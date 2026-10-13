גלריה אנדריי סנטוס ואלכס באנה במאבק ( רויטרס )

המחזור השני בשלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו עם שלושה מפגשים מסקרנים. במוקד, אתלטיקו מדריד, שנכנעה לליברפול במחזור הפתיחה, מחפשת ניצחון ראשון במפעל כשהיא מארחת את מנצ'סטר יונייטד לקרב בין שתיים מהקבוצות הבכירות באירופה. הקולצ'ונרוס מקווים לנצל את יתרון הביתיות ולהשיג שלוש נקודות חשובות, אך מולם ניצבת יריבה שתנסה לקלקל להם את התוכניות ולהישאר במאזן מושלם.

במקביל, אינטר שואפת לרשום ניצחון בכורה העונה בצ'מפיונס כשהיא פוגשת את קלאב ברוז' הבלגית, בעוד שלייפציג מארחת את פ.ס.וו איינדהובן למפגש שבו שתי הקבוצות ינסו להשיג את שלוש הנקודות הראשונות שלהן העונה בזירה האירופית.

אתלטיקו מדריד - מנצ'סטר יונייטד 0:1

אתלטיקו מדריד מארחת את מנצ'סטר יונייטד במסגרת המחזור השני בשלב הליגה של ליגת האלופות, כששתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במגמות שונות. החבורה של דייגו סימאונה אמנם פתחה את הקמפיין עם הפסד 2:1 לליברפול באנפילד, אבל היא מגיעה עם ארבעה ניצחונות ליגה רצופים וכעת מחפשת נקודות ראשונות במפעל לעיני הקהל הביתי. מנגד, השדים האדומים של מייקל קאריק אמנם ניצחו 0:4 את סבאח במחזור הפתיחה, אבל מאז הם לא ניצחו בכל המסגרות והם מקווים לחזור למומנטום החיובי שהיה להם באירופה ולרשום ניצחון שני ברציפות במפעל.

דקה 1, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: מנצ'סטר יונייטד עוד לא הספיקה לגעת בכדור, כשאתלטיקו יצאה להתקפה מהירה דרך אלכס באנה, שהשאיר את פבלו באריוס מול סנה לאמנס והקשר העלה את הקולצ'ונרוס ליתרון.

פבלו באריוס חוגג את שער היתרון ( רויטרס )

פבלו באריוס חוגג עם הקהל ( רויטרס )

אינטר - קלאב ברוז' 0:0

אינטר מארחת את קלאב ברוז', כששתי הקבוצות מחפשות ניצחון ראשון העונה בליגת האלופות. הנראזורי מגיעים לאחר שנכנעו 2:1 לריאל מדריד במחזור הפתיחה, וכעת מקווים לנצל את יתרון הביתיות כדי להשיג שלוש נקודות ראשונות במפעל. מנגד, הבלגים פתחו את הקמפיין עם הפסד ביתי 3:2 לאסטון וילה, וגם הם מכוונים להתאושש ולהימנע מהפסד שני ברציפות.

לייפציג - פ.ס.וו איינדהובן 0:0

לייפציג פוגשת את פ.ס.וו איינדהובן בגרמניה, כשגם היא מחפשת להתאושש מפתיחה מאכזבת בליגת האלופות. הגרמנים מגיעים להתמודדות לאחר שספגו תבוסה 4:1 מול קומו במחזור הראשון, וכעת מקווים לרשום ניצחון בכורה במפעל. מנגד, ההולנדים פתחו את הקמפיין עם 1:1 מול שחטאר דונייצק, וגם הם מחפשים להשיג ניצחון ראשון העונה במסגרת האירופית.