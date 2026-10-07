גלריה סטף קרי ( רויטרס )

במקביל להופעות של בן שרף ודני וולף בניצחון של ברוקלין על שארלוט, משחקי קדם העונה ב-NBA נמשכו הלילה (בין שלישי לרביעי), כשדנבר גברה 106:117 על יוטה וניו אורלינס ניצחה 110:116 את אוקלהומה סיטי. בנוסף, גולדן סטייט הביסה 98:124 את לוס אנג'לס לייקרס.

יוטה - דנבר 117:106

דרין פיטרסון סיפק הופעה אישית מרשימה עבור הג'אז. הרוקי, שנבחר במקום השני בדראפט, קלע 23 נקודות, אך גם היכולת הטובה שלו לא הספיקה ליוטה, שנכנעה בביתה לנאגטס. בצד המנצח היה זה ארון גורדון שהוביל את הדרך עם 18 נקודות ב-15 דקות בלבד.

ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

ג'וליאן סטראת'ר הוסיף 15 נקודות וקאם וויטמור תרם 14 משלו. ניקולה יוקיץ' הסתפק הפעם בשש נקודות, לצד ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, בעוד ג'מאל מארי קלע ארבע נקודות. אייס ביילי סיים עם עשר נקודות וג'ארן ג'קסון ג'וניור הוסיף שבע.

אוקלהומה סיטי - ניו אורלינס 116:110

הת'אנדר עלו למשחק ללא הכוכבים שלהם ונכנעו לפליקנס, שנהנו מלא פחות מ-47 זריקות מקו העונשין, מתוכן קלעו 34. ניו אורלינס השיגה את הניצחון למרות שסיימה עם 40% בלבד מהשדה, לעומת 53% של יריבתה.

בנדיקט מת'ורין, שהצטרף לניו אורלינס, הוביל את רשימת הקלעים של המנצחת עם 13 נקודות. ג'רמייה פירז הוסיף 12, טריי מרפי וזאיון וויליאמסון קלעו 11 כל אחד, בעוד דרק קווין תרם עשר נקודות ותשעה ריבאונדים ב-17 דקות.

אצל אוקלהומה סיטי בלטו שני הרוקיז. בנט סטירץ סיים עם 15 נקודות, שישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים, בעוד אדאי מארה קלע 12 נקודות ללא החטאה מהשדה, הוריד תשעה ריבאונדים והוסיף שלוש חסימות.

גולדן סטייט - לוס אנג'לס לייקרס 98:124

הלייקרס עלו למשחק ללא כוכביהם ועם ברוני ג'יימס בחמישייה, אך נכנעו לווריורס, שלא התקשו והכריעו את ההתמודדות כבר במחצית השנייה. המארחת הובילה 53:81 ובהמשך הורידה מעט הילוך בדרך לניצחון.

הרוקי של המארחת, יקסל לנדבורג, שנבחר במקום ה-11 בדראפט, הוביל את קבוצתו עם 17 נקודות ותשעה ריבאונדים. ברנדין פודז'ימסקי הוסיף 16 נקודות וסטף קרי, ששיחק 14:19 דקות בלבד, קלע 15 והוסיף חמישה אסיסטים.