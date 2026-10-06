שלב מוקדמות יורו עד גיל 21 מגיע למאני טיים, כאשר נבחרת ישראל מתארחת כעת בסטאבנגר שבנורבגיה, במטרה לנצח ולסיים במקום השני בבית, שמוליך לשלב הפלייאוף, שם החבורה של גיא לוזון תוכל לרשום עלייה לטורניר שבו הגיעה לחצי הגמר ב-2023. ממולה עומדת מוליכת הבית, שכבר הבטיחה את ראשות הבית ואת העלייה ומבחינתה זהו משחק לפרוטוקול בלבד.
הנבחרת הישראלית מגיעה כאמור למשחק מהמקום השני בבית, כשהיא עם 10 נקודות, רק אחת מעל הולנד ושלוש מעל בוסניה והרצגוביה שנפגשות במקביל. במשחקיהם האחרונים הצליחו השחקנים של לוזון לרשום רצף נאה של ארבעה משחקים ללא הפסד, שמלבד הניצחון הדרמטי 2:3 על סלובניה במשחק האחרון, כלל עוד שני ניצחונות ותיקו וירצו להשיג תוצאה חיובית על מנת לא להיות תלויים בתוצאת המשחק המקביל.
הנורבגים מגיעים למשחק עם 16 נקודות מ-21 אפשריות בקמפיין, כשמלבד הפסד מפתיע לאחרונה בבית לסלובניה ותיקו מול הולנד, היא ניצחה את כל משחקיה והיא רוצה לסיים את הקמפיין בטעם מתוק עם עוד ניצחון. אצל הנורבגים משחק סגן מלך שערי המוקדמות, סינדרה ואלה אגלי, שרשם תשעה שערים בשבעה משחקים.
במשחק הקודם בין הנבחרות שהתקיים בהונגריה, הנורבגים הביסו את ישראל 0:3 מצד מריוס ברוהולם ועוד שער של אגלי. מאז משחק הפתיחה של יורו 2013 שהתקיים בארץ, נפגשו הנבחרות 5 פעמים סה"כ, כלשכל אחת יש שני ניצחונות ועוד משחק הסתיים בתיקו.
מחצית ראשונה:
דקה 1: השופט קלאודיו פריירה הוציא את ההתמודדות לדרך! נבחרת ישראל עד גיל 21 חייבת ניצחון על נורבגיה כדי להעפיל לפלייאוף. תעמוד במשימה?
דקה 7: מצב ראשון לנורבגיה! טוביאס מוי הוביל כדור במרכז המגרש, נכנס לרחבה ושיחרר בעיטה שנבלמה על ידי עידו כהן. הריבאונד הגיע לינס היירטה-דאל, אך הכדור שלו היה חלש והלך לידיים של אופק מליקה.
דקה 10: מצב גם לישראל! רן בנימין קיבל כדור ארוך, השתלט טוב והוריד למוחמד אבו רומי שבעט בנגיעה לשער, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ומרטין בורשהיים, השוער הנורבגי עצר.
דקה 21: נבחרת נורבגיה השתלטה על המשחק. רונאר נורהיים הכניס כדור עומק לסינדרה ואלה אגילי שבעט בעוצמה לשער, מליקה היה במקום והדף את הכדור לקרן.
דקה 22: שער של נורבגיה נפסל בשל נבדל! מהכדור קרן הגיע המצב. אחרי ערבובייה ברחבה מוי הגיע לכדור וכבש, אך היה בעמדת נבדל והשער נפסל.
דקה 25: עוד מצב מסוכן לנורבגים. אוליבר בראודה קיבל כדור בצד ימין והגביה לרחבה, אגילי הגיע ראשון לכדור, אך נגח מעל המסגרת.
הרכב נבחרת ישראל: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עידו כהן, מאור ישלימרק, נעם שטייפמן, איאד חלאילי, ניב יהושוע, רן בנימין, תאי עבד, אוריין גורן ומוחמד אבו רומי.
הרכב נבחרת נורבגיה: מרטין בורשהיים, אוליבר בראודה, ניקולאי הופלנד, ראסמוס הולטן, רונאר נורהיים, ניקלאס אודגור, טוביאס מוי, ינס היירטה-דאל, סונדרה פוגלסטאד, סינדרה ואלה אגילי ואדווין אוסטבו.