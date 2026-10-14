המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, ואחרי יום משחקים מלא בשערים ודרמות אתמול (שלישי), שני משחקים מוציאים לדרך את חגיגת הכדורגל של יום רביעי. במוקד, ליברפול יוצאת לאוסטריה לפגוש את האלופה המקומית לאסק לינץ במטרה להתאושש מהתבוסה מול מנצ'סטר סיטי בליגה כשבמקביל פיינורד מארחת בביתה שברוטרדאם את קומו.
לאסק לינץ - ליברפול 4:1
שתי הקבוצות מגיעות בנסיבות שונות אבל עם מטרה משותפת לשכוח מהפסדים מאכזבים בליגה בסוף השבוע, האוסטרים נכנעו 2:0 לראפיד וינה ונותרו מאחור בצמרת הליגה האוסטרית, בעוד האדומים של אנדוני איראולה ספגו 3:0 צורב מול מנצ'סטר סיטי באנפילד, שהיווה את הפסדם הראשון העונה. לינץ נאבקת במומנטום שלילי הכולל רצף של תשעה משחקי שלב בתים/ליגה אירופיים ללא ניצחון ושלושה משחקים רצופים ללא ניצחונות בכל המסגרות, ולמרות מאזן ביתי אירופי חזק יחסית, היא נדרשת להתמודד עם היסטוריה עגומה לפיה אף קבוצה אוסטרית לא גברה על יריבות אנגליות מאז 1991.
מנגד, ליברפול פוגשת יריבה שכבר הכניעה פעמיים בעבר, מחזיקה במאזן מרשים של 25 ניצחונות ב-29 משחקי שלב בתים/ליגה אחרונים בליגת האלופות, ומקווה להתגבר על חסרונם של שחקני מפתח כמו קודי גאקפו, דומיניק סובוסלאי ואלכסנדר איסק כדי להמשיך את יכולת החוץ המבטיחה שלה במפעל.
דקה 22: שער! ליברפול עלתה ל-0:1! רונלד אראוחו עלה נהדר לכדור קרן של צימיקאס ונגח פנימה את הראשון של האדומים.
דקה 24: שער! ליברפול עלתה ל-0:2 מהיר! התקפה מצוינת של האנגלים הסתיימה עם כדור לבראדלי ברקולה, ששיגר כדור חזק פנימה!
דקה 31: לואיס קומאס כבר כבש את השלישי של ליברפול, אך לצערו הדגל לנבדל הונף והשער נפסל.
דקה 37: שער! ליברפול כבר ב-0:3! שיתוף פעולה נהדר של וירץ וברקולה הסתיים עם צמד אישי של הצרפתי מקרוב. האנגלים חוגגים באוסטריה!
דקה 51: שער! ליברפול עלתה ל-0:4! גם ג'רמי פרימפונג הצטרף לחגיגה, לאחר שעלה נהדר להגבהה של צימיקאס ונגח לרשת.
דקה 53: לואיס קומאס פעם נוספת כבש עם סיומת טוב, אך לצערו שוב קיבל את הכדור בעמדת נבדל והשער נפסל.
דקה 63: שער! לאסק צימקה ל-4:1! התקפה נהדרת של האוסטרים הסתיימה עםכדור רוחב לרוברט ליוביצ'יץ', שמקרוב שלח כדור חזק לרשת.
פיינורד - קומו 1:2
לאחר התבוסה הכואבת 5:1 לברצלונה במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, פיינורד מנסה להתאושש כשהיא מארחת ברוטרדאם את קומו למפגש ביתי מאתגר. הקבוצה של ג'ובאני ואן ברונקהורסט מגיעה בכושר מקומי מעולה אחרי ניצחון 0:2 על אלקמאר, ניצחון ליגה שלישי ברציפות ללא ספיגה שהעלה אותה לפסגת הליגה ההולנדית, אך באירופה היא סוחבת מאזן עגום של שלושה ניצחונות בלבד ב-13 משחקיה האחרונים במפעל.
מנגד, החבורה של ססק פברגאס פתחה את קמפיין ליגת האלופות בסערה עם 1:4 מרשים על לייפציג, אך מגיעה לאחר תיקו 0:0 מול רומא שהשלים עבורה משחק שני ברציפות ללא שער וללא ניצחון בליגה, עצירה במומנטום עבור האיטלקים השואפים להפוך לקבוצה האיטלקית השלישית בלבד בהיסטוריה שמנצחת בשני מחזורי הפתיחה של מפעל אירופי בכיר.
דקה 18: שער! קומו עלתה ל-0:1! אסאן דיאו השתלט על כדור תועה ומתוך הרחבה כבש את הראשון של האיטלקים!
דקה 20: שער! פיינורד השוותה ל-1:1! ג'יבאי זכיאל קיבל כדור נהדר וירה פנימה את שער השוויון המהיר!
דקה 53: שער! פיינורד הפכה ל-1:2! אניס חאג' מוסא בפעולה אישית טובה שחרר בעיטה חזקה מקרוב, ישר לרשת האיטלקית.