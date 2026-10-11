אלייז'ה בראיינט ( רועי כפיר )

מחזור הפתיחה של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע/דימונה מארחת את הפועל תל אביב באולם הקונכיה. זה יהיה כבר המפגש השני בין הקבוצות העונה, לאחר שנפגשו לפני כשבועיים ברבע גמר גביע ווינר סל, אז סגנית האלופה ניצחה 67:85 בחדרה.

הקבוצה המתחדשת מבירת הנגב תפתח את העונה באולמה הביתי, בתקווה להשיג בו תוצאות טובות יותר מאלה שרשמה בעונה שעברה, שבה ניצחה בשלושה מתוך 13 משחקי הבית שלה בליגה. בגביע ווינר סל הציגה החבורה של דאג ספרדלי קמפיין חיובי בסך הכול, עם מאזן 2:2 והעפלה לרבע הגמר. מי שבלט במיוחד היה לובל קאביל, אחד הזרים החדשים בסגל, שסיים את ארבעת המשחקים עם ממוצעים של כמעט 24 נקודות ו-6.3 אסיסטים למשחק. הדרומיים יפתחו את העונה במרחק שלושה ניצחונות בלבד מהגעה ל-100 ניצחונות בליגה הבכירה (בעונה הסדירה).

בצד השני, האדומים פותחים עונה נוספת, אותה הם שואפים לסיים עם אליפות ראשונה למועדון מאז 1969. הקבוצה של דימיטריס איטודיס אומנם הפסידה במשחק על התואר הראשון של העונה, 101:83 למכבי תל אביב בסופרקאפ החברתי, אך מאז כבר הבטיחה את מקומה במאבק על תואר נוסף, לאחר שהעפילה לגמר גביע ווינר סל, שם תפגוש שוב את יריבתה העירונית. את העונה שעברה בליגה פתחה סגנית האלופה עם עשרה ניצחונות רצופים, כשאחד מהם הושג בקונכייה מול באר שבע/דימונה - 77:102, בהובלת טאי אודיאסי, שקלע 18 נקודות.

בעונה שעברה בליגת ווינר סל, הפועל ב"ש/דימונה סיימה את העונה הסדירה במקום השמיני עם מאזן 16:10, והודחה ברבע גמר הפלייאוף לאחר הפסד 2:0 בסדרה למכבי תל אביב. הפועל ת"א גם כן נכנעה לחבורה של עודד קטש, לאחר שסיימה את העונה הסדירה במקום השני עם מאזן 4:22, והפסידה 3:1 לצהובים בסדרת גמר הפלייאוף.

רבע ראשון: 23:24 להפועל ת"א

חמישיית הפועל ב"ש\דימונה : לובל קאביל, כריסטיאן קולמן, גולן גוט, טייריק סמית', אם ג'י ווקר.

חמישיית הפועל ת"א : יוג'ין גרמן, קאדין קרינגטון, גיא פלטין, איש ויינרייט, דן אוטרו.