משחקי המחזור השלישי בדרג א' של ליגת האומות נמשכים בשעה זו, ובמוקד ערב מסקרן במיוחד בבית 1. צרפת מארחת את איטליה בקרב ישיר בין שתי נבחרות שמכוונות לצמרת ורוצות להמשיך במומנטום, בעוד במקביל בלגיה פוגשת את טורקיה, שעדיין מחפשת נקודות ראשונות ומקווה לעצור את פתיחת הקמפיין הרעה שלה.
צרפת - איטליה 0:0
הטריקולור מגיעים להתמודדות במצב מצוין, אחרי שפתחו את הקמפיין עם שני ניצחונות רצופים וללא ספיגה. במחזור הראשון צרפת גברה 0:1 בחוץ על טורקיה, ובמשחק הבא ניצחה באותה תוצאה גם את בלגיה, כך שהיא מגיעה למחזור השלישי עם שש נקודות מלאות ורוצה להמשיך את הפתיחה המושלמת שלה. מנגד, האזורי מגיעים אחרי פתיחה פחות יציבה. איטליה הפסידה 2:0 לבלגיה במחזור הראשון, אך ידעה להתאושש במהירות עם 1:4 מרשים בחוץ על טורקיה במשחק השני. כעת היא מנסה לחבר ניצחון נוסף ולצמצם את הפער מצרפת, בידיעה שתוצאה טובה הערב עשויה לפתוח מחדש את המאבק בצמרת הבית.
בלגיה - טורקיה 0:1
במשחק המקביל, בלגיה רוצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי פתיחה מעורבת לקמפיין. השדים האדומים פתחו מצוין עם 0:2 בחוץ על איטליה, אך במחזור השני נכנעו 1:0 לצרפת ואיבדו הזדמנות להישאר מושלמים. כעת הם מקווים לנצל את משחק הבית כדי להשיג ניצחון שני ולהישאר חזק בתמונת הצמרת. טורקיה, לעומת זאת, מגיעה כשהיא עדיין מחפשת נקודות ראשונות. היא פתחה עם הפסד 1:0 לצרפת ולאחר מכן ספגה 4:1 מאיטליה, כך שאחרי שני מחזורים היא נמצאת במצב לא פשוט בבית. מבחינתה, המשחק מול בלגיה הוא הזדמנות לעצור את רצף ההפסדים ולשנות את המומנטום לפני שהפער משאר היריבות יגדל עוד יותר.
דקה 10 שער! בלגיה עלתה ליתרון 0:1: קווין דה בריינה סיפק מהלך אישי מרשים, חדר לתוך הרחבה וסיים אותו בבעיטה חדה ומדויקת לפינה הרחוקה.