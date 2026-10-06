שלב מוקדמות יורו עד גיל 21 מגיע למאני טיים, כאשר נבחרת ישראל מתארחת כעת בסטאבנגר שבנורבגיה, במטרה לנצח ולסיים במקום השני בבית, שמוליך לשלב הפלייאוף, שם החבורה של גיא לוזון תוכל לרשום עלייה לטורניר שבו הגיעה לחצי הגמר ב-2023. ממולה עומדת מוליכת הבית, שכבר הבטיחה את ראשות הבית ואת העלייה ומבחינתה זהו משחק לפרוטוקול בלבד.

שלב מוקדמות יורו עד גיל 21 מגיע למאני טיים, כאשר נבחרת ישראל מתארחת כעת בסטאבנגר שבנורבגיה, במטרה לנצח ולסיים במקום השני בבית, שמוליך לשלב הפלייאוף, שם החבורה של גיא לוזון תוכל לרשום עלייה לטורניר שבו הגיעה לחצי הגמר ב-2023. ממולה עומדת מוליכת הבית, שכבר הבטיחה את ראשות הבית ואת העלייה ומבחינתה זהו משחק לפרוטוקול בלבד.

שלב מוקדמות יורו עד גיל 21 מגיע למאני טיים, כאשר נבחרת ישראל מתארחת כעת בסטאבנגר שבנורבגיה, במטרה לנצח ולסיים במקום השני בבית, שמוליך לשלב הפלייאוף, שם החבורה של גיא לוזון תוכל לרשום עלייה לטורניר שבו הגיעה לחצי הגמר ב-2023. ממולה עומדת מוליכת הבית, שכבר הבטיחה את ראשות הבית ואת העלייה ומבחינתה זהו משחק לפרוטוקול בלבד.