ג׳ימי קלארק עם הכדור ( רועי כפיר )

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל ברצלונה במסגרת המחזור החמישי ביורוליג, כשהיא מחפשת להמשיך במומנטום החיובי ולהשיג ניצחון חוץ יוקרתי מול הקטלונים.

הצהובים מגיעים למשחק עם מאזן של ניצחון אחד ושלושה הפסדים, לאחר שבמחזור הקודם גברו 79:97 על מילאנו ורשמו את ניצחונם הראשון העונה ביורוליג. כעת, במכבי מקווים להמשיך באותה היכולת, לחבר שני ניצחונות רצופים ולצאת לדרך חדשה במפעל.

מנגד, ברצלונה מגיעה להתמודדות עם מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים, לאחר שבמחזור האחרון נכנעה 88:81 לז'לגיריס קובנה. הקטלונים מקווים לנצל את יתרון הביתיות ולשוב למסלול הניצחונות על חשבון הצהובים.

במפגש הקודם בין הקבוצות, שנערך בינואר האחרון, ניצחה ברצלונה 83:93 והמשיכה את השליטה שלה במפגשים הישירים. למעשה, הקטלונים ניצחו בכל שמונת המשחקים האחרונים מול הצהובים, שמחפשים הערב לשבור את הרצף השלילי ולרשום ניצחון ראשון על בארסה מאז אפריל 2022, אז ניצחו 80:104 בספרד.

רבע ראשון: 23:24 למכבי ת"א

חמישיית מכבי ת"א: ים מדר, איפה לונדברג, אושיי בריסט, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ברצלונה: קווין פנטאר, טייירס מרטין, ג'סטין רובינסון, ג'ואל פארה ואלכסנדר בלצ'רובסקי.

פאנטר ובריסט פספסו שלשות בכל צד, לונדברג קלע את הנקודות הראשונות במשחק עם סל מחוץ לקשת, המארחת ענתה עם ריצת 0:7, מדר קלע שלשה, רובינסון ובלצ'רובסקי קלעו ארבע נקודות, לונדברג ופארה החליפו שלשות, 9:14 לברצלונה. מכבי הפכה עם ריצת 0:7, ניבו קבע 16:16, קולסון ואוובוומן החליפו סלים, קולסון סחט עבירה ודייק שלוש פעמים מהעונשין, מרטין צלף מחוץ לקשת, וואלאס ענה עם שלשה משלו, פאנטר חדר מנגד וחתם את הרבע.

רבע שני: