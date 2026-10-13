גביע הטוטו לאומית מגיע בשעה זו למאני טיים שלו ומביא לנו מפגש מרתק בגמר, בין שתי קבוצות שמציגות עד כה עונה שונה לגמרי במסגרת הליגה. בני יהודה עדיין לא הפסידה העונה והיא נמצאת במקום השני (שיוביל בסוף העונה לליגת העל) וממולה בקרב על התואר, נועלת הטבלה מהצפון, שעדיין לא רשמה ניצחון.
הכתומים מתל אביב מגיעים למשחק על התואר בכושר נהדר עם שלושה ניצחונות ליגה רצופים, כאשר בתשעה מחזורים היא עדיין לא הפסידה. בגביע הטוטו, היא סיימה בראש הבית עם שבע נקודות בשלושה משחקים, כאשר בחצי הגמר, החבורה של אלי לוי הביסה 0:6 את מ.ס אשדוד.
מנגד, הצפוניים סיימו בפסגת בית א' בגביע הטוטו כשלזכותם חמש נקודות בשלושה משחקים ואף ניצחו בחצי הגמר 0:2 את מכבי הרצליה, אך במסגרת הליגה הדברים נראים אחרת לגמרי, הם במקום האחרון עם נקודה בלבד אחרי תשעה מחזורים ואף אין לשמם שער זכות.
הרכב הפועל עכו: ניתאי גרייס, הוד מסיקה, יוני אל מאלם, יעקובה צ'ייק טידיאנה טומגון, ליאם וטמכטר, סולימן קוליבלי, עלא געפר, פרנק אירוזי, רועי זכרי, ריף אמסלם, שלום אובניש
הרכב בני יהודה: תומר ליטבינוב, ג'ונתן דה סילבה, גולן בני, הוגו דה פלורס, יובל פיבן, מתן לוי, ניר ברדע, סהר בדח, סתיו נחמני, רז נחמיאס, שגיא דרור