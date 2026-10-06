המחזור הרביעי של ליגת האומות ממשיך בשעה זו, עם שני משחקים מרתקים מבית 3 בדרג א'. במוקד, ספרד שעדיין מושלמת במפעל מתארחת אצל קרואטיה לאחר התבוסה 7:0 לאנגליה. בנוסף, תומאס טוכל ושחקניו יארחו את צ'כיה, בתקווה לייצר המשכיות מההופעה המדהימה מול הקרואטים.
קרואטיה - ספרד 0:0
לוקה מודריץ' וחבריו השיגו עד כה שלוש נקודות מתוך תשע, הם יקוו לשכוח מהמשחק הקודם ולהתאושש במהרה לאחר ההפסד הכי גדול שלהם, כשהובסו 7:0 על ידי נבחרת אנגליה. אלא שמנגד ניצבת אלופת העולם ומוליכת הבית, שנמצאת בכושר נהדר עם עשרה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.
אנגליה - צ'כיה 0:0