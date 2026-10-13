פגרת הנבחרות הגיעה לסיומה, וכעת גם ליגת האלופות חוזרת לפעילות. המחזור השני בשלב הליגה יוצא לדרך בשעה זו עם שני מפגשים מסקרנים. לאנס הצרפתית מארחת את ספורטינג ליסבון לקרב בין שתי קבוצות שפתחו את הקמפיין עם ניצחון ומחפשות לשמור על מאזן מושלם. במקביל, סבאח האזרית פוגשת את סלביה פראג הצ'כית, כששתיהן מקוות להתאושש מההפסדים במחזור הפתיחה ולהשיג נקודות ראשונות במפעל.