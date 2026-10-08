גלריה רומן סורקין בפעולה ( ג'ורג'ה קוסטיץ' )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את אולימפיה מילאנו באולם אלכסנדר ניקוליץ' בבלגרד, במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג. הצהובים פתחו את עונת 2026/27 בצורה מזעזעת עם הפסדים לווילרבאן, בשיקטאש ופנאתינייקוס. כעת הם מחפשים ניצחון אירופי ראשון לעונה.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות לאחר שניצחה 71:88 את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר סל. אושיי בריסט הוביל עם 17 נקודות, רומן סורקין הוסיף 16 נק' ואיפה לונדברג 14. קודם לכן הצהובים הפסידו לפנאתינייקוס לאחר שפיגרו בדו ספרתי לאורך רוב שלבי המשחק ונכנעו לקבוצה היוונית החזקה.

מנגד, מילאנו מגיעה לבלגרד כשהיא עם מאזן שלילי ביורוליג עם ניצחון אחד ושני הפסדים. האיטלקים הפסידו 86:76 לבאסקוניה במחזור הקודם, אך לפני כן הם ניצחו 85:87 בקרב צמוד את וירטוס בולוניה.

המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות מצביעים על יריבות שהפכה בשנים האחרונות למאוד צמודה, אך בתקופה האחרונה היתרון הברור אצל מילאנו. האיטלקים ניצחו בשלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות 87:96 במרץ 2026, 88:102 בנובמבר 2025 ו-74:107 בינואר 2025. מנגד הניצחון האחרון של מכבי היה בעונת 2023/24 כאשר גברו 90:98 במילאנו.

רבע ראשון: 20:24 למכבי תל אביב

החמישייה של מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ים מדר, אושיי בריסט, ג'יילן הורד, רומן סורקין.

החמישייה של מילאנו: דריוס תומפסון, דבון הול, גריסון מתיוס, אלק פטרס, מוזס רייט.

הצהובים עלו ליתרון ראשון בהתמודדות, איפה לונדברג מצא נהדר את רומן סורקין שקלע נקודות ראשונות מתחת לסל. מנגד, מוזס רייט קלע מהצבע והעביר את היתרון לאורחת. החבורה של קטש הגיבה עם סל ועבירה של ג'יילן הורד. ים מדר השתחרר נהדר מהשמירה וצלף את השלשה הראשונה בהתמודדות.

ים מדר בפעולה ( ג’ורג’ה קוסטיץ’ )

הורד פתח נהדר את ההתמודדות, הפורוורד סיים מהלך עם דאנק נהדר והעלה את מכבי תל אביב ל-7:13. מדר ניסה שוב זריקה מחוץ לקשת, אך הפעם החטיא ודניאל תייס לקח ריבאונד התקפה וקלע מהצבע. קטש ושחקניו עלו ליתרון דו ספרתי לראשונה בהתמודדות. טי ג'יי ליף מסר אסיסט נהדר לתייס שסיים את ההתקפה עם דאנק. מנגד, מרקו גודוריץ' צלף שלשה מהפינה. אחרי שהאיטלקים הורידו את ההפרש לארבע נקודות, קיטון וואלאס הגיב עם סל מחצי מרחק.

רבע שני: 45:51 למכבי תל אביב

מילאנו הצליחה לצמצם מעט את הפער בזכות שלשה של ג'ייסון ברנל, אבל מכבי שמרה על השליטה עם סל של קיטון וואלאס. ארמנדו בייקוט קלע שלשה חשובה, ובונזי קולסון הוסיף סל נוסף אחרי חטיפה, כשג'יילן הורד סיפק לו את האסיסט. לקראת פסק הזמן הטלוויזיוני, הצהובים חזרו להכתיב את הקצב ולהוביל ביתרון דו ספרתי.

עודד קטש ( ג’ורג’ה קוסטיץ’ )

ארמנו בייקוט זורק ( ג’ורג’ה קוסטיץ’ )

אצל האיטלקים, רייט הוסיף סל נוסף מהצבע, שהוריד את ההפרש לארבע נקודות. מדר נקלע לשניות האחרונות של שעון ההתקפה, אבל הוא קלע על הבאזר עם זריקה מדויקת מחצי מרחק. תייס החזיר את היתרון של הצהובים לדו ספרתי. מדר צלף שלשה נוספת, איפה לונדברג קלע לראשונה במשחק, כשדייק מחוץ לקשת. מנגד, הול הגיב עם שלשה משלו על הפרצוף של וויל ריימן.

רבע שלישי:

מדר המשיך את המשחק הנהדר שלו, כשחדר לסל וסיים בלייאפ מדויק. מנגד, רייט לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. תייס הוסיף נקודות מחצי מרחק, אלא שפטרס צלף שלשה והוריד את ההפרש לחמש. לונדברג דייק מחוץ לקשת.

אושיי בריסט ( ג’ורג’ה קוסטיץ’ )

ים מדר זורק ( ג’ורג’ה קוסטיץ’ )