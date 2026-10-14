המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, כשהמשחק המרכזי של הערב מפגיש את אלופת אירופה, פאריס סן ז'רמן עם הקבוצה המדוברת ביבשת, מנצ'סטר סיטי, שבצל העננה הגדולה שבה היא נמצאת בעקבות פרשת הפייר פליי הפיננסי, היא לא מפסיקה לנצח על הדשא. במקביל, אסטון וילה ופנרבחצ'ה נפגשות לקרב מרתק בברמינגהאם, שחטאר דונייצק "מארחת" את א.א.ק אתונה בסטמפורד ברידג' ושטוטגרט יוצאת למשחק חוץ בברטיסלבה מול סלובן של יאיא טורה.

המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, כשהמשחק המרכזי של הערב מפגיש את אלופת אירופה, פאריס סן ז'רמן עם הקבוצה המדוברת ביבשת, מנצ'סטר סיטי, שבצל העננה הגדולה שבה היא נמצאת בעקבות פרשת הפייר פליי הפיננסי, היא לא מפסיקה לנצח על הדשא. במקביל, אסטון וילה ופנרבחצ'ה נפגשות לקרב מרתק בברמינגהאם, שחטאר דונייצק "מארחת" את א.א.ק אתונה בסטמפורד ברידג' ושטוטגרט יוצאת למשחק חוץ בברטיסלבה מול סלובן של יאיא טורה.

המחזור השני בליגת האלופות ממשיך בשעה זו, כשהמשחק המרכזי של הערב מפגיש את אלופת אירופה, פאריס סן ז'רמן עם הקבוצה המדוברת ביבשת, מנצ'סטר סיטי, שבצל העננה הגדולה שבה היא נמצאת בעקבות פרשת הפייר פליי הפיננסי, היא לא מפסיקה לנצח על הדשא. במקביל, אסטון וילה ופנרבחצ'ה נפגשות לקרב מרתק בברמינגהאם, שחטאר דונייצק "מארחת" את א.א.ק אתונה בסטמפורד ברידג' ושטוטגרט יוצאת למשחק חוץ בברטיסלבה מול סלובן של יאיא טורה.

הסיטיזנס מארחים באצטדיון האיתיחאד את אלופת אירופה לאחד המפגשים הגדולים והמסקרנים ביותר של שלב הליגה, כשהם נדרשים לשמור על ריכוז שיא בצל הסערה הציבורית והמשפטית סביבם. החבורה של אנצו מארסקה מגיעה במומנטום אדיר וברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות, שהאחרון שבהם היה 0:3 מרשים על ליברפול באנפילד בליגה, זאת לצד ניצחון 0:2 על פורטו במחזור הפתיחה האירופי, וכשהיא מתבססת על מאזן ביתי חזק שבו הפסידה פעם אחת בלבד ב-25 משחקיה האחרונים בשלבי הבתים/ליגה של המפעל. מנגד, הפאריסאים של לואיס אנריקה, המגיעים כאלופי אירופה בשנתיים האחרונות, התאוששו מפתיכחת עונה פחות יציבה בליגה עם ארבעה ניצחונות רצופים (כולל 1:6 קליל על סלובן ברטיסלבה במחזור הראשון ו-1:3 על לה מאן בליגה שבו קיבלו מנוחה חלק מכוכביהם), כשהם מחזיקים ברצף מרשים של 11 משחקים ללא הפסד במפעל וינסו לרשום ניצחון חוץ ראשון בהיסטוריה על סיטי באיתיחאד.

הסיטיזנס מארחים באצטדיון האיתיחאד את אלופת אירופה לאחד המפגשים הגדולים והמסקרנים ביותר של שלב הליגה, כשהם נדרשים לשמור על ריכוז שיא בצל הסערה הציבורית והמשפטית סביבם. החבורה של אנצו מארסקה מגיעה במומנטום אדיר וברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות, שהאחרון שבהם היה 0:3 מרשים על ליברפול באנפילד בליגה, זאת לצד ניצחון 0:2 על פורטו במחזור הפתיחה האירופי, וכשהיא מתבססת על מאזן ביתי חזק שבו הפסידה פעם אחת בלבד ב-25 משחקיה האחרונים בשלבי הבתים/ליגה של המפעל. מנגד, הפאריסאים של לואיס אנריקה, המגיעים כאלופי אירופה בשנתיים האחרונות, התאוששו מפתיכחת עונה פחות יציבה בליגה עם ארבעה ניצחונות רצופים (כולל 1:6 קליל על סלובן ברטיסלבה במחזור הראשון ו-1:3 על לה מאן בליגה שבו קיבלו מנוחה חלק מכוכביהם), כשהם מחזיקים ברצף מרשים של 11 משחקים ללא הפסד במפעל וינסו לרשום ניצחון חוץ ראשון בהיסטוריה על סיטי באיתיחאד.

הסיטיזנס מארחים באצטדיון האיתיחאד את אלופת אירופה לאחד המפגשים הגדולים והמסקרנים ביותר של שלב הליגה, כשהם נדרשים לשמור על ריכוז שיא בצל הסערה הציבורית והמשפטית סביבם. החבורה של אנצו מארסקה מגיעה במומנטום אדיר וברצף של שמונה ניצחונות בכל המסגרות, שהאחרון שבהם היה 0:3 מרשים על ליברפול באנפילד בליגה, זאת לצד ניצחון 0:2 על פורטו במחזור הפתיחה האירופי, וכשהיא מתבססת על מאזן ביתי חזק שבו הפסידה פעם אחת בלבד ב-25 משחקיה האחרונים בשלבי הבתים/ליגה של המפעל. מנגד, הפאריסאים של לואיס אנריקה, המגיעים כאלופי אירופה בשנתיים האחרונות, התאוששו מפתיכחת עונה פחות יציבה בליגה עם ארבעה ניצחונות רצופים (כולל 1:6 קליל על סלובן ברטיסלבה במחזור הראשון ו-1:3 על לה מאן בליגה שבו קיבלו מנוחה חלק מכוכביהם), כשהם מחזיקים ברצף מרשים של 11 משחקים ללא הפסד במפעל וינסו לרשום ניצחון חוץ ראשון בהיסטוריה על סיטי באיתיחאד.