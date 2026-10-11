ניב משגב עם הכדור ( רועי כפיר )

עירוני קריית אתא מארחת בשעה זו באולם רמז את הפועל העמק במסגרת מחזור הפתיחה של ליגת ווינר סל. השתיים נפגשו לפני כשבועיים וחצי בשלב הפליי-אין של גביע ווינר סל, אז סיפקו מותחן שהוכרע רק לאחר הארכה, עם ניצחון 98:99 של החבורה מהקריות.

הקבוצה של אלדד בנטוב מגיעה למחזור הפתיחה אחרי קמפיין חיובי בגביע ווינר סל, שכלל ניצחונות חוץ על הפועל חולון והפועל העמק והסתיים ברבע הגמר עם הפסד למכבי תל אביב. קריית אתא תנסה לפתוח את הליגה ברגל ימין לראשונה מאז עונת 2023/24, שבסיומה רשמה את הישג השיא בתולדותיה עם העפלה לחצי גמר הפלייאוף. כמיטב המסורת בשנים האחרונות, סגל הקבוצה כולל כמה ישראלים צעירים שיערכו את הופעת הבכורה שלהם בליגה הבכירה. אחד מהם, דניאל שרון, הצטיין בניצחון על העמק עם 22 נקודות (4 מ-5 מחוץ לקשת) ותשעה ריבאונדים.

אחרי שבעונה שעברה העפילה לחצי גמר גביע ווינר סל, הקבוצה של שרון אברהמי נעצרה הפעם בשלב הפליי-אין וסיימה את הטורניר במקום התשיעי, עם ניצחון 59:80 על מכבי ראשון לציון, בהובלת קמרון הנרי, שקלע 26 נקודות. את העונה הקודמת בליגה של החבורה מגן נר אפשר לחלק לשניים - לפני עצירתה בעקבות המלחמה ואחרי חידושה. בחלק הראשון של העונה הייתה העמק אחת הקבוצות המרשימות בליגה, עם מאזן 4:13. בתקווה לפתוח היטב גם את העונה הקרובה, התחזקה הקבוצה בין היתר במאליק הול ובסי.ג'יי אלבי, שניים מהזרים הבולטים בעונה שעברה לפני עצירתה, במדי קריית אתא ובאר שבע/דימונה בהתאמה.

בעונה שעברה בליגת ווינר סל, קריית אתא סיימה את העונה במקום העשירי עם מאזן 17:9, והבטיחה את הישארותה בליגה במחזור האחרון, עם ניצחון ביתי 64:78 על עירוני נס ציונה. החבורה של אברהמי, רשמה עונה מוצלחת כאשר סיימה את הליגה הסדירה במקום השישי עם מאזן 11:15, והודחה ברבע גמר הפלייאוף לאחר הפסד 2:0 בסדרה להפועל ירושלים.

חמישיית עירוני קריית אתא: טייריס רדפורד, עוז חולי, הולאנד וודס, מקסים פילוננקו ודיוויד גרין.