצוין, אחרי שפתחו את הקמפיין עם שני ניצחונות רצופים וללא ספיגה. במחזור הראשון צרפת גברה 0:1 בחוץ על טורקיה, ובמשחק הבא ניצחה באותה תוצאה גם את בלגיה, כך שהיא מגיעה למחזור השלישי עם שש נקודות מלאות ורוצה להמשיך את הפתיחה המושלמת שלה. מנגד, האזורי מגיעים אחרי פתיחה פחות יציבה. איטליה הפסידה 2:0 לבלגיה במחזור הראשון, אך ידעה להתאושש במהירות עם 1:4 מרשים בחוץ על טורקיה במשחק השני. כעת היא מנסה לחבר ניצחון נוסף ולצמצם את הפער מצרפת, בידיעה שתוצאה טובה הערב עשויה לפתוח מחדש את המאבק בצמרת הבית.