יאן דיומנדה בפעולה ( רויטרס )

המחזור השני של ליגת האלופות ממשיך כעת אחרי חגיגת השערים של אתמול, כשבמוקד, ז'וזה מוריניו וריאל מדריד פוגשים את האקסית רומא באולימפיקו במטרה להשלים ניצחון שני ברציפות במפעל מול יריבה מאיטליה. במקביל, דורטמונד תנסה לא להסתבך בנורבגיה מול בודה/גלימט ובטיס מארחת את פורטו בסביליה לקרב על טהרת חצי אי האיברי.

רומא - ריאל מדריד 1:1

הג'אלורוסי מארחים באצטדיון האולימפיקו את משחק הבית הראשון שלהם בליגת האלופות מזה למעלה משש שנים, דווקא כאשר מאמנם לשעבר, ז'וזה מוריניו, חוזר לבירה האיטלקית על הקווים של ריאל מדריד. החבורה של ג'אן פיירו גספריני מגיעה לאחר תיקו 1:1 מול פנרבחצ'ה במחזור הפתיחה ותיקו 0:0 מאכזב מול קומו בסוף השבוע (בו הורחק דונייל מאלן), כשהיא סוחבת רצף של ארבעה משחקים אירופיים ללא ניצחון ומתקשה להפגין יציבות במגרשה הביתי, שבו הפסידה בשלושה מחמשת משחקיה האירופיים האחרונים.

מנגד, הבלאנקוס של מוריניו פתחו את הקמפיין עם 1:2 על אינטר וגברו 0:1 על ויאריאל בליגה (למרות כרטיס אדום לוויניסיוס), אולם לצד היסטוריה מושלמת מול רומא הכוללת ארבעה ניצחונות רצופים ללא ספיגה ו-19 ניצחונות ב-21 מפגשיהם האחרונים מול איטלקיות במפעל, הספרדים עדיין מגיעים עם ספקות לגבי היכולת שלהם במשחקי חוץ, כשאת שני הפסדיהם היחידים העונה נחלו מחוץ לסנטיאגו ברנבאו.

דקה 20, שער! רומא עלתה ליתרון 0:1: החבורה מבירת איטליה נראתה נהדר בפתיחת ההתמודדות וגם הצליחה למצוא את הרשת, מתיאס סולה העביר רוחב נפלא למארטן דה רון שבעט מטווח רחוק והכדור פגע בשחקן והכניע את טיבו קורטואה.

דקה 25, שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: הבלאנקוס חזרו למשחק במהירות, החבורה של מוריניו יצאה להתקפת מעבר, יאן דיומנדה מצא את קיליאן אמבפה שבעט כדור עוצמתי מחוץ לרחבה, גם פה היה מגע של שחקן הגנה שהטעה את השוער והוביל את הכדור לרשת.

בודה/גלימט - דורטמונד 0:0

סגנית אלופת נורבגיה פוגשת את השוורצגלבן, כשהמארחת תקווה לנצל את הדשא הסינתטי הביתי כדי להפתיע. הנורבגים, המצויים בעיצומו של קרב מתוח על תואר האליפות המקומי, מגיעים לאחר שני הפסדי 5:0 רצופים באלופות ועומדים בפני סיכון להיות הקבוצה הראשונה מזה 40 שנה שסופגת שלושה הפסדים רצופים בהפרש של חמישה שערים ומעלה במפעל, אך מנגד ינסו לשחזר את מבצרם הביתי שבו הפסידו פעם אחת בלבד ב-20 משחקיהם האחרונים בכל המסגרות.

מנגד, החבורה של ניקו קובאץ' פתחה את קמפיין ליגת האלופות עם 2:3 דרמטי על ויאריאל ומגיעה לאחר שאיבדה נקודות ראשונות העונה בבונדסליגה בסוף השבוע, כשהיא מחזיקה במאזן חוץ אירופי מאתגר הכולל ספיגת שני שערים ומעלה בכל אחד מששת משחקי החוץ האחרונים שלה במפעל. במפגש הקודם בין שתי הקבוצות בעונה שעברה נפרדו השתיים ב-2:2 מותח, מה שמבטיח מאבק פתוח ועתיר שערים גם הפעם.

ריאל בטיס - פורטו 1:0

ריאל בטיס מנסה למנף את המומנטום מהפתיחה החזקה שלה בליגת האלופות כשהיא מארחת את פורטו, בעוד הפורטוגלים מנסים להתאושש מההפסד במחזור הראשון ולשבור מאזן חוץ עגום במיוחד על אדמת ספרד. החבורה של מנואל פלגריני מגיעה לאחר ניצחון 2:3 מרשים על ליל במחזור הפתיחה וניצחון 2:5 דורסני על אוססונה בסוף השבוע שהשלים עבורה שבעה ניצחונות בית רצופים בכל המסגרות, כשהיא מחזיקה ברצף ביתי אירופי מופלא הכולל הפסד אחד בלבד ב-22 משחקיה האחרונים בשלבי הבתים או הליגה.