אחרי שסיימה את דרכה בשלב רבע הגמר של גביע ווינר סל כשהפסידה להפועל ירושלים, בני הרצליה פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה לעונת 26/27. החבורה של יהוא אורלנד מתארחת אצל חובנטוד בדאלונה, במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות של פיב"א.
החבורה מהשרון מגיעה למשחק החוץ בספרד, לאחר שהיא פתחה את העונה עם ניצחונות על הפועל אילת ומכבי ראשון לציון בשלב הבתים בגביע ווינר סל. בשלב רבע הגמר של המפעל, יהוא אורלנד ושחקניו נתקלו בהפועל ירושלים, שהדיחה אותם. כעת, הקבוצה הישראלית תקווה לפתוח את הקמפיין האירופי שלה ברגל ימין.
מנגד, המארחת באה להתמודדות לאחר שזכתה בסופר קאפ הספרדי, היא גברה בחצי הגמר על באסקוניה וניצחה בגמר 87:101 את ברצלונה. בניגוד להצלחה בסופר קאפ, בדאלונה פתחה את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד לבראוגן במחזור הפתיחה של הליגה המקומית.
רבע ראשון: 16:18 לחובנטוד בדאלונה
החמישייה של בני הרצליה: זאק בראיינט, די ג'יי ברוטון, נואה קרטר, די ג'יי ברנס ועמית גרשון.
החמישייה של חובנטוד בדאלונה: בוגי אליס, אלי אנדיאייה, ריקי רוביו, אלכס רייס וסימון בירגאנדר.
עמית גרשון פתח את ההתמודדות עם שלשת בזק, שניות ספורות מתחילת המשחק. די ג'יי ברוטון נכנס גם הוא לעניינים עם קליעה ל-3 שהובילה ריצת 2:8 של האורחת. החבורה של יהוא אורלנד המשיכה ללהוט מחוץ לקשת עם סל של זאק בראיינט מהפינה בדרך ל-4/5 מהטווח הזה. מחזיקת הסופר קאפ הספרדי נשארה צמוד בתוצאה בזכות שליטה מוחלטת מתחת לסל, כאשר כל הנקודות שלה ברבע הנוכחי הגיעו ב-'ליי-אפ' חופשי או מקו העונשין.