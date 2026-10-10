גלריה ג׳ימי קלארק חוגג ( רועי כפיר )

עונת 2026/27 בליגת ווינר סל יוצאת בשעה זו לדרך, כאשר האלופה מכבי תל אביב מארחת בהיכל מנורה מבטחים את הפועל גליל עליון במסגרת מחזור הפתיחה. הצהובים של עודד קטש מקווים לפתוח את העונה המקומית ברגל ימין ולהמשיך את הדומיננטיות שלהם מול היריבה מהצפון, לאחר שניצחו בשני המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה בהפרש מצטבר של 78 נקודות, כולל תבוסה מהדהדת של 51:108 בהיכל ביד אליהו.

מכבי מגיעה להתמודדות לאחר פתיחת עונה מאכזבת ביורוליג, אך בזירה המקומית היא מציגה עד כה יכולת מרשימה. הצהובים כבר הניפו את הסופרקאפ לאחר ניצחון 83:101 על הפועל תל אביב, והעפילו לגמר גביע ווינר סל בזכות 71:88 על הפועל ירושלים. בשלושת משחקיהם במסגרות המקומיות השיגו חניכיו של קטש הפרש מצטבר של 83 נקודות, עם ממוצע של 99.3 נקודות למשחק. כזכור, בעונה שעברה סיימה מכבי את הליגה הסדירה במקום הראשון עם מאזן 2:24, ובהמשך זכתה באליפות לאחר 1:3 בסדרת הגמר מול הפועל תל אביב.

מנגד, הפועל גליל עליון מגיעה לפתיחת העונה עם תקוות גדולות יותר לאחר שהצליחה להעפיל לרבע גמר גביע ווינר סל, שיפור משמעותי לעומת המקום ה-13 שבו סיימה את המפעל בעונה שעברה. שניים מהזרים החדשים של הקבוצה מכפר בלום, נייט קינגס ואלסטון מייסון, הרשימו במשחקי ההכנה עם ממוצעים של 19.3 ו-16.3 נקודות בהתאמה, כאשר קינגס אף קלע 29 נקודות מול עירוני נס ציונה ברבע הגמר, כולל שבע שלשות שהשוו את שיא הטורניר. גליל מקווה לעונה רגועה יותר לאחר שאשתקד סיימה במקום ה-12 עם מאזן 21:11 והבטיחה את הישארותה בליגה רק מחזור אחד לפני הסיום.

בכל הנוגע למפגשי העבר, למכבי תל אביב יש זיכרונות נעימים במיוחד מהמשחק הביתי האחרון מול גליל עליון, שבו הביסה אותה ב-57 הפרש, 51:108, ההפרש הגבוה ביותר שנרשם אי פעם במשחק ליגה בין השתיים. הצהובים צלפו באותו ערב 19 שלשות ב-50% הצלחה, כאשר וויל ריימן קבע שיא קריירה בליגה עם 24 נקודות ושש שלשות מתשעה ניסיונות. גם אורן סהר, שכבר אינו חלק מהסגל, סיפק אז ערב יוצא דופן עם שיא אישי של 22 נקודות, במשחק הראשון בקריירה שלו בליגה שבו הגיע לספרות כפולות. כעת, גליל עליון תנסה להימנע מתסריט דומה ולהפתיע את האלופה כבר במחזור הפתיחה.

אוהדי מכבי תל אביב רוצים את היורוליג בחזרה בישראל ( רועי כפיר )

עודד קטש ועידן אבשלום ( רועי כפיר )

אוהדי מכבי תל אביב ( רועי כפיר )

חמישיית מכבי ת״א: רומן סורקין, קיטון וואלאס, טי ג׳יי ליף, ים מדר, בונזי קולסון.

חמישיית הפועל גליל עליון: נייט קינגס, אלסטון מייסון, מוריס קמפ, יהל מלמד, מקס ברוקס.

רבע ראשון: 10:41 למכבי ת״א

מכבי תל אביב פתחה את המשחק בסערה והכתיבה את הקצב מהרגע הראשון, עם הגנה אגרסיבית, חטיפות ויציאה מהירה להתקפות מעבר. ים מדר ורומן סורקין הובילו את הבריחה המוקדמת, כשמדר צלף מחוץ לקשת וסורקין סיפק נקודות בצבע, בדרך ליתרון 0:13 שהכריח את גליל עליון לקחת פסק זמן מוקדם. הצהובים המשיכו לנצל את איבודי הכדור של האורחת, וטבעי היה לראות אותם שולטים בשני צדי המגרש, עם תרומות של טי ג'יי ליף ובונזי קולסון. גליל עליון התקשתה למצוא פתרונות להתלהבות של המארחת, אך בהמשך הצליחה להתעורר מעט, כשג'ימי קלארק לקח אחריות וסיפק רצף של שלשות שהחזיר אותה לעניינים. למרות ההתעוררות המאוחרת של האורחת, מכבי שמרה על היתרון וסיימה רבע ראשון התקפי במיוחד ביתרון אדיר, אחרי פתיחה מוחצת שהבהירה את יחסי הכוחות על הפרקט.

ים מדר ( רועי כפיר )

רבע שני: 30:70 למכבי ת״א

הרבע השני נפתח בהמשך ישיר לשליטה של מכבי, שהמשיכה להעניש את ההגנה של גליל ולייצר נקודות בצבע ומחוץ לקשת. וויל ריימן, טי ג'יי ליף ובונזי קולסון היו חלק מהמאמץ ההתקפי של הצהובים, בעוד ג'ון דיברתולומאו וים מדר תרמו גם הם. האורחת, מנגד, התקשתה לעצור את שטף הנקודות של הצהובים, מכבי שמרה על שליטה ברורה, ניצלה איבודי כדור והמשיכה להגדיל את הפער. גליל אמנם השתפרה התקפית ביחס לרבע הראשון, אך הפער האיכותי והקושי ההגנתי נותרו בולטים, והצהובים ירדו להפסקה ביתרון מוחץ.

טי ג׳יי ליף מטביע ( רועי כפיר )

רבע שלישי: 57:102 למכבי ת״א

מכבי שלטה במשחק גם ברבע השלישי, הצהובים המשיכו למצוא את הטבעת במגוון דרכים, עם בונזי קולסון, טי ג'יי ליף, וויל ריימן וג'ון דיברתולומאו שהוסיפו נקודות, בעוד גליל ניסתה לשמור על קצב התקפי. האורחת הצליחה לייצר כמה מהלכים יפים ואף לקלוע שלשות, אך התקשתה לצמצם באופן משמעותי את הפער מול המארחת, שהמשיכה להעניש אותה על טעויות ולנצל הזדמנויות במעבר. ככל שהרבע התקדם, המשחק הפך פתוח יותר וההגנות התרופפו, כששתי הקבוצות מצאו את עצמן מייצרות נקודות בקצב גבוה כשהרבע הסתיים בשלשה אדירה של דיברתולומאו מחצי מגרש שקבע 57:102 למכבי.

ג׳ימי קלארק עם הכדור ( רועי כפיר )

רבע רביעי: 93:120 למכבי ת״א