גלריה מאנו קונה וניקולס רסקין ( רויטרס )

המחזור הרביעי של ליגת האומות מתקיים בשעה זו, כאשר במוקד: צרפת של זינדין זידאן, שעדיין לא הפסידה מאז מינויו, מארחת את בלגיה בפאריס. בנוסף, איטליה פוגשת בבולוניה את טורקיה, שמחפשת ניצחון ראשון בקמפיין.

צרפת - בלגיה 1:0

זינדין זידאן מחפש ניצחון ביתי ראשון כמאמן נבחרת צרפת, כאשר המוליכה מארחת את נבחרת בלגיה בפאריס. צרפת פתחה את הקדנציה של זידאן ללא הפסד ונמצאת בעמדה טובה בדרך לשלב הבא, בעוד הבלגים, בהדרכת מארק ואן בומל, מגיעים אחרי שני ניצחונות רצופים ללא ספיגה ומנסים לצמצם את הפער בצמרת. הצרפתים ניצחו במפגש הקודם 0:1 ורשמו בכך ניצחון שישי ברציפות על הבלגים. שתי הנבחרות יחסרו שחקנים משמעותיים, כאשר דאיו אופמקאנו, יורי טילמאנס וקווין דה בריינה ייעדרו בשל השעיות.

דקה 35, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: אחרי הנעת כדור של הבלגים בחלק המגרש האחורי, רומאו לאביה הצליח למצוא, בעזרת מסירה ענקית, את דודי לוקבאקיו, שלא היה בנבדל, ניצל את החור בהגנה הצרפתית והכניע את גיום רסטס.

דודי לוקבאקיו חוגג את השער הנפלא שלו ( IMAGO )

איטליה - טורקיה 0:1

האזורי מארחים כעת בבולוניה את הטורקים, במטרה להתקרב למאבק על שני המקומות הראשונים בבית. המארחת התאוששה מההפסד במחזור הפתיחה עם ניצחון במפגש הקודם בין השתיים ותיקו מול צרפת, בעוד האורחת עדיין ללא ניצחון בקמפיין וספגה ביום שישי האחרון הפסד שלישי ברציפות. חניכיו של וינצ'נזו מונטלה רשמו הפסד בחמישה מששת משחקיהם האחרונים וכבשו שער אחד בלבד בשלושת משחקיהם במפעל. מנגד, הנבחרת של רוברטו מנצ'יני מעולם לא הפסידה לטורקים ב-15 מפגשים, כולל ניצחון 1:4 בהתמודדות הקודמת. האחרונים יחסרו את ארדה גולר, שייעדר בשל השעיה.

דקה 26, שער! איטליה עלתה ל-0:1: ג'ובאני די לורנצו הגביה לאמצע אחרי שקיבל כדור מאנטוניו ורגרה בקצה הימני של הרחבה, ולאחר ערבוביה בהגנה הטורקית, ג'אנלוקה סקאמאקה הפציץ ברגל ימין כדור שהלך למשקוף ומשם לרשת.

ג'אנלוקה סאמאקה חוגג עם איסה דומביה ( IMAGO )

רומניה - שבדיה 1:0

הנבחרת של ליסב עיסאת, שהפסידה את כל שלושת משחקיה הראשונים, מגיעה הביתה במטרה להתאושש מהתבוסה הכואבת 6:0 שספגה נגד פולין במחזור הקודם. הצהובים, שעדיין ללא הפסד בקמפיין, מגיעים לבוקרשט אחרי שניצחו את רומניה 1:2 במחזור הראשון בבית וירצו להשלים דאבל על הנבחרת של גאורגה חאג'י. הנבחרת של גרהאם פוטר תחסר את אלכסנדר איסאק, שנפצע במשחק בין הקבוצות בשטוקהולם וחזר לליברפול, כשאצל הרומנים חסר ראדו דראגושין, שהורחק במשחק הקודם בוורשה.

דקה 13, שער! שבדיה עלתה ל-0:1: לוקס ברגוואל חטף את הכדור באמצע המגרש והעביר שמאלה לכיוונו של אלכסנדר ברנהארדסון שהגביה לרחבה, סבסטיאן נאנאסי הצליח להכניע את אוטו הינדריך אבל נעצר על ידי הקורה וויקטור גיוקרס היה במקום הנכון על מנת לתת לשבדים יתרון.

ויקטור גיוקרס חוגג את היתרון שהבדי ( IMAGO )

אוקראינה - הונגריה 1:0

אחרי ההשפלה הביתית 3:0 לצפון אירלנד, הנבחרת של אנדראה מאלדרה תנסה להתאושש בעוד משחק שאותו היא מארחת בסלובקיה, הפעם מול ההונגרים. במחזור הראשון של ליגת האומות, נפגשו שתי הנבחרות בבודפשט והאוקראינים הצליחו לנצח 0:1, ניצחונם היחיד עד כה. הנבחרת של מרקו רוסי הצליחה לנצח את גאורגיה במחזור הקודם משער של מילוש קרקז, מה שהיה ניצחונה הראשון בקמפיין.

דקה 52, שער! הונגריה עלתה ל-0:1: דומיניק סובוסלאי מסר למילאן ויטאליש, שחתך לאמצע, התקדם ומסר כדור עומק נהדר למילאן טות שגלגל פנימה והכניע את אנטולי טרובין.

בוסניה והרצגובינה - פולין 0:0

במשחקם הראשון ללא אדין דז'קו, שפרש מהנבחרת אחרי ה-1:1 הביתי נגד שבדיה במשחק הקודם, רוצים השחקנים של סרגיי ברברז להמשיך לעוד משחק בלי הפסד, כשמאזנם עד כה עומד על ניצחון ושתי תוצאות תיקו. אחת מתוצאות התיקו הייתה 0:0 בוורשה במחזור הראשון כשהנבחרת של יאן אורבן המשיכה לאחר מכן להפסד מול השבדים, אבל הצליחה לנצח את רומניה 0:6 במחזור האחרון בעזרת שלושער ענק של רוברט לבנדובסקי, שייעדר מהמשחק עקב צבירת כרטיסים צהובים.

תוצאות נוספות: