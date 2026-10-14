המחזור העשירי בצ'מפיונשיפ נמשך גם הערב (רביעי) כשהנציגים הישראליים היו במוקד. תחילה, דניאל פרץ וסאות׳המפטון ניצחו 0:1 את נוריץ׳. מאוחר יותר, ווסטהאם ומנור סולומון התפוצצו עם 0:6 אדיר על לינקולן.

המחזור העשירי בצ'מפיונשיפ נמשך גם הערב (רביעי) כשהנציגים הישראליים היו במוקד. תחילה, דניאל פרץ וסאות׳המפטון ניצחו 0:1 את נוריץ׳. מאוחר יותר, ווסטהאם ומנור סולומון התפוצצו עם 0:6 אדיר על לינקולן.

המחזור העשירי בצ'מפיונשיפ נמשך גם הערב (רביעי) כשהנציגים הישראליים היו במוקד. תחילה, דניאל פרץ וסאות׳המפטון ניצחו 0:1 את נוריץ׳. מאוחר יותר, ווסטהאם ומנור סולומון התפוצצו עם 0:6 אדיר על לינקולן.