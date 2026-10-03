החזרה למשחקי הקבוצות מתקרבת, אך היום (שבת) פגרת הנבחרות המשיכה עם משחק ידידות, שבו ברזיל ניצחה 0:4 במשחק חוץ את הודו. קרלו אנצ'לוטי וחניכיו עשו זאת לאחר שבמשחק הקודם, כוכב וקפטן ברצלונה, ראפיניה נפצע ועזב את מחנה הנבחרת.

החזרה למשחקי הקבוצות מתקרבת, אך היום (שבת) פגרת הנבחרות המשיכה עם משחק ידידות, שבו ברזיל ניצחה 0:4 במשחק חוץ את הודו. קרלו אנצ'לוטי וחניכיו עשו זאת לאחר שבמשחק הקודם, כוכב וקפטן ברצלונה, ראפיניה נפצע ועזב את מחנה הנבחרת.

החזרה למשחקי הקבוצות מתקרבת, אך היום (שבת) פגרת הנבחרות המשיכה עם משחק ידידות, שבו ברזיל ניצחה 0:4 במשחק חוץ את הודו. קרלו אנצ'לוטי וחניכיו עשו זאת לאחר שבמשחק הקודם, כוכב וקפטן ברצלונה, ראפיניה נפצע ועזב את מחנה הנבחרת.