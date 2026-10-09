שחקניות שווייץ חוגגות ( רויטרס )

למרות משחק לחימה לאורך רוב חלקי המשחק, נבחרת הנשים של ישראל הובסה היום (שישי) 7:3 מול נבחרת שווייץ. אמנם השחקניות של מנחם קורצקי הראו שיש פוטנציאל גדול בפלייאוף מוקדמות המונדיאל, אך הן לא הצליחו לעמוד בסחף של היריבה החזקה, וכעת הגומלין בשלישי נראה כמו משימה בלתי אפשרית עבור החבורה בכחול-לבן.

המחצית הראשונה הייתה פשוט בקצב אדיר. השווייצריות הצליחו לעלות ליתרון ראשון לאחר שקשרית ארסנל, ז'רלדין רויטלר, הצליחה לכבוש עם בעיטה מדויקת לחיבורים, ואז התחילה ההצגה של טליה זומר שהשתלטה לחלוטין על המשחק בהונגריה.

הישראלית הצליחה להשוות עם מבצע מרהיב, שהסתיים עם בעיטה אדירה לרשת בדקה ה-20, ורבע שעה לאחר מכן הפכה את התוצאה עם בעיטה חופשית מושלמת (35'). אך למרות היכולת ההגנתית הטובה של הנבחרת, היא ספגה את השוויון לאחר בעיטת וולה מרשימה של אימאן בניי, שכבשה רגע לפני השריקה להפסקה (45+1').

גלריה מנחם קורצקי ( רויטרס )

המחצית השנייה המשיכה באותו קצב אדיר. סידני שרטנלייב ביצעה מהפך נוסף וקבעה 2:3 בדקה ה-47, אך שש דקות לאחר מכן טליה זומר ביצעה עוד מהלך ענק בדרך ל-3:3 מדהים. אך לאחר השוויון של זומר, השווייצריות פתחו במכבש והצליחו להכניע את פורטון רובין לא פחות מארבע פעמים עד לסיום בזכות צמדים של ריולה שמיילי (65', 72') וליה קאמבר (90+1', 90+3').

כעת, השחקניות של מנחם קורצקי יצאו לשווייץ, כאשר ביום שלישי הקרוב ייערך משחק הגומלין. למרות משחק טוב לאורך חלק גדול מהזמן, החבורה בכחול-לבן יודעת שהסיכוי להפוך הוא כמעט בלתי אפשרי, אך יקוו לספק הופעה טובה ולצאת עם יותר ביטחון מאשר המשחק בהונגריה.

מחצית ראשונה

שחקניות נבחרת ישראל ( רויטרס )

שחקניות נבחרת ישראל בשירת התקווה ( רויטרס )

שחקניות נבחרת שווייץ ( רויטרס )

דקה 1: השופטת סופיה פריצ'ינה שרקה לפתיחת ההתמודדות של נבחרת הנשים נגד נבחרת שווייץ.

דקה 3: פתיחה חזקה של היריבה. השווייצרית התחילו עם שליטה בקצב המשחק, כאשר כדור שהגיע לרחבה של פורטון רובין נבעט אל מעל למסגרת מרגלה של ז'רלדין רויטלר, החמצה גדולה.

טליה זומר במאבק ( רויטרס )

דקה 14, שער! נבחרת הנשים של שווייץ עלתה ל-0:1: הלחץ הכבד של היריבה השתלם. תרגיל קרן של השווייצרית הגיע אל ז'רלדין רויטלר, אך לעומת ההחמצה בתחילת המשחק, הקשרית של ארסנל כבשה עם בעיטה לא חזקה אך מדויקת מאוד לחיבורים הרחוקים של פורטון רובין.

פורטון רובין במהלך השער הראשון ( רויטרס )

שחקניות שווייץ חוגגות ( רויטרס )

דקה 19: ז'רלדין רויטלר המשיכה להיות השחקנית המסוכנת ביותר של שווייץ, כאשר הפעם היא קיבלה כדור גובה לאחר הרחקה לא מספיק טובה, אך בעיטת ה-וולה שלה יצאה מחוץ למסגרת.

דקה 20, שער! נבחרת ישראל השוותה ל-1:1 במהירות: וואו! איזה שער מרהיב של טליה זומר! הישראלית ניצלה טעות של שוערת היריבה, החלה במבצע אישי בין שתי שחקניות וכבשה בבעיטה אדירה לחיבורים. איזה שער חשוב עבור הנבחרת של מנחם קורצקי!

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות ( רויטרס )

דקה 33: אימאן בניי עצרה התקפה מעבר של נבחרת ישראל וקיבלה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

דקה 35, נבחרת ישראל עלתה ל-1:2: גבירותיי ורבותיי - מהפך! טליה זומר לקחה את הכדור החופשית מקצה הרחבה, ועם בעיטה מושלמת הכניעה שוב את ליוויה פנג והמשיכה במשחק היוצא דופן שלה.

שחקניות נבחרת ישראל בטירוף לאחר המהפך ( רויטרס )

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות ( רויטרס )

דקה 45+1, שער! נבחרת שווייץ השוותה ל-2:2: כמה חבל. רגע לפני סיום המחצית היריבה קיבלה כדור קרן, ההגנה הישראלית הצליחה להרחיק עד לאימאן בניי, שהצליחה להכניע את פורטון רובין עם וולה שנחת רק ברשת.

שחקניות שווייץ לאחר שער השוויון ( רויטרס )

דקה 47, שער! נבחרת שווייץ הפכה ל-2:3: מיד בפתיחת החצי השני הגיע המהפך של היריבה. הגבהה מהצד הימני הורחקה על ידי ההגנה, אך כמו בשער השוויון, גם הפעם השווייצריות השתלטו על הכדור והפעם שחקנית ברצלונה סידני שרטנלייב מצאה את החיבורים עם בעיטה נהדרת.

דקה 53, שער! נבחרת ישראל השוותה ל-3:3: איזה משחק עצום של טליה זומר! הישראלית לא נתנה למשחק לברוח, חטפה כדור באגף הימני, עברה בקלות ונכנסה לרחבה, ומשם שלחה בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה. שער פשוט יוצא דופן של זומר, בדיוק כמו השניים הקודמים.

טליה זומר חוגגת, משחק חייה ( רויטרס )

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות את השוויון עם טליה זומר ( רויטרס )

דקה 65, שער! נבחרת שווייץ עלתה ל-3:4: לאחר דקות יותר רגועות, היריבה חזרה לשלוט בכדור והצליחה להשיב לעצמה את היתרון לאחר שהגבהה של סידני שרטנלייב מצאה את ריולה שמיילי, שנגחה אל הרשת.

הנגיחה של חמיילי שנכנסת לרשת ( רויטרס )

שחקניות שווייץ חוגגות ( רויטרס )

דקה 72, שער! נבחרת שווייץ עלתה ל-3:5: כדור גובה יחסית פשוט מצא את פורטון רובין לא מוכנה, מי שניצלה זאת היא ריולה שמיילי, שהשתלטה על הכדור וכבשה עם מספרת. תחילה השופטת פסלה את השער, אך לאחר בדיקת VAR קבעה שהגול חוקי.

דקה 87: מאיה קבררה קיבלה כרטיס צהוב לקראת סיום ההתמודדות.

דקה 90+1, שער! נבחרת שווייץ עלתה ל-3:6: רגע לפני סיום המשחק, המחליפה ליה קאמבר בעטה ממרחק רב, הכדור פגע בהגנה הישראלית והטעה את פורטון רובין בדרך לרשת.

שחקניות שווייץ חוגגות ( רויטרס )

דקה 90+3, שער! נבחרת שווייץ עלתה כבר ל-3:7 אדיר: עוד פעם זו המחליפה ליה קאמבר, שוב בעיטה מרחוק פגעה בשחקנית בכחול-לבן, והיריבה כמעט בוודאות יכולה לחגוג את העלייה לשלב הבא.

דקה 90+4: שריקת הסיום. למרות משחק לחימה לאורך רוב חלקי המשחק, נבחרת הנשים של ישראל מובסת 7:3 מול שווייץ בפלייאוף מוקדמות המונדיאל.

מנח קורצקי בסיום ( רויטרס )

הרכב נבחרת ישראל: פורטון רובין, עיטאף אלקייסי, שני דוד (אור דיבן, 71'), מיה שביל, שחר נקב, זוהר כהן, מריאן עווד (אליאנה בירד, 86'), מריה אלמצרי (מאיה קבררה, 65'), נועה סלימהוגיץ' (מאיה סירוטה, 46'), ויטל כץ (סמדר כהן, 71') וטליה זומר.