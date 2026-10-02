גלריה מרקוס בינגהאם ( IMAGO )

אחרי שנפתח אמש (שישי), המחזור השלישי של היורוליג נמשך גם היום, כשבמשחק הראשון של הערב, גרה ברצלונה 82:95 על בשיקטאש. כמו כן, פנרבחצ׳ה ניצחה 66:76 את דובאי ושמרה על מאזן מושלם. גם ולנסיה שמרה על מאזן מושלם כשגברה 92:105 על וילרבאן. פרטיזן בלגרד גברה 84:86 על באיירן מינכן, ובאסקוניה ניצחה 76:87 את מילאנו.

בשיקטאש - ברצלונה 95:82

הקטלונים התאוששו מההפסד לדובאי ביום שלישי וחזרו לנצח אחרי שסיפקו משחק נהדר בו הובילו כמעט לכל אורכו. קווין פנטאר הצטיין כשקלע 16 נקודות, כשם אומוג׳ה גיבסון כיכב עם 15. מנגד, סקוטי ווילבקין בלט עם 17, אך עזר לטורקים שנכנעו בפעם השנייה במפעל, לאחר שניצחו את מכבי תל אביב במחזור השני.

קווין פנטאר ( IMAGO )

פנרבחצ׳ה - דובאי 66:76

שתי הקבוצות הגיעו אחרי שני ניצחונות בשני מחזורי הפתיחה ורצו להישאר מושלמות, אך רק הטורקים עמדו במשימה. אחרי רבע ראשון נהדר, המארחת הייתה ביתרון דו ספרתי, אך האורחים חזרו ברבע שני מעולה והמשחק נותר צמוד למדי. ברבע האחרון החבורה של שאראס התעלתה והצליחה לגמור את המשחק. מרקוס בינגהאם כיכב עם 20 נקודות ו-8 ריבאונדים. גם וויד בולדווין בלט עם 14 נק׳.

וילרבאן - ולנסיה 105:92

קאמבק מרהיב של הספרדים הוביל גם אותם למאזן מושלם עם ניצחון שלישי ברציפות הפעם על הצרפתים. המארחת פתחה את הרבע הראשון בסערה ועלתה לדו ספרתי מהיר. הספרדים התעשתו רק בחצי השני והצליחו לצמק את הפער, אך ברבע הרביעי התפוצצו לגמרי, ביצעו מהפך וניצחו בדו ספרתי מרהיב. פטי מילס הצטיין אצל הצרפתים עם 26 נקודות, ניקולה מירוטיץ׳ בלט מנגד עם 22.

באיירן מינכן - פרטיזן בלגרד 86:84

גם פרטיזן בלגרד שומרת על מאזן מושלם בתום מותחן אדיר. הקבוצה הסרבית מצאה את עצמה בפיגור דו ספרתי של 65:52 בסוף הרבע השלישי, אך סירבה להרים ידיים ורשמה קאמבק מרשים ברבע המכריע. במאני טיים היה זה קרליק ג'ונס שלקח אחריות וסיפק את סלי הקלאץ' שניצחו את המשחק. מנגד, דוויין וושינגטון בלט עם 20 נקודות אצל המארחת, אבל החטיא את הזריקה המכרעת עם הישמע הבאזר. טוניה ג'קירי הוביל את קלעי המנצחת עם 17 נקודות.

באסקוניה - מילאנו 76:87