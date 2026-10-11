גלריה אליוט אנדרסון במאבקג עם וירג'יל ואן דייק ובראדלי ברקולה ( רויטרס )

משחק מסקרן במיוחד במסגרת המחזור השישי בפרמייר ליג מתקיים בשעה זו, כאשר ליברפול מארחת את מנצ'סטר סיטי באנפילד. המפגש הטעון ממילא מקבל נופך חסר תקדים בעקבות ההרשעה הטרייה של הסיטיזנס ב-114 הפרות של חוקי הפייר-פליי הפיננסי, פסיקה שמעוררת זעם בקרב אוהדי המרסיסיידרס, שסיימו שלוש פעמים במקום השני מאחורי התכולים בשנים האחרונות ורואים בעצמם הנפגעים המרכזיים.

על כר הדשא, שתי הקבוצות מציגות פתיחת עונה נהדרת. ליברפול עדיין לא הפסידה העונה בליגה וניצחה בארבעה מחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, אם כי שתי תוצאות תיקו בשני משחקי הבית הראשונים שלה הותירו אכזבה קלה. אנדוני איראולה ינסה להפוך למאמן הקבוע השלישי בלבד בתולדות המועדון שלא מפסיד בששת משחקי הליגה הראשונים שלו.

מנגד, החבורה של אנצו מארסקה מגיעה כמוליכת הטבלה והקבוצה היחידה בליגה עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, במטרה להוכיח שהספקולציות סביב הורדת ליגה אפשרית לא מסיטות אותה מהמטרה.

בראדלי ברקולה בין שחקני סיטי ( רויטרס )

מנצ'סטר סיטי גברה על ליברפול שלוש פעמים בעונה שעברה, כולל דאבל עונתי בליגה שהיה הראשון שלה מול המייטירדס מאז 1937. בנוסף, התכולים הפסידו רק פעם אחת ב-11 משחקי החוץ האחרונים שלהם בכל המסגרות (7 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו), בעוד ליברפול הוכיחה עקביות הגנתית כשספגה שני שערים ומעלה רק פעם אחת בשמונת משחקי הבית האחרונים שלה.

מחצית ראשונה:

דקה 9: פלוריאן וירץ הגביה כדור טוב לרחבה, אך לא הצליח למצוא ראש מסיים.

רובן דיאש גובר על לואיס קומאס ( רויטרס )

דקה 22: טעות קשה בהגנת סיטי ששמטה את הכדור, בראדלי ברקולה לא הצליח לנצל את ההזדמנות ובעט החוצה.

בראדלי ברקולה מול אילימאן אנדוי ( רויטרס )

דקה 30: אנצו פרננדס קיבל קיבל כדור אדיר בעמדה נוחה ברחבה, אך לצערו הדגל לנבדל הונף.

דקה 31: ויקטור מוניוס הגיע להזדמנות נהדרת בתוך הרחבה ושחרר בעיטה חזקה, שפגעה בצידי הרשת.

ארלינג הולאנד ואליסון בקר ( רויטרס )

דקה 32: אלכסיס מק אליסטר ניסה את מזלו בבעיטת מספרת מתוך הרחבה, אך החמיץ את המסגרת. סיטי מיד איבדה כדור ומוניוס שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, ישר לידיו של אליסון.

דקה 35: פרננדס שיגר בעיטה חזקה מרחוק, אליסון הגיב טוב ולקח את הכדור.

אנצו פרננדס בין שחקני ליברפול ( IMAGO )

הרכב מנצ׳סטר סיטי: ג'יאנלואיג'י דונארומה, ניקו אוריילי, מארק גוהי, רובן דיאס, מתאוס נונס, אליוט אנדרסון, אנצו פרננדס, אנטואן סמניו, ריאן שרקי, אילימאן אנדוי וארלינג הולאנד.