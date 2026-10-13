גלריה דקלן רייס ( IMAGO )

המחזור השני בשלב הליגה של ליגת האלופות נמשך בשעה זו עם שלושה משחקים, כשכמה מהקבוצות הבכירות באירופה מחפשות להמשיך במומנטום החיובי ולבסס את מעמדן בטבלה. במוקד, ארסנל מארחת את ליל באצטדיון האמירויות ומנסה לשמור על מאזן מושלם במפעל, לאחר שפתחה את הקמפיין בניצחון. במקביל, גם באיירן מינכן מחפשת לרשום ניצחון שני ברציפות, כשהיא מתארחת אצל ויקינג הנורבגית ומקווה להימנע מהפתעה. במשחק נוסף, ויאריאל ונאפולי נפגשות לקרב מסקרן בין שתי קבוצות שפתחו את דרכן במפעל עם הפסדים, וכעת שתיהן מחפשות להתאושש ולהשיג נקודות ראשונות העונה בליגת האלופות.

ארסנל - ליל 0:0

ארסנל מארחת את ליל באצטדיון האמירויות במסגרת המחזור השני בליגת האלופות, כשהיא מחפשת ניצחון שני ברציפות במפעל. התותחנים של מיקל ארטטה מגיעים להתמודדות לאחר שפתחו את הקמפיין עם ניצחון חוץ 0:1 על נאפולי, ומקווים להמשיך במומנטום החיובי גם לעיני הקהל הביתי. מנגד, שחקניו של דווידה אנ׳צלוטי פתחו את דרכם במפעל עם הפסד 3:2 לריאל בטיס, ומנסים להשיג נקודות ראשונות באירופה.

ויקינג - באיירן מינכן 0:1

במקביל, באיירן מינכן מתארחת אצל ויקינג הנורבגית במטרה לשמור על מאזן מושלם בליגת האלופות. הבווארים מגיעים לאחר שפתחו את הקמפיין בסערה עם ניצחון מוחץ 0:5 על בודה גלימט, וכעת מקווים לרשום ניצחון שני ברציפות. מנגד, המארחת נכנעה 3:1 לשטוטגרט במחזור הפתיחה ומחפשת להפתיע את הענקית הגרמנית, בדרך לנקודות ראשונות במפעל.

דקה 2: שער! ויקינג עלתה ל-0:1: קרן של זלטקו טרפיץ' מצאה את הראש של ג'יאני סטנסנס שהתרומם בצורה נפלאה ונגח לרשתת של יונאס אורביג.

ג'יאני סטנסנס חוגג ( IMAGO )

ויאריאל - נאפולי 1:1

ויאריאל מארחת את נאפולי לקרב בין שתי קבוצות שמחפשות ניצחון בכורה בליגת האלופות. הצוללת הצהובה מגיעה לאחר הפסד 3:2 לבורוסיה דורטמונד במחזור הראשון ומקווה לנצל את יתרון הביתיות כדי להתאושש. מנגד, האיטלקים פתחו את הקמפיין עם הפסד ביתי 1:0 לארסנל וינסו להשיג נקודות ראשונות העונה בליגת האלופות ולהימנע מהפסד שני ברציפות.

שחקני נאפולי חוגגים ( רויטרס )