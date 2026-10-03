החזרה למשחקי הקבוצות מתקרבת, אך היום (שבת) פגרת הנבחרות המשיכה עם משחק ידידות, שבו ברזיל ניצחה 0:4 במשחק חוץ את הודו. קרלו אנצ'לוטי וחניכיו עשו זאת לאחר שבמשחק הקודם, כוכב וקפטן ברצלונה, ראפיניה נפצע ועזב את מחנה הנבחרת.
הסלסאו שלטו בהתמודדות, הרבו להגיע למצבים ואף עלו ליתרון בדקה ה-28, אסטבאו קיבל את הכדור באגף הימני, חתך נהדר למרכז וביצע פעולה נהדרת שבסיומה הוא בעט בעוצמה למסגרת, השוער ההודי הגיב לא טוב ונכנע. שמונה דקות לאחר מכן, פדרו דוס סנטוס כמעט כבש, אבל נעצר בעמוד השער.
בדקה ה-42, דוס סנטוס היה מדויק יותר והפעם הוא הצליח למצוא את הרשת והכפיל את היתרון. קצב הסמבה המשיך אצל הסלסאו, ההודים איבדו כדור בחלק ההגנתי והברזילאים ניצלו זאת בפעולה שכולה פלמנגו, דוס סנטוס מצא את סמואל לינו, שבעט נהדר מתוך הרחבה והרשית בדקה ה-58 את שער הבכורה שלו בנבחרת. בהתקפה האחרונה של התמודדות בדקה ה-90+5, אקס אתלטיקו מדריד חתם את תוצאת הסיום, עם בעיטה חזקה אל הרשת שהעניקה לו צמד.