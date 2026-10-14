המחזור העשירי בצ'מפיונשיפ נמשך גם הערב (רביעי) כשהנציגים הישראליים היו במוקד. תחילה, דניאל פרץ וסאות׳המפטון ניצחו 0:1 את נוריץ׳. מאוחר יותר, ווסטהאם ומנור סולומון התפוצצו עם 0:6 אדיר על לינקולן.
נוריץ' - סאות'המפטון 1:0
דניאל פרץ ממשיך להרשים בין הקורות עם משחק שני ברציפות ללא ספיגה, שעזר לסיינטס להתברג במקום השביעי המוביל לפלייאוף. זה לא הלך קל מול קבוצת התחתית, אך חוליית ההגנה עמדה בלחץ בצורה נהדרת. בחלק הקדמי, קוריו מאטסוקי היה במקום הנכון כדי לדחוק ריבאונד לרשת, להכריע את המשחק ולשלוח את נוריץ' להפסד רביעי ברצף.
סאות'המפטון בהחלט יכולה להרגיש תסכול מסוים העונה, לולא עונש הפחתת ארבע הנקודות שספגה, היא הייתה מדורגת כעת במקום השלישי ומשקיפה על ווסטהאם מלמעלה. בשבת הקרובה תארח הקבוצה את בולטון ותקווה להמשיך במומנטום.
דקה 54, שער! סאות'המפטון עלתה ל-0:1: יאנדר שחרר איום מסוכן וסחט הצלה מהשוער, אך מאטסוקי עט על הכדור החוזר, ניצל את ההזדמנות וקבע יתרון.
לינקולן - ווסטהאם 6:0
מנור סולומון והפטישים מגיעים למשחק מהמקום השלישי בטבלה עם 16 נקודות, לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה. תחילה סיימה הקבוצה של נונו אספיריטו סנטו ב-2:2 מול מילוול, ובמחזור האחרון נפרדה ב-1:1 מקווינס פארק ריינג'רס, במשחק שבו ג'רוד בואן החמיץ פנדל לקראת הסיום. מנגד, לינקולן מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים, 2:1 לסוונסי ו-3:0 לשפילד יונייטד, ומקווה להתאושש מול אחת הקבוצות החזקות בליגה. במפגש האחרון בין השתיים, שנערך בספטמבר 2023 במסגרת גביע הליגה, ווסטהאם ניצחה 0:1.
דקה 3 - לינקולן נשארה ב-10 שחקנים: תיקול ברוטאלי של טום האמר לא הותיר לשופט שום ברירה אלא לשלוף אדום ולהרחיק אותו כבר בפתיחה.
דקה 23 - לינקולן נשארה ב-9 שחקנים: לא יאמן! קונור מגרנדלס ביצע עבירה על בוואן שהיה במצב ודאי לשער, וספג אדום ישיר. תוך חצי מחצית, המארחת עם שני אדומים.
דקה 45, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:1: בוואן הגביה כדור קרן שהגיע לראשו של מברופנוס, שנגח מקרוב לרשת.
דקה 49, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:2: אוסטבאו, שרק עלה לכר הדשא עם פתיחת המחצית השנייה, הניף את הרגל ושיגר פצצה אדירה מרחוק היישר לרשת.
דקה 50, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:3: בוואן חדר לרחבה ובעט ממצב נוח לפינה ופנימה. הפטישים חוגגים.
דקה 75, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:4: פאבלו פליפה הצטרף לחגיגה וכבש את הרביעי של הפטישים.
דקה 79, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:5: בוואן עם בישול נוסף, תומאס סוצ׳ק הוא זה שכבש את החמישי.
דקה 89, שער! ווסטהאם עלתה ל-0:6: סוצ׳ק השלים צמד אחרי שניצל הדיפה לא טובה של השוער וגלגל מקרוב פנימה.