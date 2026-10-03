איש וויינרייט זורק ( הפועל "IBI" תל אביב )

הפועל תל אביב ועירוני נס ציונה נפגשות בשעה זו בהיכל טוטו בחולון במסגרת חצי גמר גביע ווינר סל, כאשר המנצחת תשיג את הכרטיס למעמד הגמר. החבורה של דימיטריס איטודיס רוצה להמשיך את התקופה הטובה שלה ולהתקרב לתואר ראשון העונה, בעוד הכתומים מגיעים למפגש כשהם עדיין מושלמים במפעל ומחפשים להמשיך את המסע המרשים שלהם.

האדומים מגיעים להתמודדות לאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. ברבע גמר גביע ווינר הם גברו 67:85 על הפועל באר שבע/דימונה, כשלאחר מכן ניצחו 80:81 את הכוכב האדום בלגרד ביורוליג. במשחקם האחרון, ביום חמישי, הקבוצה של איטודיס השלימה שבוע אירופי מוצלח עם 98:102 גדול על ריאל מדריד, אחרי שכבר איבדה יתרון של 20 נקודות וחזרה לעצמה ברבע האחרון.

מהעבר השני, נס ציונה היא אחת הקבוצות המרשימות עד כה בגביע ווינר ולא הפסידה בשלושת משחקיה במפעל. הכתומים פתחו עם 94:98 על עירוני קריית אתא, המשיכו עם 72:77 על הפועל חולון והבטיחו את ראשות הבית, וברבע הגמר גברו 70:78 על הפועל גליל עליון. החבורה של קורסארו כבר הובילה ב-19 הפרש מול הצפוניים, שרדה ניסיון קאמבק מאוחר והעפילה לארבע האחרונות לראשונה מאז עונת 2019/20.

במפגשים בין השתיים הייתה להפועל תל אביב עליונות ברורה בעונה שעברה, כאשר האדומים ניצחו בכל שלושת המשחקים. בגביע ווינר הם הביסו 63:116, בליגה רשמו 63:89 במשחק הביתי ולאחר מכן ניצחו 75:81 בנס ציונה. בסך הכול נפגשו הקבוצות 32 פעמים במסגרת הליגה והמפעלים המקומיים, כאשר האדומים מחזיקים במאזן של 20 ניצחונות לעומת 12 של הכתומים.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל תל אביב: יוג'ין ג'רמן, קאדין קרינגטון, גיא פלטין, איש ויינרייט וברונו קבוקלו.

חמישיית עירוני נס ציונה: פריס לי, ג'סטין ג'יימס, ג'וש כריסטופר, ג'קסון רואו ובניה סרור.