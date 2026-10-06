אחרי שסיימה את דרכה בשלב רבע הגמר של גביע ווינר סל כשהפסידה להפועל ירושלים, בני הרצליה פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה לעונת 26/27. החבורה של יהוא אורלנד מתארחת אצל חובנטוד בדאלונה, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א.

אחרי שסיימה את דרכה בשלב רבע הגמר של גביע ווינר סל כשהפסידה להפועל ירושלים, בני הרצליה פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה לעונת 26/27. החבורה של יהוא אורלנד מתארחת אצל חובנטוד בדאלונה, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א.

אחרי שסיימה את דרכה בשלב רבע הגמר של גביע ווינר סל כשהפסידה להפועל ירושלים, בני הרצליה פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה לעונת 26/27. החבורה של יהוא אורלנד מתארחת אצל חובנטוד בדאלונה, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א.

החבורה מהשרון מגיעה למשחק החוץ בספרד, לאחר שהיא פתחה את העונה עם ניצחונות על הפועל אילת ומכבי ראשון לציון בשלב הבתים בגביע ווינר סל. בשלב רבע הגמר של המפעל, יהוא אורלנד ושחקניו נתקלו בהפועל ירושלים, שהדיחה אותם. כעת, הקבוצה הישראלית תקווה לפתוח את הקמפיין האירופי שלה ברגל ימין.

החבורה מהשרון מגיעה למשחק החוץ בספרד, לאחר שהיא פתחה את העונה עם ניצחונות על הפועל אילת ומכבי ראשון לציון בשלב הבתים בגביע ווינר סל. בשלב רבע הגמר של המפעל, יהוא אורלנד ושחקניו נתקלו בהפועל ירושלים, שהדיחה אותם. כעת, הקבוצה הישראלית תקווה לפתוח את הקמפיין האירופי שלה ברגל ימין.

החבורה מהשרון מגיעה למשחק החוץ בספרד, לאחר שהיא פתחה את העונה עם ניצחונות על הפועל אילת ומכבי ראשון לציון בשלב הבתים בגביע ווינר סל. בשלב רבע הגמר של המפעל, יהוא אורלנד ושחקניו נתקלו בהפועל ירושלים, שהדיחה אותם. כעת, הקבוצה הישראלית תקווה לפתוח את הקמפיין האירופי שלה ברגל ימין.

מנגד, המארחת באה להתמודדות לאחר שזכתה בסופר קאפ הספרדי, היא גברה בחצי הגמר על באסקוניה וניצחה בגמר 87:101 את ברצלונה. בניגוד להצלחה בסופר קאפ, בדאלונה פתחה את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד לבראוגן במחזור הפתיחה של הליגה המקומית.

מנגד, המארחת באה להתמודדות לאחר שזכתה בסופר קאפ הספרדי, היא גברה בחצי הגמר על באסקוניה וניצחה בגמר 87:101 את ברצלונה. בניגוד להצלחה בסופר קאפ, בדאלונה פתחה את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד לבראוגן במחזור הפתיחה של הליגה המקומית.

מנגד, המארחת באה להתמודדות לאחר שזכתה בסופר קאפ הספרדי, היא גברה בחצי הגמר על באסקוניה וניצחה בגמר 87:101 את ברצלונה. בניגוד להצלחה בסופר קאפ, בדאלונה פתחה את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד לבראוגן במחזור הפתיחה של הליגה המקומית.