גביע הטוטו לאומית מגיע בשעה זו למאני טיים שלו ומביא לנו מפגש מרתק בגמר, בין שתי קבוצות שמציגות עד כה עונה שונה לגמרי במסגרת הליגה. בני יהודה עדיין לא הפסידה העונה והיא נמצאת במקום השני (שיוביל בסוף העונה לליגת העל) וממולה בקרב על התואר, נועלת הטבלה מהצפון, שעדיין לא רשמה ניצחון.

גביע הטוטו לאומית מגיע בשעה זו למאני טיים שלו ומביא לנו מפגש מרתק בגמר, בין שתי קבוצות שמציגות עד כה עונה שונה לגמרי במסגרת הליגה. בני יהודה עדיין לא הפסידה העונה והיא נמצאת במקום השני (שיוביל בסוף העונה לליגת העל) וממולה בקרב על התואר, נועלת הטבלה מהצפון, שעדיין לא רשמה ניצחון.

גביע הטוטו לאומית מגיע בשעה זו למאני טיים שלו ומביא לנו מפגש מרתק בגמר, בין שתי קבוצות שמציגות עד כה עונה שונה לגמרי במסגרת הליגה. בני יהודה עדיין לא הפסידה העונה והיא נמצאת במקום השני (שיוביל בסוף העונה לליגת העל) וממולה בקרב על התואר, נועלת הטבלה מהצפון, שעדיין לא רשמה ניצחון.