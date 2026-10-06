נתנאל ארצי ( חגי מיכאלי )

ליגת האלופות של פיב"א יוצאת לדרך כעת כשהפועל חולון מארחת בסאמוקוב שבבולגריה את שולה הצרפתית למשחק הפתיחה בבית ו' של המפעל. הקבוצה של פרדראג קרוניץ' הפסידה פעמיים בשלב הבתים של גביע ווינר, אבל הצליחה לנצח בשני משחקי הדירוג שלה ותרצה להמשיך בהתאוששות.

העונה של חולון עד כה מתאפיינת בדרמות, כשאף אחד ממשחקיה לא הסתיים בהפרש של יותר משני פוזשנים. את משחקה הראשון בשלב הבתים של גביע ווינר היא הפסידה 77:72 בנס ציונה, כשלאחריו הגיע הפסד ביתי לעירוני קריית אתא 83:79, מה שהוביל אותה למשחקי הדירוג של המפעל. במשחק הראשון היא הצליחה למחוק יתרון מוקדם של מכבי ר"ג ולנצח 80:83, כשבקרב על המקום ה-10 שנערך ביום רביעי האחרון חזרה מפיגור 14 לניצחון 85:87 על עירוני אילת. בשנה שעברה, חולון הודחה בשלב הטופ 16, כשהחבורה של קרוניץ' תרצה לרשום עונה אף יותר טובה.

הצרפתים, שבהם משחק שחקן קריית אתא בעונה שעברה, נואה לוק, שיחקו כבר שני משחקים בליגה המקומית. במחזור הפתיחה הם הפסידו בבית 97:85 לווילרבאן מהיורוליג והצליחו להתאושש עם ניצחון 76:85 על נאנסי ביום שבת האחרון. שולה הודחה מה-BCL בעונה שעברה בשלב הפלייאין, אחרי הפסד דרמטי 2:1 בסדרה לטופאש בורה הטורקית.

שתי הקבוצות נפגשו בעונה שעברה, גם אז בשלב הבתים, כשחולון ניצחה 93:102 בצרפת ושולה החזירה עם ניצחון 92:94 אחרי הארכה במשחק ה"ביתי" של חולון בהונגריה. גם ב-2021 הן נפגשו בשלב הבתים של המפעל שכחולון ניצחה פעמיים. מלבד חולון ושולה, הוגרלו לבית ו' גם ספרטק סובוטיצה הסרבית וראסטה וכטה הגרמנית, שייפגשו מחר.

רבע ראשון: 19:23 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: קלודל האריס ג'וניור, ריבאלדו סוארס, אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ

חמישיית שולה: מלקולם קזאלון, דיגה דיאוורה, מיראלם חלילוביץ', ג'ארוד ווסט, מוחמד דיארה

רבע ראשון צמוד ודינמי. שולה פתחה טוב יותר ועלתה ליתרון מוקדם, אך חולון לא נתנה לה לברוח. סאנוגו היה משמעותי מאוד בדקות הראשונות, קלע את שש הנקודות הראשונות של הקבוצה ותרם גם בריבאונד ההתקפה ובנוכחות בצבע, בעוד מדפורד הכניס אנרגיה והוביל את ההתאוששות של חולון. הצרפתים הצליחו לשמור על יתרון קטן לאורך מרבית הרבע, אבל שחקניו של קרוניץ' המשיכו למצק את הפער, כשההגנה החלשה ואיבודים של שולה אפשרו לה להתקרב ולהפוך את התוצאה ולסיים את הרבע הראשון ביתרון.

רבע שני: 32:52 לשולה

רבע שני מצוין של שולה, שהשתלטה על המשחק והשיגה פער משמעותי. חולון התקשתה לייצר נקודות בקצב של היריבה, איבדה הרבה כדורים ואפשרה לצרפתים לצאת למתפרצות ולפתוח פער. מוחמד דיארה היה האיש הבולט בריצה של האורחת, סיפק דקות התקפיות מצוינות, קלע מחוץ לקשת והיה גורם מרכזי בבריחה של הצרפתים. שולה נכנסה לקצב התקפי, נהנתה גם מאחוזים טובים מהשלוש וברחה בהדרגה, בעוד חולון התקשתה לעצור את המומנטום. לקראת סיום הרבע הפער כבר צמח לדו ספרתי, סאנוגו הצליח לצמצם מעט מהנזק עם נוכחות בצבע וריבאונד התקפה, אך שולה שמרה על שליטה ברורה וירדה להפסקה ביתרון גדול.

רבע שלישי: 55:75 לשולה