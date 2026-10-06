גלריה ג'יילן בראון ( רויטרס )

קדם העונה ב-NBA החל לעלות הילוך הלילה (בין שני שלישי) ובפילדלפיה קיבלו טעימה ראשונה ומבטיחה מג'יילן בראון, שהוביל לניצחון 97:120 על האלופה ניו יורק במשחק ההכנה הראשון של הקבוצות.

בראון שהגיע בטרייד מבוסטון, ערך את הבכורה בפילדלפיה והבהיר מהר מאוד שהוא בא לעבוד. ב-17 דקות משחק בלבד, הוא סיפק תצוגה יעילה במיוחד עם 22 נקודות (8 מ-13 מהשדה, 2 מ-3 לשלוש), לצד שני ריבאונדים, שני אסיסטים וחסימה אחת. הסיקסרס שיחקו ללא ג'ואל אמביד, לברון ג'יימס וטייריס מקסי, אך ירדו להפסקה כבר בייתרון 58:72 מבטיח ולא הביטו לאחור.

כיילב לאב עלה מהספסל של פילדלפיה וקלע 15 נקודות, וי.ג'יי אדג'קומב 12, וג'בארי ווקר (11 ריבאונדים), דילון ג'ונס וסנט תומאס (10 ריבאונדים) 11 כל אחד. בניו יורק אף שחקן חמישייה לא קיבל יותר מ-15 דקות, ג'יילן ברונסון ואו.ג'י אננובי קלעו 12 נקודות כל אחד.

לברון ג'יימס ואנדרה דראמונד ( רויטרס )

דילון ברוקס הגיע לעונה

פיניקס הפסידה לדטרויט 109:107 במשחק שבו דילון ברוקס גנב את ההצגה. הפורוורד שהוביל את ה-NBA בעונה שעברה עם 17 עבירות טכניות, היה צריך ארבע דקות בלבד במשחק הראשון של העונה הסדירה כדי לספוג את העבירה הטכנית הראשונה שלו.

במהלך רבע הראשון, ברוקס שמר באגרסיביות אופיינית על פורוורד הפיסטונס, ג'ון קולינס, תוך שימוש במרפקים ודחיפות. לאחר שקולינס לקח ריבאונד התקפה מעליו, ברוקס המשיך לשלוח ידיים מאחור - מה שהוביל לתגובה עצבנית של קולינס ולעימות פיזי קצר בין השניים.

השופטים והאבטחה הפרידו במהירות: בתחילה נשרקו עבירות טכניות הדדיות, אך לאחר סקירת וידאו שודרגה העבירה של קולינס לבלתי ספורטיבית (Flagrant 1), בעוד ברוקס יצא עם נקודה מקו העונשין ועוד וי וי קטן ברשימת הפרובוקציות שלו ל-2026/27.

ג'ון קולינס ודילון ברוקס בעימות ( רויטרס )

רונאלד הולאנד השני קלע 14 נקודות במדי דטרויט, שקיבלה 10 מקולינס, פול ריד, קייד קנינגהאם ואוסאר תומפסון. בפיניקס, דווין בוקר קלע 13 נקודות, 11 היו לברוקס ולג'יילן גרין.

אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה לניצחון 97:116 על מילווקי עם 14 נקודות. ג'ואן ברינגר ואנטוניו ריבס סייעו לו עם 12 נקודות כל אחד ולאמלו בול הוסיף 11. ראיין רולינס קלע 15 נקודות אצל הבאקס ואלל וור הוסיף דאבל דאבל של 14 נקודות ו-12 ריבאונדים.