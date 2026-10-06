לאמין ימאל בפעולהלאמין ימאל בפעולה
לאמין ימאל בפעולה
(רויטרס)
המחזור הרביעי של ליגת האומות ממשיך בשעה זו, עם שני משחקים מרתקים מבית 3 בדרג א'. במוקד, ספרד שעדיין מושלמת במפעל מתארחת אצל קרואטיה לאחר התבוסה 7:0 לאנגליה. בנוסף, תומאס טוכל ושחקניו יארחו את צ'כיה, בתקווה לייצר המשכיות מההופעה המדהימה מול הקרואטים.
קרואטיה - ספרד 0:0

לוקה מודריץ' וחבריו השיגו עד כה שלוש נקודות מתוך תשע, הם יקוו לשכוח מהמשחק הקודם ולהתאושש במהרה לאחר ההפסד הכי גדול שלהם, כשהובסו 7:0 על ידי נבחרת אנגליה. אלא שמנגד ניצבת אלופת העולם ומוליכת הבית, שנמצאת בכושר נהדר עם עשרה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

אנגליה - צ'כיה 0:0

נבחרת שלושת האריות מגיעה כשהיא בשיאה והיא תנסה לייצר המשכיות, במשחק האחרון היא התפוצצה עם 0:7 היסטורי על קרואטיה, כשהארי קיין וג'וד בלינגהם כיכבו, כשכל אחד מהם היה מעורב ישירות בלפחות שלושה שערים. מנגד, הצ'כים עדיין ללא נקודה בקמפיין והם ינסו לחולל הפתעה באצטדיון וומבלי.