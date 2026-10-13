גלריה סידני שרטנלייב חולפת על פני מריה אלמצרי ( רויטרס )

נבחרת הנשים של ישראל חתמה הערב (שלישי) את דרכה במוקדמות מונדיאל 2027 עם הפסד 2:0 לשווייץ באצטדיון טורביון שבסיון, שהשלים 9:3 לזכות המארחת בסיכום שני משחקי הסיבוב הראשון בפלייאוף. בכך למעשה, הישראליות נותרו עם שישה הפסדים בשישה משחקים לאורך ההיסטוריה מול השווייצריות.

אחרי ה-7:3 המתסכל במשחק הראשון, השחקניות של מנחם קורצקי ידעו שהן זקוקות לנס כדי לחזור לעניינים, אך התקשו לייצר סיכון ממשי ולא רשמו אפילו בעיטה אחת למסגרת לאורך 90 הדקות. השווייצריות שלטו לחלוטין בקצב מהפתיחה, ובדקה ה-31 באו על שכרן, כאשר ז'רלדין רויטלר הגביהה נהדר מאגף ימין, ואימאן בניי הסתננה בין שחקניות ההגנה ונגחה מדויק לרשת של עמית ביילין.

השוערת הישראלית סיפקה שורת הצלות גדולות ומנעה ספיגות נוספות מרגליהן של ריולה שמיילי ו-ליה קאמבר, בעוד המצב הבולט היחיד של ישראל הגיע בדקה ה-53, כשבעיטה חזקה של טליה זומר חלפה מעל המשקוף. בדקה ה-92 נעצה ג'וליה סטירל את המסמר האחרון עם כדור חופשי מושלם ברגל שמאל מכ-25 מטרים, שחתם 0:2 שווייצרי וכרטיס לסיבוב הפלייאוף השני עבור המקומיות, בעוד החבורה בכחול-לבן תתרכז במטרותיה הבאות.

מחצית ראשונה

הרכב נבחרת שווייץ ( רויטרס )

השחקניות לוחצות ידיים לפני השריקה ( רויטרס )

ה-11 הפותחות של נבחרת ישראל ( IMAGO )

דקה 1: שופטת המשחק, קירסטי דאול, הוציאה את ההתמודדות לדרך!

דקה 6: הזדמנות ראשונה לביתיות, ויולה קליגאריס נעה בחופשיות במרכז המגרש וניסתה את מזלה עם בעיטה מכ-25 מטרים. עמית ביילין הייתה במקום והדפה ללא בעיה.

עיטאף אלקייסי מרחיקה את האיום מהרחבה ( רויטרס )

דקה 9: ז'רלדין רויטלר ביצעה הרמה טובה מהאגף הימני אל עבר הרחבה. אימאן בניי הסתננה בין ההגנה הישראלית, הגיעה ראשונה לכדור ובעטה בחוזקה סמוך לקורה והחוצה.

מריאן עווד בנגיחה ( IMAGO )

דקה 11: ג'וליה סטירל הרימה מצב נייח שמצא את הראש של ליה קאמבר, שנגחה ונבלמה. הריבאונד חזר אל הרגליים של קאמבר, שבעטה מקרוב וסחטה הצלה גדולה מההגנה עם הרחקה מקו השער לקרן.

ליה קאמבר מאיימת על השער הישראלי בנגיחה ( IMAGO )

דקה 31: שער! שווייץ עלתה ל-0:1: רויטלר עם עוד הגבהה נהדרת מהצד הימני, שוב הצליחה למצוא את בניי, שהפעם נגחה מדויק אל השער והכניעה את ביילין.

אימאן בניי רצה לחגוג ( IMAGO )

השווייצריות מאושרות משער היתרון ( IMAGO )

החגיגה של אימאן בניי ( רויטרס )

דקה 42: איום כפול לשווייצריות. ריולה שמיילי גברה על עיטאף אלקייסי בקלילות ובעטה חזקה אל המסגרת מזווית קשה. השוערת הישראלית הציגה הדיפה גדולה, אך הכדור הורחק לא מספיק טוב על ידי ההגנה ואפשר לכובשת השער, בניי, לאיים שוב. למזל השיראליות, האיום חלף מעל המשקוף.

סידני שרטנלייב מובילה התקפה שווייצרית ( IMAGO )

מחצית שנייה

דקה 50: קאמבר איימה מרחוק עם בעיטה חדה לפינה השמאלית התחתונה. פעם נוספת ביילין הציגה אינסטינקטים טובים ועצרה את המצב המסוכן.

עמית ביילין עם הכדור בידיים ( IMAGO )

דקה 53: הזדמנות ראשונה לנבחרת ישראל! התקפת מעבר מהירה מרגליה של ויטל כץ הגיעה לכוכבת המשחק הראשון - טליה זומר. מספר 7 בכחול לבן בעטה חזק ממרחק, איום שחלף מעל המשקוף.

דקה 70: כדור רוחב מהאגף השמאלי חלף על כל השחקניות והגיע עד לנדין רייזן שניסתה לאיים מקרוב אך נעצרה על ידי שחר נקב שהרחיקה לקרן נוספת של המקומיות.

שחר נקב בהגנה על נדין רייזן ( IMAGO )

דקה 76: כמעט השווייצריות הכפילו את היתרון. כדור חוזר נפל לרגליה של קאמבר, שהפציצה מסף הרחבה בעיטה שעם הרבה מזל עלתה קצת מעל מסגרת השער.

עמית ביילין עולה לכדור גובה ( IMAGO )

דקה 90+2: שער! שווייץ עלתה ל-0:2: ג'וליה סטירל סיפקה בעיטה חופשית נהדרת ברגל שמאל מכ-25 מטרים, הכניעה את עמית ביילין למרות משחק מעולה של השוערת הישראלית, ונעצה את המסמר האחרון בהתמודדות הכפולה.

נבחרת שווייץ חוגגת את השער השני ( IMAGO )

דקה 90+4: השופטת האנגלית, קירסטי דאול, שרקה לסיום המשחק! החניכות של מנחם קורצקי סיימו את 90 הדקות ללא אף איום אל השער, ובכך חתמו את קמפיין מוקדמות המונדיאל בהפסד 9:3 בסיכום שני המשחקים.

מאמן נבחרת הנשים של ישראל, מנחם קורצקי, מאוכזב בסיום ( IMAGO )

הרכב נבחרת ישראל: עמית ביילין, עיטאף אלקייסי, שני דוד, מיה שביל, הילי שלום, שחר נקב, זוהר כהן, מריאן עווד, מריה אלמצרי, ויטל כץ וטליה זומר.