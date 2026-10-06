יובל זוסמן, מרוכז על קו העונשין ( רועי כפיר )

המסע של הפועל ירושלים ביורוקאפ ממשיך בשעה זו, כשהיא מתארחת אצל אולימפיה לובליאנה במסגרת המחזור השני של המפעל השני בחשיבותו ביבשת. החבורה של סשה אוברדוביץ' רוצה להתאושש מההפסד הכואב למכבי תל אביב בחצי גמר גביע ווינר, ולהישאר מושלמת במפעל.

הקבוצה מהבירה פתחה את קמפיין היורוקאפ ברגל ימין עם ניצחון 73:94 על רוסטוק מגרמניה. בגביע ווינר גם כן התחילה בצורה חלקה את העונה עם ניצחונות משכנעים על מכבי אשדוד (77:110), הפועל באר שבע (69:83) ובני הרצליה (68:88), אך אז הגיע ה-88:71 לצהובים של עודד קטש וההדחה מהמפעל. לורנזו בראון נכלל לראשונה בסגל הקבוצה.

מן העבר השני, אלופת סלובניה פתחה את העונה עם הפסד 71:67 בסופר קאפ לקרקה נובו מסטו, ולאחר מכן נכנעה 85:81 במחזור הפתיחה של היורוקאפ לסאן פאבלו בורגאס, אבל במחזור הפתיחה של הליגה האדריאטית ניצחה את ציבונה 76:89.

שתי הקבוצות נפגשו 11 פעמים בעבר, כשהמאזן הוא 5:6 לטובת הפועל י-ם. המפגש האחרון ביניהן היה בדצמבר האחרון, אז ניצחה החבורה של יונתן אלון 81:84 את הסלובנים, בזכות משחק אדיר של ג'ארד הארפר שקלע 21 נקודות.

רבע ראשון: 18:18 בין הפועל ירושלים ללובליאנה

חמישייה של הפועל ירושלים: איתן בורג', דייוויד רודי, ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ' וקני לופטון ג'וניור.

חמישייה של לובליאנה: אנתוני קאוון ג'וניור, יאקה בלאזיץ', מת'יו הרט, נואה קירקווד וג'וש ג'ונסון.