גלריה שחקני הפועל ראשון לציון ( ראובן שוורץ )

המחזור התשיעי בליגה הלאומית הגיע הערב (שני) לסיומו עם שלושה משחקים, כשבמוקד הפועל ראשון לציון הביסה 0:3 את מכבי יפו ונצמדה למוליכות. במקביל, מ.ס אשדוד ניצחה 2:4 את הפועל כפר סבא ושבה לפסגת הטבלה על חשבון בני יהודה, בעוד הפועל כפר שלם גברה 1:2 על הפועל רעננה והמשיכה במומנטום החיובי שלה.

הפועל ראשון לציון - מכבי יפו 0:3

הכתומים המשיכו את העונה המוצלחת שלהם עם ניצחון משכנע שהעלה אותם ל-20 נקודות. שביט אלגבי פתח את החגיגה כבר בדקה הרביעית עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה, ואזקיאל הנטי השלים צמד במחצית השנייה (55', 83') וקבע את תוצאת המשחק. האורחת, שנותרה בתחתית, סיימה ערב עגום במיוחד עם תשעה שחקנים לאחר שאיליי נחום (62') ועמית מאיר (90+3') הורחקו בכרטיסים אדומים.

דור אלו ( ראובן שוורץ )

אלעד בראון ( ראובן שוורץ )

דקה 4, שער! הפועל ראשל"צ עלתה ל-0:1: איזה שער קיבלנו כבר בפתיחת ההתמודדות. שביט אלגבי שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה והותיר את רוי ברנס חסר סיכוי.

שביט אלגבי עם הכדור ( ראובן שוורץ )

דקה 55, שער! הפועל ראשל״צ עלתה ל-0:2 : אם השער הראשון היה מרהיב, הפעם זה הלך הרבה יותר בקלות. הנטי ניצל בעיטה שפגעה בקורה וגלגל מקרוב לרשת החשופה כדי להכפיל את היתרון של הקבוצה מעיר היין.

אזקיאל הנטי חוגג ( ראובן שוורץ )

דקה 62, מכבי יפו נותרה בעשרה שחקנים: איליי נחום ביצע עבירה מסוכנת, ספג כרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בחיסרון מספרי.

בעלי ראשל"צ החדשים, דודו ונטלי וטורי ( ראובן שוורץ )

דקה 83, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:3: זאת כבר תבוסה! הנטי השלים צמד עם שערו השני במשחק והבטיח למעשה את הניצחון של המארחת.

אזקיאל הנטי ( ראובן שוורץ )

שי קונסטנטין מקדים את דן סירקיס ( ראובן שוורץ )

אזקיאל הנטי ( ראובן שוורץ )

דקה 90+3, מכבי יפו נותרה בתשעה שחקנים: עמית מאיר ביצע עבירה קשה, ספג כרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בחיסרון מספרי כפול.

עמית מאיר מורחק ( ראובן שוורץ )

הפועל כפר סבא - מ.ס אשדוד 4:2

הקבוצה מעיר הנמל המשיכה בדהירה שלה עם ניצחון שמיני ברציפות וחזרה למקום הראשון עם 24 נקודות. סער פדידה (8') ונהוראי דבוש (19') העניקו לאורחת יתרון כפול, אור רויזמן (31') צימק, אך רועי גורדנה (61') ומקסים גרצ'קין (69') הגדילו את היתרון. ליעד שמואלי (86') רק המתיק את הגלולה עבור הירוקים, שספגו הפסד שלישי ברציפות ונותרו עם שש נקודות.

דקה 8, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: דור מיכה העביר כדור רוחב מדויק לרגלו של סער פדידה, שהבקיע את שערו השלישי העונה.

דקה 19, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: שער נהדר של הקבוצה מעיר הנמל! נהוראי דבוש קיבל נגיעה קטנה מעילי טמם בכדור חופשי, שחרר בעיטה עוצמתית לפינה השמאלית של השער והכפיל את היתרון של האורחת.

דקה 31, שער! הפועל כפר סבא צימקה ל-2:1: אור רויזמן ניצל ערבוביה ברחבה וטעות בהגנת אשדוד, השתלט על הכדור וכבש שער שצימק את התוצאה.

דקה 61, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:3: רועי גורדנה הגביה כדור חופשי מצד שמאל, שעבר את כל השחקנים ברחבה וחמק מבין ידיו של מייקל, שוערה של כפר סבא ,שביצע טעות קשה ואפשר לאורחת להגדיל את היתרון.

דקה 69, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-1:4: שער נהדר של האורחת! מקסים גרצ'קין שחרר בעיטה מדויקת לפינה הימנית של השער והגדיל את היתרון של הקבוצה מעיר הנמל.

דקה 86, שער! הפועל כפר סבא צימקה ל-4:2: ליעד שמואלי מצא את הרשת וכבש את השער השני של המארחת, אך נראה שזה מעט מדי ומאוחר מדי כדי לחזור להתמודדות.

הפועל כפר שלם - הפועל רעננה 1:2

החבורה של נועם שהם רשמה ניצחון שלישי ברציפות ועלתה ל-17 נקודות, תוך שהיא חולפת על פני יריבתה בטבלה. אוראל באייה (11') העלה את המארחת ליתרון, ודניאל אטלן הותיר את רעננה בעשרה שחקנים רגע לפני הירידה להפסקה (45+2'). לוטם אסרס (76') הכפיל את היתרון, ואורי אלזואי (90+1') צימק לקראת הסיום, אך לא מנע מהאורחת הפסד שלישי ברציפות.

דקה 11, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: אוראל באייה קיבל את הכדור ומזווית קשה שחרר בעיטה לפינה הימנית של השער.

דקה 45+2, הפועל רעננה נותרה בעשרה שחקנים: דניאל אטלן ביצע עבירה מסוכנת רגע לפני השריקה לסיום המחצית הראשונה, ספג כרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

דקה 76, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: לוטם אסרס סיים מהלך נהדר עם בעיטה מדויקת לרשת והכפיל את היתרון של קבוצתו.