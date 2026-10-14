המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, ואחרי יום משחקים מלא בשערים ודרמות אתמול (שלישי), שני משחקים מוציאים לדרך את חגיגת הכדורגל של יום רביעי. במוקד, ליברפול יוצאת לאוסטריה לפגוש את האלופה המקומית לאסק לינץ במטרה להתאושש מהתבוסה מול מנצ'סטר סיטי בליגה כשבמקביל פיינורד מארחת בביתה שברוטרדאם את קומו.

המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, ואחרי יום משחקים מלא בשערים ודרמות אתמול (שלישי), שני משחקים מוציאים לדרך את חגיגת הכדורגל של יום רביעי. במוקד, ליברפול יוצאת לאוסטריה לפגוש את האלופה המקומית לאסק לינץ במטרה להתאושש מהתבוסה מול מנצ'סטר סיטי בליגה כשבמקביל פיינורד מארחת בביתה שברוטרדאם את קומו.

המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, ואחרי יום משחקים מלא בשערים ודרמות אתמול (שלישי), שני משחקים מוציאים לדרך את חגיגת הכדורגל של יום רביעי. במוקד, ליברפול יוצאת לאוסטריה לפגוש את האלופה המקומית לאסק לינץ במטרה להתאושש מהתבוסה מול מנצ'סטר סיטי בליגה כשבמקביל פיינורד מארחת בביתה שברוטרדאם את קומו.