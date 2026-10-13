פגרת הנבחרות הגיעה לסיומה, וכעת גם ליגת האלופות חוזרת לפעילות. המחזור השני בשלב הליגה יוצא לדרך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים. לאנס הצרפתית מארחת את ספורטינג ליסבון לקרב בין שתי קבוצות שפתחו את הקמפיין עם ניצחון ומחפשות לשמור על מאזן מושלם. במקביל, סבאח האזרית פוגשת את סלביה פראג הצ'כית, כששתיהן מקוות להתאושש מההפסדים במחזור הפתיחה ולהשיג נקודות ראשונות במפעל.
לאנס - ספורטינג ליסבון 1:0
שתי הקבוצות מחפשות לשמור על מאזן מושלם במפעל. הצרפתים פתחו את הקמפיין עם ניצחון חוץ 2:3 על סלביה פראג, ומקווים להמשיך במומנטום החיובי גם לעיני הקהל הביתי. מנגד, הפורטוגלים מגיעים לאחר שגברו 1:3 על גלאטסראיי במחזור הפתיחה, וכעת הם שואפים לרשום ניצחון שני ברציפות ולהתבסס בצמרת הטבלה.
דקה 22, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: לואיס סוארס קיבל מסירת רוחב בתוך הרחבה, הקדים את הגנת לאנס ושלח בעיטה חזקה לפינה השמאלית ולא השאיר סיכוי לריסר.
סבאח - סלביה פראג 0:1
שתי הקבוצות מחפשות נקודות ראשונות במפעל. המארחת האזרית מגיעה לאחר תבוסה 4:0 למנצ'סטר יונייטד במחזור הפתיחה, ומקווה להתאושש לעיני הקהל הביתי. מנגד, הקבוצה הצ'כית פתחה את הקמפיין עם הפסד ביתי 3:2 ללאנס, וגם היא תנסה להשיג נקודות ראשונות.
דקה 49, שער! סבאח עלתה ל-0:1: איוון לפינייצה מסר לקאהים פאריס, שהשתלט על הכדור בקצה הרחבה ושחרר בעיטה אדירה לפינה השמאלית התחתונה.