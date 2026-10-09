גלריה סהר דבח ( רועי כפיר )

המחזור התשיעי של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו עם חמישה מפגשים מרתקים. במוקד: בני יהודה יכולה לעלות זמנית למקום הראשון בטבלה, כשהיא מתארחת אצל מ.ס כפר קאסם. בנוסף, מכבי בני ריינה פוגשת את הפועל עכו, מכבי הרצליה מארחת את מכבי אחי נצרת, מ.ס קריית ים מתמודדות מול מכבי קריית גת והפועל עפולה משחק מול עירוני מודיעין.

מ.ס כפר קאסם - בני יהודה 0:0

אחרי פתיחה מגומגמת, המארחת מגיעה להתמודדות כשהיא בכושר נהדר כשהיא מחזיקה ברצף של שלושה ניצחונות. הרצף החיובי של כפר קאסם החל בניצחון 2:4 על הפועל כפר סבא והמשיך עם 0:1 על מכבי קריית גת ו-1:2 דרמטי במיוחד במחזור האחרון על הפועל רעננה. מנגד, אלי לוי ושחקניו ממשיכים לרשום פתיחת עונה מעולה, כשהם עדיין לא הפסידו בליגה והם ניצבים במקום השני, נקודה בלבד מתחת למוליכה מ.ס אשדוד.

אוהדי בני יהודה ( רועי כפיר )

שחקני כפר קאסם ( רועי כפיר )

שחקני בני יהודה ( רועי כפיר )

ירון הוכנבוים ( רועי כפיר )

אלי לוי ( רועי כפיר )

גולן בני דוהר קדימה ( רועי כפיר )

אחמד טאהא ( רועי כפיר )

עמנואל אפואקה ( רועי כפיר )

הפועל עכו - מכבי בני ריינה 0:0

נועלת הטבלה שעדיין לא השיגה נקודה אחת ומעבר לכך, לא כבשה אפילו שער זכות אחד, מגיעה להתמודדות עם רצון לצאת מהבור אליו היא נקלעה ולצאת לדרך חדשה. מן העבר השני, האורחת באה למשחק אחרי השינוי בעמדת המאמן, כשבשני משחקיה האחרונים היא הפסידה בבית, להפועל רעננה ולהפועל כפר-שלם.

מכבי הרצליה - מכבי אחי נצרת 2:1

החבורה מהשרון מגיעה למשחקה הביתי שלה בתקופה לא טובה, היא השיגה נקודה אחת בלבד בשלושת משחקיה האחרונים וכעת היא מכוונת לשוב לנצח ולטפס בטבלה. מנגד, האורחת שנמצאת מקום אחד מתחת ליריבתה במשחק, באה גם היא לאחר שני הפסדים רצופים, ככה שהשתיים יאבקו על נקודות ראשונות לאחר שני מחזורים.

דקה 35, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ליתרון 0:1: אלי בלילתי הניף רגל שמאל אדירה ושיגר בעיטה אדירה מרחוק פנימה.

דקה 49, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ליתרון 0:2: איברהים אבו אחמ ניצל טעות בהגנה כדי לעלות את קבוצתו ליתרון כפול.

דקה 76, שער! מכבי הרצליה צימקה ל-2:1: המאחרת חזרה לעניינים באמצעות פנדל מוצלח.

מכבי קריית גת - מ.ס קריית ים 1:2

הדרומיים מגיעים להתמודדות לאחר שני הפסדים ברציפות, כשבמניין הנקודות יש להם 8 נקודות בשמונה משחקים בליגה, ברצונם לחזור לנצח ולצמצם את הפער מקבוצות הצמרת. מנגד, הצפוניים נמצאים בכושר נפלא כשלזכותם שלושה ניצחונות רצופים והם ניצבים במקום הרביעי בטבלה, הם יקוו להמשיך לצבור נקודות על מנת להתקרב למקומות שמובילים להעפלה לליגת העל בסיום העונה.

דקה 32, שער! מכבי קריית גת עלתה ליתרון 0:1: ארד בר, עם נחישות רבה, התשלט על כדור והעביר רוחב לתוך הרחבה, אותו אופק אטיאס המשיך פנימה.

דקה 48, שער! מכבי קריית גת עלתה ליתרון 0:2: המאחרת הכפילה את יתרונה על ידי אורי מלכה.

דקה 70, שער! קריית ים צימקה ל-2:1: קופידו קיבל את הכדור וגלגל את הכדור לתוך השער.

עירוני מודיעין - הפועל עפולה 1:1

המארחת שחזרה לנצח במחזור האחרון אחרי חמישה משחקים ברציפות שהיא לא עשתה זאת, מגיעה למשחק כשהיא עם שמונה נקודות וניצבת במקום ה-11 בטבלה. מנגד, האורחת מהצפון נמצאת במקום השישי והיא באה למשחק אחרי שלושה משחקים בהם לא הפסידה, כאשר באחרון היא הוציאה 2:2 מול הפועל ראשון לציון.

דקה 13, שער! הפועל עפולה עלתה ליתרון 0:1: אחמד חליאלה כבש מקרוב לאחר כדור רוחב נהדר שקיבל.