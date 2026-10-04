גלריה נונו מנדש מגן על הכדור מפני אנדריאס שיילדרופ ( רויטרס )

המחזור הרביעי של ליגת האומות ממשיך בשעה זו, עם שלל משחקים מרתקים, כאשר במוקד: פורטוגל, ללא כריסטיאנו רונאלדו מארחת את נורבגיה. בנוסף, גרמניה מתארחת אצל יוון המפתיעה, הולנד פוגשת את סרביה ודנמרק מתמודדת מול וויילס.

פורטוגל - נורבגיה 1:1

ללא כריסטיאנו רונאלדו שעזב את מחנה הנבחרת, מוליכת בית 4 של דרג א' עדיין מחזיקה במאזן מושלם אחרי שלושה משחקים, כשבאחרון שהם גברה 2:4 על דנמרק ועוד קודם לכן ניצחה 1:2 את ארלינג הולאנד וחבריו. מן העבר השני, הסקנדינביים פתחו את הקמפיין עם ניצחון מול הדנים, אבל מאז אכזבו עם שני הפסדים בתוצאה 2:1, כולל במשחק האחרון מול וויילס.

רובן דיאס מרחיק את הכדור מארלינג הולאנד ( IMAGO )

שער! נבחרת נורבגיה עלתה ליתרון 0:1: לאחר מצב נייח ממחצית המגרש, כריסטופר אייר קיבל את הכדור ובנגיעה אחת שחרר בעיטה אדירה מקצה הרחבה, שהכניעה את דיוגו קוסטה וננעצה בפינה השמאלית העליונה.

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים את השער האדיר ( IMAGO )

שער! נבחרת פורטוגל חיכתה שתי דקות לחזור למשחק והשוותה ל-1:1: ז'ואאו קנסלו הפגין טכניקה נהדרת, ובנגיעה הראשונה שחרר בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה שנעצה את הכדור בפינה הימנית העליונה.

ז'ואאו קנסלו מרגיע את הקהל המקומי ( IMAGO )

יוון - גרמניה 0:0

המארחת, שמובילה את הבית ונחשבת להפתעת המפעל עד כה, מחזיקה בשבע נקודות לאחר שניצחה בשני משחקי החוץ שלה מול סרביה ויריבתה הגרמנית, בעוד שבהתמודדות שלה במחזור האחרון, היא איבדתה יתרון כפול וסיימה ב-2:2 ביתי מול הולנד. מנגד, יורגן קלופ וחניכיו פתחו עם נקודה בלבד בשני משחקים, אבל התעשתו עם ניצחון 0:2 על סרביה במחזור האחרון. כעת, הם רוצים לנקום ולרשום רצף ניצחונות ראשון תחת המאמן החדש.

יונתן בורקארט חומק מדימיטריס קורבליס ( רויטרס )

הולנד - סרביה 1:1

האורנג' עדיין לא הפסידו בקמפיין הנוכחי תחת מאמנם החדש צ'אבי הרננדס, אלא שהם סיימו בתיקו מול גרמניה וגם נגד יוון, ניצחונם היחיד היה מול הסרבים, כך שהם ינסו לעשות זאת פעם נוספת ולהילחם על המקום הראשון בבית. מנגד, האורחת עדיין לא הרוויחה אפילו נקודה אחת בשלושת המחזורים הראשונים, היא פתחה עם הפסד 2:1 ליוון, המשיכה ב-2:1 להולנד ו-2:0 לגרמניה במשחק האחרון.

קוסטה נדליקוביץ' ומיקי ואן דה אן במאבק ( רויטרס )

דקה 31 שער! נבחרת הולנד עלתה ליתרון 0:1: ממצב נייח בקצה הימני של הרחבה, תון קופמיינרס הכניע את ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' בבעיטה חדה מסובבת לפינה.

רגע השער של תון קופמיינרס ( IMAGO )

דקה 35 שער! נבחרת סרביה משווה ל-1:1: מיכאילו צבטקוביץ' קרא היטב את ההגבהה הנהדרת, התרומם ונגח בעוצמה לפינה הימנית התחתונה. השוער רק הביט בכדור שעשה את דרכו לרשת. זהו שער הבכורה שלו במדי הנבחרת.

שחקני נבחרת סרביה חוגגים ( IMAGO )

וויילס - דנמרק 0:0