גלריה לורנזו בראון בפעולה מול יאיר קרביץ ( ראובן שוורץ )

המשחק המרכזי של מחזור הפתיחה בליגת ווינר סל נערך בשעה זו בהיכל טוטו חולון, שם מארחת הפועל חולון את הפועל ירושלים לפרק נוסף ביריבות המסקרנת בין השתיים. בעונה שעברה ניצחו הסגולים בשני מפגשי הליגה בין הקבוצות, כשהמפגש הביתי הסתיים ב-77:78 דרמטי, בזכות שלשת קלאץ' גדולה של ג'ורדן מקריי.

הקבוצה של פרדראג קרוניץ' מגיעה לפתיחת הליגה אחרי שסיימה את גביע ווינר סל במאזן 2:2 ובמקום ה-11, כששני ניצחונותיה הושגו במשחקי הדירוג - 80:83 על מכבי רמת גן ו-85:87 על הפועל עירוני אילת. באמצע השבוע החולף החלו הסגולים גם את דרכם בליגת האלופות, עם הפסד 99:79 לשולה הצרפתית. חולון ביצעה כמה שינויים בסגל עוד לפני מחזור הפתיחה, בין היתר בעקבות פציעותיהם של גרג לי וברנדון ג'ונס ג'וניור, וצירפה בחוזים זמניים את הרכז לסטר מדפורד ג'וניור ואת הפורוורד טי.ג'יי הוליפילד.

האדומים מהבירה פתחו מנגד את קמפיין גביע ווינר סל עם שלושה ניצחונות רצופים, בהפרש מצטבר של 67 נקודות, אך נכנעו למכבי תל אביב 88:71 בחצי הגמר ונפרדו מהתואר בו זכו בעונה שעברה. קנת' לופטון ג'וניור, אחד משבעת הזרים החדשים בסגל, היה הבולט בשחקני הקבוצה בטורניר קדם-העונה, עם ממוצע של כמעט 18 נקודות למשחק. לצד ההופעות בזירה המקומית, הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מחזיקה במאזן מושלם ביורוקאפ (0:2), לאחר שבאמצע השבוע החולף ניצחה 64:75 בחוץ את צדביטה אולימפיה לובליאנה.

בעונה שעברה בליגת ווינר סל, סיימה הפועל חולון את העונה הסדירה במקום החמישי עם מאזן 11:15, והודחה בחצי גמר הפלייאוף לאחר הפסד 3:0 בסדרה למכבי תל אביב. הירושלמים סיימו את העונה הסדירה במקום השלישי עם מאזן 8:18, והודחו בחצי גמר הפלייאוף לאחר הפסד 3:0 בסדרה להפועל תל אביב.

רבע ראשון: 15:16 להפועל ירושלים

החמישייה של הפועל חולון: קלודל האריס, ריבאלדו סוארס, אדאמה סאנוגו, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ.

החמישייה של הפועל ירושלים: קני לופטון ג'וניור, לורנזו בראון, דושאן מילטיץ', איתן בורג, יובל זוסמן.

איתן בורג קופץ לזריקה ( ראובן שוורץ )

יאיר קרביץ רץ עם הכדור ( ראובן שוורץ )

יאיר קרביץ זורק על השמירה ( ראובן שוורץ )

המארחת פתחה את ההתמודדות עם הנקודות הראשונות העונה, של ריבאלדו סוארס. מנגד, דושאן מילטיץ' וקני לופטון ג'וניור החזירו עם ארבע נקודות רצופות. הסגולים חזרו להוביל אחרי ריצת 0:6. אצל הירושלמים, נמרוד לוי צלף את השלשה הראשונה במשחק. שחר עמיר השווה וקלע את הסל הראשון של המארחת מחוץ לקשת. יאיר קרביץ צלף שלשה על הבאזר של הרבע.

רבע שני: 37:43 להפועל ירושלים

ריבאלדו סוארס בפעולה ( ראובן שוורץ )

יאיר קרביץ נכנס לצבע ( ראובן שוורץ )

אדאמה סאנוגו חוסם את יובל זוסמן ( ראובן שוורץ )

סשה אוברדוביץ' ( ראובן שוורץ )

האדומים התחילו את הרבע השני בצורה נהדרת עם חמש נקודות רצופות של יותם חנוכי, שפתח עם שלשה מהפינה והתקפה לאחר מכן הוא סיים לייאפ. מהצד השני, אדאמה סאנוגו קלע ארבע נקודות רצופות, כולל סל נהדר מחצי מרחק.

ג'יילן סמית' שמח ( ראובן שוורץ )

יאיר קרביץ זורק על השמירה ( ראובן שוורץ )

פרדראג קרוניץ' ( ראובן שוורץ )

סשה אוברדוביץ' ( ראובן שוורץ )

איתן בורג צלף שלשה ומילטיץ' קלע מתחת לסל, נקודות שהעלו את הירושלמים ל-27:34. החבורה של קרוניץ' הורידה את ההפרש לנקודה, אחרי שלשה נוספת של שחר עמיר. סאנוגו סיים מהלך של אלי-הופ עם דאנק נהדר. יובל זוסמן צלף שלשה מהפינה, 26 שניות לפני הירידה למחצית.

רבע שלישי: