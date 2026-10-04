גלריה חוליאן אלברס ( IMAGO )

רגע לפני משחק הפרידה המרגש של ליאו מסי מנבחרת ארגנטינה ביום שלישי בלילה מול בנין, האלביסלסטה דרסה לפנות בוקר 0:7 את בורקינה פאסו במשחק ידידות שנערך באצטדיון מונומנטל. זה היה הניצחון ה-16 שלה מתוך 17 המשחקים האחרונים.

הכל החל בדקה הרביעית כאשר אגוסטין גיאיי הוכשל ברחבה על ידי מומוני דיאלו שספג צהוב. לאוטרו מרטינס נעצר אמנם בבעיטת הפנדל הראשונה על ידי השוער עבדול גירה, אבל חלוץ אינטר היה ראשון לכדור החוזר ודחק פנימה את ה-0:1 המהיר.

עבור דיאלו, הערב השחור רק החל: ארבע דקות חלפו והוא מצא את עצמו כובש שער עצמי אומלל אחרי ניסיון הרחקה כושל, שהעלה את הארגנטינאים ל-2:0 מהיר כבר בדקה השמינית. החגיגה המשיכה במלוא הקצב כשלאוטרו בישל לג'אנלוקה פרסטיאני את השלישי בבעיטה מדויקת לפינה בדקה ה-12, והבהיר ששאלת המנצחת כבר סגורה לחלוטין.

לאוטרו מרטינס ( IMAGO )

ארגנטינה המשיכה בשלה עם בליץ נוסף: ניקו פאס כבש את השער הרביעי (35), ומיד לאחר מכן חוליאן אלברס הוסיף את החמישי בבעיטה נהדרת אחרי פעולת הכנה מצוינת של פרסטיאני (36). בורקינה פאסו ירדה למחצית כשהיא המומה ומתפללת לסיום, אך החצי השני הביא עמו עוד מאותו הדבר.

המחצית השנייה

חגיגת השערים המשיכה גם אחרי החילופים של ליונל סקאלוני. בדקה ה-57, מהלך קבוצתי הסתיים במסירה של לאוטרו לפרנקו מסטנטואונו, שנותר חופשי לחלוטין ומקרוב נעץ את השישי.

שחקני ארגנטינה חוגגים ( רויטרס )