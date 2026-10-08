מיציץ' ( האתר הרשמי של הפועל ת"א )

הפועל תל אביב מתארחת בשעה זו אצל ולנסיה בספרד, במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג. האדומים הגיעו להתמודדות כשהם נמצאים במומנטום חיובי ומחפשים להמשיך את פתיחת העונה האירופית המוצלחת שלהם. מנגד, הספרדים מגיעים למפגש עם מאזן מושלם במפעל ועם יתרון הביתיות, במה שמבטיח לאדומים מבחן משמעותי באחד מאולמות הקשים באירופה.

קבוצתו של דימטריס איטודיס מגיעים למשחק בכושר מצוין. אחרי ההפסד הצמוד לבאיירן מינכן במחזור הפתיחה, האדומים מתאוששים עם שני ניצחונות רצופים ביורוליג 80:81 דרמטי על הכוכב האדום בבלגרד ו-98:102 על ריאל מדריד. לצד זאת, הקבוצה גם העפילה לגמר גביע ווינר סל אחרי ניצחון 76:79 על עירוני נס ציונה בחצי הגמר, וכעת היא מנסה להמשיך את התקופה החיובית גם בזירה האירופית.

מנגד, ולנסיה הגיעה להתמודדות כשהיא עדיין בלתי מנוצחת ביורוליג, עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים. הספרדים פותחו את העונה עם 94:96 על בשיקטאש בטורקיה, המשיכו עם 88:111 על באסקוניה, ובמחזור האחרון רושמו קאמבק גדול בדרך ל-92:105 על וילרבאן בצרפת, אחרי שכבר נקלעו לפיגור של 18 נקודות. כעת, כשהיא מחזיקה במאזן מושלם, היא חזרה הביתה במטרה להמשיך את רצף הניצחונות גם מול הפועל תל אביב.

לשתי הקבוצות יש היסטוריה אירופית טרייה, כשהמפגש הזכור ביותר ביניהן הגיע בחצי גמר היורוקאפ של עונת 2024/25. ולנסיה ניצחה 82:91 במשחק הראשון בספרד, הפועל השוותה את הסדרה עם 91:96 במשחק השני ובמשחק המכריע, האדומים ניצחו 92:94 בזכות סל ניצחון של מרקוס פוסטר. כעת, השתיים נפגשות שוב, הפעם במסגרת היורוליג כשהפועל תנסה לשחזר את אותו ערב בלתי נשכח בספרד.

רבע ראשון: 17:29 לוולנסיה

חמישייה הפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט, וסיליה מיציץ', תומאש סטורנסקי, זאק לידיי, דן אוטורו.

חמישייה ולנסיה: טי ג'יי שורטס, ארמוני ברוקס, קמרון טיילור, דילן אוסטקובסקי, ניל סקו.