המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, כשהמשחק המרכזי של הערב מפגיש את אלופת אירופה, פאריס סן ז'רמן עם הקבוצה המדוברת ביבשת, מנצ'סטר סיטי, שבצל העננה הגדולה שבה היא נמצאת בעקבות פרשת הפייר פליי הפיננסי, היא לא מפסיקה לנצח על הדשא. במקביל, אסטון וילה ופנרבחצ'ה נפגשות לקרב מרתק בברמינגהאם, שחטאר דונייצק "מארחת" את א.א.ק אתונה בסטמפורד ברידג' ושטוטגרט יוצאת למשחק חוץ בברטיסלבה מול סלובן של יאיא טורה.
מנצ'סטר סיטי - פאריס סן ז'רמן 3:0
הסיטיזנס מארחים באצטדיון האיתיחאד את אלופת אירופה לאחד המפגשים הגדולים והמסקרנים ביותר של שלב הליגה, כשהם נדרשים לשמור על ריכוז שיא בצל הסערה הציבורית והמשפטית סביבם. החבורה של אנצו מארסקה מגיעה במומנטום אדיר וברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות, שהאחרון שבהם היה 0:3 מרשים על ליברפול באנפילד בליגה, זאת לצד ניצחון 0:2 על פורטו במחזור הפתיחה האירופי, וכשהיא מתבססת על מאזן ביתי חזק שבו הפסידה פעם אחת בלבד ב-25 משחקיה האחרונים בשלבי הבתים/ליגה של המפעל. מנגד, הפאריסאים של לואיס אנריקה, המגיעים כאלופי אירופה בשנתיים האחרונות, התאוששו מפתיכחת עונה פחות יציבה בליגה עם ארבעה ניצחונות רצופים (כולל 1:6 קליל על סלובן ברטיסלבה במחזור הראשון ו-1:3 על לה מאן בליגה שבו קיבלו מנוחה חלק מכוכביהם), כשהם מחזיקים ברצף מרשים של 11 משחקים ללא הפסד במפעל וינסו לרשום ניצחון חוץ ראשון בהיסטוריה על סיטי באיתיחאד.
דקה 13: שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת קלאסית של אלופת אירופה. מהלך התקפי מהיר ומדויק הסתיים כשהכדור הגיע לדסירה דואה, שהתקדם מהאגף השמאלי. שחקן הכנף לא התמהמה, כיוון לשער ושחרר בעיטה נהדרת לפינה השמאלית התחתונה.
דקה 15: שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-0:2: דואה שוב היה במרכז העניינים, כשמצא שטח פנוי בתוך הרחבה והרים בעדינות כדור לרוחב תיבת החמש. דמבלה הסתער לעבר הכדור בקורה הרחוקה ודחק אותו לרשת מקרוב.
דקה 32: שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-0:3: הצרפתים רוקדים על הדשא. מהלך התקפי מבריק הגיע לרגליו של ויטיניה בקצה הרחבה, הפורטוגלי ירה ברגל ימין והכניע את דונארומה.
אסטון וילה - פנרבחצ'ה 0:3
הקבוצה מברמינגהאם פוגשת בווילה פארק את החבורה של איסמעיל קארטאל למפגש מסקרן, כשהיא מקווה שזירת המפעל האירופי תספק לה מפלט מאכזבות הליגה המקומית ותמשיך את הרצף הביתי המרשים שלה. החבורה של אונאי אמרי, המדורגת בחלק התחתון של הפרמייר ליג בעקבות תיקו 2:2 מול ברנטפורד בסוף השבוע, מציגה פנים אחרות לחלוטין באירופה, שם פתחה את הקמפיין עם 2:3 דרמטי על קלאב ברוז' ומחזיקה ברצף אדיר של עשרה ניצחונות בית רצופים באירופה. מנגד, הטורקים מגיעים במומנטום חיובי הכולל ארבעה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שלושה משחקים רצופים ללא ספיגה וניצחונות מקומיים מרשימים (כולל 0:3 על ריזספור בסוף השבוע), אך יצטרכו לגבור על היסטוריה בעייתית מול קבוצות אנגליות ועל רצף עגום של שמונה משחקים ללא ניצחון בשלב הבתים/ליגה של ליגת האלופות, בניסיון למנוע השוואה של שיא מועדון שלילי במפעל הבכיר.
דקה 12: שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: פנר לא הצליחה להרחיק את הכדור מקרן שהוגבהה מצד שמאל, והכדור נחת היטב לרגליו של הקשר השווייצרי. הוא השתלט על הכדור בנגיעה הראשונה, ובנגיעה השנייה שלח אותו לרשת.
דקה 31: שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: לאחר שפנרבחצ׳ה איבדה ברשלנות את הכדור בחצי המגרש שלה, קמארה התקדם קדימה ומצא את ג׳קסון, שבעט בעוצמה לפינה השמאלית התחתונה וקבע שער נוסף לזכות המארחת.
תוצאות נוספות:
שחטאר דונייצק - א.א.ק אתונה 1:0
סלובן ברטיסלבה - שטוטגרט 1:0