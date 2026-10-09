ז'אן מונטרו ( IMAGO )

לאחר המשחקים של מכבי והפועל תל אביב אתמול, המחזור הרביעי ביורוליג המשיך הערב (שישי) עם שלושה משחקים קלאסיים של מפעל הכדורסל הבכיר באירופה. במוקד: האלופה אולימפיאקוס אירחה את אנדולו אפס, ברצלונה התמודדה מול ז'לגיריס ובאסקוניה שיחקה מול בשיקטאש.

אולימפיאקוס - אנדולו אפס 66:89

לאחר ההפסד הדרמטי 96:94 לווירטוס בולוניה במחזור הקודם, אלופת אירופה שבה למסלול הניצחונות מול הטורקים המסובכים. כבר ברבע הראשון היוונים הצליחו לעלות ליתרון דו ספרתי, ולאחר רבע שני חלש בו קלעו 9 נקודות בלבד, הרבע השלישי פיצה על כך והחזיר את היתרון לקראת הרבע האחרון. ברבע האחרון הטורקים ניסו לחזור לעניינים ללא הצלחה והמשחק נגמר ב-66:89 חד צדדי.

ברצלונה - ז'לגיריס 88:81

משחק צמוד והפכפך התקיים הערב בקטלוניה. ברצלונה חיפשה ניצחון שלישי בליגה והאורחת מליטא רצתה אצתה לנצח לאחר שני הפסדים בשבוע הכפול הראשון. הרבע הראשון היה בסימן הליטאים, שהצליחו לעלות ליתרון 5, אך שני רבעים בשליטה ספרדית העניקו יתרון עשר בכניסה לרבע האחרון. אך עשר דקות לסיום האורחת קלעה לא פחות מ-33 נקודות, הצליחה לחזור למשחק וגנבה את הניצחון מהביתיים עם 81:88.

באסקוניה - בשיקטאש 92:84